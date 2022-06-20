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Ипотека
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Как найти квартиру с субсидированием ставки от застройщика на Домклик

Дата публикации: 20 июн 2022
Как найти квартиру с субсидированием ставки от застройщика на Домклик
Содержание

Купить новое жилье в ипотеку в новостройке в Сбере можно по ставке от 3% годовых. Рассказываем, как найти квартиру с субсидированием ставки от застройщика на Домклик.

Как это работает

Привлекательная ставка по ипотеке получается в результате договоренностей банка-кредитора и строительной компании. Для этого запускается совместная программа, в рамках которой стороны предоставляют клиенту скрытую скидку с действием в течение нескольких первых лет или весь срок займа. Скидки применяются и по базовым программам, и по ипотеке с господдержкой.

Субсидированные ставки позволяют клиентам снизить финансовую нагрузку за счет уменьшения ежемесячных платежей.

Подробнее о том, как застройщики субсидируют ставку банка

В мае 2022 года Сбер увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой:

  • до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  • до 15 млн рублей для других регионов России

При этом только 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно субсидируются из государственного бюджета, а оставшаяся часть субсидируется банком за счет комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров.

Чаще всего такие акции действуют по программам семейной илильготной ипотеки, ставку по которым уже субсидирует государство. Если клиент не подпадает под условия госпрограмм, у него все равно есть возможность получить ставку намного ниже рыночной.

Благодаря субсидированию от застройщика ставка клиента на сумму до 30 млн рублей составит:

Сегодня субсидированную ипотеку предлагают более 1,5 тысяч партнеров Сбера, и их число обновляется ежедневно.

Как найти жилье с субсидируемой ставкой на Домклик

Чтобы найти жилье с низкой ставкой от застройщика, нужно зайти в раздел «Купить» → «Новостройки» и выбрать в фильтре «Участник программы субсидирования». Отметим, что базовая ставка по программе субсидирования с застройщиками составляет 3%, но итоговые условия приобретения жилья определяет застройщик.

Как найти квартиру с субсидированием ставки от застройщика на Домклик №1

Найти жилье с субсидированной ставкой

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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