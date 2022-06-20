Как найти квартиру с субсидированием ставки от застройщика на Домклик
Купить новое жилье в ипотеку в новостройке в Сбере можно по ставке от 3% годовых. Рассказываем, как найти квартиру с субсидированием ставки от застройщика на Домклик.
Как это работает
Привлекательная ставка по ипотеке получается в результате договоренностей банка-кредитора и строительной компании. Для этого запускается совместная программа, в рамках которой стороны предоставляют клиенту скрытую скидку с действием в течение нескольких первых лет или весь срок займа. Скидки применяются и по базовым программам, и по ипотеке с господдержкой.
Субсидированные ставки позволяют клиентам снизить финансовую нагрузку за счет уменьшения ежемесячных платежей.
Подробнее о том, как застройщики субсидируют ставку банка
В мае 2022 года Сбер увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой:
- до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- до 15 млн рублей для других регионов России
При этом только 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно субсидируются из государственного бюджета, а оставшаяся часть субсидируется банком за счет комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров.
Чаще всего такие акции действуют по программам семейной илильготной ипотеки, ставку по которым уже субсидирует государство. Если клиент не подпадает под условия госпрограмм, у него все равно есть возможность получить ставку намного ниже рыночной.
Благодаря субсидированию от застройщика ставка клиента на сумму до 30 млн рублей составит:
- от 6,7% по Господдержке(при электронной регистрации сделки и страховании жизни)
- от 5,7% по Семейной ипотеке (при электронной регистрации сделки)
Сегодня субсидированную ипотеку предлагают более 1,5 тысяч партнеров Сбера, и их число обновляется ежедневно.
Как найти жилье с субсидируемой ставкой на Домклик
Чтобы найти жилье с низкой ставкой от застройщика, нужно зайти в раздел «Купить» → «Новостройки» и выбрать в фильтре «Участник программы субсидирования». Отметим, что базовая ставка по программе субсидирования с застройщиками составляет 3%, но итоговые условия приобретения жилья определяет застройщик.