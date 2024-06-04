На Домклик теперь можно заказать дизайн-проект квартиры
Домклик Сбербанка запустил новый сервис в разделе «Моя недвижимость», через который можно заказать дизайн-проект интерьера у проверенных подрядчиков.
Создавая новые сервисы, мы в Домклик придерживаемся человекоцентричного подхода и стремимся оставаться на стороне человека. В разделе «Моя недвижимость» мы собирали услуги, которые позволяют быстро и удобно решать любые вопросы с недвижимостью. Теперь здесь появился новый сервис для создания дизайн-проекта интерьера у проверенных подрядчиков.
Проект может включать создание чертежей, а также подбор мебели и визуализацию пространства в зависимости от выбранного тарифа. Всего доступно три варианта дизайн-проекта:
- «Экспресс». Включает минимум чертежей для быстрого начала ремонта. Стоимость — от 16,9 тыс. руб., срок исполнения — от 7 дней.
- «Технический». Подразумевает полноценный комплект чертежей без подбора материалов и мебели. Цена — от 24,9 тыс. руб., срок исполнения — от 21 дня.
- «Авторский». Это полный проект с визуализацией и спецификацией. Стоимость — от 49,9 тыс. руб., срок реализации — от 21 дня.
Более подробное описание каждого тарифа можно посмотреть на странице сервиса.
Как воспользоваться услугой
Для этого клиенту нужно оформить заявку, ориентируясь на которую менеджер подберет подходящего исполнителя. Далее нужно сделать замеры помещения — самостоятельно или с помощью подрядчика, составить техзадание и утвердить планировку.
Работа оплачивается поэтапно, но деньги поступят исполнителю только после приемки.
В разделе «Моя недвижимость» на сайте и в мобильном приложении «Домклик» пользователи могут решить ключевые вопросы, связанные с жильем и ипотекой, в том числе узнать рыночную стоимость объекта, заказать переезд или сдать квартиру в аренду.
А обычный план чертеж стандартный как у всех людей, сколько будет стоить ?
Александра С.здравствуйте! Оформить заказ и получить точные расчёты вы можете на странице сервиса.
Добрый день. Как стать партнером Домклик по созданию дизайн-проектов?
Елена К.здравствуйте! Спасибо за интерес к нам, вы можете оставить свою заявку на почту request@sberuslugi.ru
Дело в том, что... я сама дипломированный архитектор-дизайнер, и мне интересно сотрудничество с домкликом по части создания дизайн-проектов (в моих правилах даже в минимальный проект закладывать визуализации!). Хотелось бы обсудить условия. Куда я могу обратиться?
Ольга Д.здравствуйте! Спасибо за интерес к нам, вы можете написать на почту request@sberuslugi.ru
Интересно, сколько будет стоить дизайн проект авторский для дома 2 этажа, общая площадь 200 кв. метров?
Марина Б.здравствуйте! Вы можете это узнать, оставив заявку. Коллегам не составит труда вам подсказать)
Интересно, еще ни разу не встречал людей, которые захотят платить за дизайн проект. Тут ремонт то, сами все поголовно делают, даже заказывать работников отказываются.
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением)