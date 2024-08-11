Комната школьника: советы для родителей
До начала учебного года осталось не так много времени. Но его хватит для того, чтобы подготовить детскую комнату к школе. И для этого необязательно делать глобальный ремонт.
Достаточно обратить внимание на важные детали, чтобы ребенок был здоров и мог комфортно учиться.
С чего начать
С самого простого, но для многих родителей неочевидного: обсудите с ребенком перемены. Если он идет в первый класс, расскажите, для чего нужна перестановка, зачем понадобится рабочее место. Нарисуйте или даже смоделируйте вместе в онлайн-конструкторе 3D-планировку.
Определите цвет стен, если планируете менять, аксессуаров и мебели. Подумайте вместе, где и что будет стоять. И не забудьте про увлечения. Комната школьника — это не только помещение для сна и выполнения домашних заданий. Предложите ребенку повесить на стены разноцветные скалолазные зацепки или поставить у окна мольберт.
Рабочий стол
На кону осанка и зрение ребенка, поэтому пренебрегать рекомендациями не стоит.
Высота стола подбирается по росту.
Например, стандарт для первоклассника— 45-50 сантиметров, ширина — не менее 1 метра, глубина — от 60 сантиметров. Край столешницы должен находиться на уровне солнечного сплетения ребёнка. Ноги при этом стоят на полу.
Чтобы не менять мебель через год, выбирайте модель с регулировкой высоты и наклона. Стол на вырост покупать не рекомендуется, но если других вариантов нет — купите стул с регулировкой высоты и подставку под ноги. Есть отличные анатомические детские кресла, которые прослужат долго и сохранят ребенку осанку.
Стол лучше ставить боком к окну. Свет с улицы должен падать на рабочее место слева. Если ребенок левша — справа. С настольной лампой то же самое.
Сажать ребенка лицом к окну — плохая идея, если не хотите, чтобы первоклассник все время отвлекался. К тому же в таком расположении ребенок чаще всего сидит спиной к двери. Это вызывает подсознательный дискомфорт, а значит — еще минус 10 к внимательности.
Еще менее удобно рабочее место, сделанное из подоконника. Конечно, место это сэкономит, но минусов гораздо больше. Зимой даже от новых пластиковых окон тянет холодом, а ноги, напротив, может печь батарея. Столешница, скорее всего, не подойдет по высоте, а если и подойдет, то ненадолго.
И последнее: если вам повезло вдвойне, то решением может стать длинная столешница вдоль стены, рассчитанная на два рабочих места и с двумя тумбами с разных сторон.
Освещение
Здесь требований меньше. Проверьте, чтобы у настольной лампы регулировался угол наклона, а ее мощность была от 40 до 60 Вт. Больше для освещения рабочего места не нужно. Слишком яркий свет будет слепить и быстрее утомлять ребенка. Самые безопасные лампочки — светодиодные. Они не мерцают и не нагреваются, как лампы накаливания. К тому же светодиоды в разы экономичнее и служат дольше.
Можно устроить несколько сценариев освещения. Верхний свет должен быть основным и ярким. Желательно теплым. При этом люстра должна не светить ярко сама по себе, а освещать пространство вокруг. Разобраться с мощностью и рассеиванием света помогут продавцы в магазине светильников.
Второй сценарий — менее яркий и еще более теплый вечерний свет. Он будет служить границей активного времени дня и той части, когда нужно успокаиваться и готовиться ко сну.
И, наконец, третий вариант — фантазийный ночник, проецирующий разноцветные абстракции или Млечный путь.
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Игры и творчество
Пусть старые игрушки понемногу перемещаются на полки и в ящики. Новые игры должны помогать в учебе и творчестве.
Позвольте ребенку самому заполнить пространство тем, что нравится. Отведите кусок стены под рисунки, плакаты и наклейки. Его можно покрасить грифельной краской.
Над рабочим столом повесьте распорядок дня. Заполняйте его вместе с помощью ярких маркеров или стикеров. Для первоклашек тут же разместите иллюстрированный алфавит и математические таблицы.
Повесьте рядом с рабочим столом большие яркие часы, чтобы научить ребенка ориентироваться во времени.
Хранение
В новой обстановке, если позволяет место, ребенку можно оборудовать собственную систему хранения. Главный принцип здесь — доступность. Если же пространства остается мало, нестрашно. Предметы первой необходимости вполне поместятся на подвесных полках, под кроватью и в компактном комоде.
Чтобы не загромождать рабочий стол, повесьте над ним или рядом несколько полок. Следите за тем, чтобы они были не дальше расстояния вытянутой руки ребенка.
Не покупайте новый шкаф, стеллаж или комод, если в доме или на даче стоит старый ненужный. В сети есть сотни подробных инструкций по превращению старой мебели в шедевр. Это можно сделать почти без затрат с помощью баллончика с краской или декупажа (например, географической карты). Такая мебель точно понравится ребенку.
Диван или кровать
Очень частый вопрос. Но если многие склоняются к первому варианту, то мы скорее за второй. Пусть диван более функционален, но если вы не планируете купить дорогую ортопедическую модель, то лучше выберите кровать.
Сэкономить деньги и место может кровать-чердак. Простая модель со спальным местом, рабочим столом и тумбами стоит от 20 тыс. руб.
И еще один совет
Не бросайтесь в переустройство. Делайте все постепенно, давая себе и ребенку время перестроиться. А еще лучше вместе наслаждайтесь переменами и подготовкой к новому учебному году.
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