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Советы по ремонту
Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя
08 окт 2024
274K
Как дешево и быстро отремонтировать старую квартиру
15 апр 2024
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Ремонт с нуля в новостройке: что учесть, чтобы не платить дважды
11 окт 2024
93K
Эксперт рассказал, как грамотно обустроить загородный дом
05 мар 2023
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Чем отличаются балкон и лоджия, как присоединить лоджию или балкон к квартире
05 июл 2024
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Как сделать ремонт в ванной комнате
26 сен 2024
3K
Планировка кухни: основные правила
05 авг 2024
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Зелёный в интерьере: решения, которые украсят ваш дом
21 сен 2024
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