Лето в интерьере: вдохновляющие идеи и рекомендации дизайнеров
За окном ласково светит солнце, дует тёплый ветер и поют птицы... Мы всегда так ждём лета. Так пусть же оно будет не только за окном, впустите его в дом, успейте им насладиться!
Добавьте атмосферы и лёгкости ясного летнего дня — это совсем несложно. Сочные краски, лёгкие ткани и другие нехитрые приёмы помогут вам в этом. Как? Сейчас расскажем.
Избавляемся от лишнего
Как и обычно: перед тем, как что-то добавить в интерьер согласно сезону, посмотрите, может быть что-то стоит уже убрать? Например, ёлку 😉
А если серьёзно, сейчас пришло время убирать подальше тёплые и тяжёлые одеяла, пледы, домашние тапочки с мехом, пушистые ковры. Эти предметы обязательно понадобятся вам зимой, когда захочется уюта и тепла. А сейчас они лишь утяжеляют пространство. Поэтому смело прячьте их подальше до наступления холодов.
Прозрачные шторы
Впустите в квартиру больше свежего воздуха. Плотные и тяжелые шторы, которые не пропускают свет, замените на лёгкий прозрачный тюль. Отдавайте предпочтение струящимся тканям, например, шифону.
Если всё же нужна дополнительная защита от солнца, выбирайте ночные шторы из натуральных тканей природных оттенков.
Если окна выходят на южную сторону, для штор используйте холодные цвета – мятный, цвет морской волны. Они подарят ощущение прохлады в знойный день.
Живые цветы
Лето немыслимо без живых цветов. Букеты из полевых цветов, пионы, гладиолусы, подсолнухи и маки будут отлично смотреться и подарят атмосферу и аромат тёплого солнечного луга. Наполните цветами все вазы в доме — и летнее настроение вам обеспечено. Расставьте по квартире крупные растения, например, цитрусовые или пальмы ― такой декор напомнит об отдыхе и приятных мгновениях.
Летний текстиль
Цветовая гамма лета ― яркая, теплая, свежая и солнечная. Поэтому лучшим решением будет текстиль в бежевых, желтых, оранжевых, песочных и красных тонах. Отличным вариантом будет и белый цвет — он подарит ощущение чистоты, свежести и прохлады. Как использовать эти цвета в интерьере? Пусть ваш обеденный стол украсит белая скатерть.
Диваны и кресла можно украсить декоративными подушками с тропическими или этническими узорами — они будут напоминать вам о знойной Африке или джунглях Бразилии. Используйте кухонные полотенца в «летней» тематике ― одновременно практично и красиво.
Постельное бельё тёмных оттенков оставьте до зимы. Достанете вместе с зимним одеялом. Хлопок и лён пастельных тонов — ваши главные друзья летом. Отлично будет смотреться и постельное бельё в широкую полоску, особенно синюю. Оно неизменно ассоциируется с морем: синие волны и белая пена, при этом никуда не надо ехать!
Морской интерьер
Для создания атмосферы курорта используйте морские цвета и аксессуары в оформлении интерьера. Сувениры с моря, которые пылись на полках, пора доставать. Морские звезды, ракушки, маски, статуэтки, камушки, стеклянные вазы бутылочного цвета можно расставить по всей квартире. Шторы перевяжите толстой грубой веревкой или канатом.
Часы в виде штурвала, модель парусника, плетёный сундук — и вот вы на пиратской шхуне. Добавьте диванные подушки и стильный текстиль с якорями, волнами, кораблями, штурвалами и пальмами, светильники в виде подвесных фонариков и погрузитесь в атмосферу морского круиза.
Фотографии и картины
Осенние и зимние пейзажи в квартире замените на летние ― с изображением неспешной реки, бурного водопада, цветочного луга, натюрморты с фруктами. Можно также на время убрать и ваши новогодние фотографии, заменив их фотоснимками летних прогулок и отдыха на море. Пусть ничего не напоминает о холоде, а напоминает о тёплых и беззаботных днях.
Нежные ароматы лета
Приятный летний аромат в доме также отлично может поднять настроение. Тяжёлые и тёплые ароматы больше подойдут для холодного времени года. Для лета более актуальны запахи моря, полевых цветов, фруктов, ягод и мяты. Ароматы могут быть исполнены в виде саше, ароматических масел или современных автоматических распылителей для дома. Неважно, что вы выберите, главное, чтобы аромат не был слишком активен и навязчив.
Не только красиво, но и вкусно
Лето — самое подходящее время, чтобы насладиться сезонными ягодами, фруктами и овощами. Но они могут и украсить интерьер. Просто разложите их в красивые вазы и поставьте на кухне и в гостиной.
Яркие краски и приятный аромат поднимут вам настроение!