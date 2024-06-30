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Советы по ремонту
Самые полезные комнатные растения
30 июн 2024
358K
Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя
08 окт 2024
274K
Как правильно спланировать электрику в квартире
28 июн 2024
131K
Комната школьника: советы для родителей
11 авг 2024
47K
Как обустроить гардеробную комнату
18 июл 2024
32K
Какая влажность должна быть в квартире
12 окт 2024
30K
Чем отличаются балкон и лоджия, как присоединить лоджию или балкон к квартире
05 июл 2024
30K
Как подготовить балкон к летнему сезону
11 мая 2024
29K
Как выбрать и установить камеры видеонаблюдения на даче
16 июн 2024
19K
Как обустроить сад и огород на балконе
25 мая 2024
11K
Универсальные сочетания цветов в интерьере: советы дизайнера
24 мая 2024
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Как обустроить мангальную зону на участке
15 мар 2024
6K
Эксперты рассказали, как обустроить террасу в частном доме
10 мар 2024
6K
Как организовать рабочее место дома: советы дизайнера
19 мая 2024
5K
Топ-5 девайсов для обустройства дачного участка
02 апр 2024
4K
Как подготовить квартиру к рождению ребёнка
21 янв 2024
4K
Плесень в доме: как выявить, избавиться и не купить квартиру с дефектом
11 июн 2024
3K
Как выбрать и обустроить квартиру для пожилого человека
01 окт 2024
2K
Лето в квартире: что нужно сделать для комфортной жизни
26 июн 2024
1K
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