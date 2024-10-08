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Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя
08 окт 2024
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Как дешево и быстро отремонтировать старую квартиру
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10 приёмов в дизайне интерьера, о которых пора забыть
03 сен 2024
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Лето в интерьере: вдохновляющие идеи и рекомендации дизайнеров
09 июл 2018
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Комната школьника: советы для родителей
11 авг 2024
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Типичные ошибки при обустройстве детской комнаты
15 сен 2024
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Эксперт рассказал, как грамотно обустроить загородный дом
05 мар 2023
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Зонирование пространства: правила и приемы
05 окт 2024
29K
Как оригинально и ярко обустроить интерьер за небольшие деньги
25 фев 2024
23K
Адаптивный дизайн интерьера: стиль и практичность
01 нояб 2019
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Как организовать кинотеатр дома
21 сен 2024
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Фотографии в интерьере: лучшие идеи для вашего дома
03 янв 2023
20K
7 идей для весеннего декора дома и дачи
02 мар 2024
15K
15 универсальных дизайнерских лайфхаков для вашего интерьера
07 июн 2019
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Ландшафтный дизайн на даче: как стильно обустроить участок
31 июл 2024
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Как избавиться от осенней хандры: 6 полезных советов
27 окт 2024
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Универсальные сочетания цветов в интерьере: советы дизайнера
24 мая 2024
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Как избавиться от строительного мусора и закончить ремонт без штрафов
28 сен 2024
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Эксперты рассказали, как обустроить террасу в частном доме
10 мар 2024
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