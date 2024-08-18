Советы по ремонту квартиры с котом
Как обустроить жизненное пространство, чтобы квартира не страдала, а питомцу было комфортно и уютно? Все просто — предусмотрите места, которые могут пострадать от кота, и устраните возможные риски.
Прихожая
Как правило, именно в прихожей располагают когтеточку или лежанку для кошки. И именно здесь питомец может с легкостью поцарапать новые туфли или напакостить в ботинки. Поэтому предусмотрите закрытые шкафы для обуви, которые он не сможет самостоятельно открыть.
Учтите, что длинный коридор — отличная беговая дорожка для кота. Поэтому вся мебель и зеркала должны быть надежно закреплены.
Выбирая напольное покрытие, отдайте предпочтение нескользящей плитке или керамограниту. Такие полы не пострадают от когтей, а животное не будет буксовать и врезаться в углы.
Стены в прихожей можно декорировать искусственным камнем, пластиком или панелями из ДСП или МДФ. Не хотите закрывать все стены — ограничьтесь частью, которая в зоне досягаемости животного. Так у питомца не будет соблазна «перепутать» стену с когтеточкой.
Двери
Если вы иногда закрываете кота в отдельной комнате или долго отсутствуете дома, он точно попробует двери на прочность. Поэтому выбирать их нужно с умом.
Входная дверь с мягкой обивкой — сразу НЕТ. Она проживет недолго, минут 20-30, пока питомец не поймет, как весело по ней карабкаться. Ваш выбор — двери с покрытием из антивандального пластика. Если дверь уже есть и она легко царапается, используйте специальные накладки. Их можно заказать у изготовителя дверей или подобрать в строительном магазине.
При выборе межкомнатных дверей учитывайте, можно ли будет питомцу заходить в то или иное помещение. Если нет, то выбирайте прочную дверь с круглой поворотной ручкой — ее кот не откроет. С обычной нажимной он легко справится.
Хороший выбор — раздвижные двери. Их можно прикрывать, оставляя небольшой проход для животного.
Окна
Подоконники — любимое место многих животных. Чтобы коту было комфортно, сделайте там удобную лежанку или поставьте его «домик» около окна.
Не забудьте про безопасность. Заказывайте окна с поворотно-откидным механизмом и функцией микропроветривания. Они обеспечат приток свежего воздуха в помещение в ваше отсутствие, не подвергая животное риску. Не оставляйте окна открытыми, даже если в проеме установлена москитная сетка. Она не выдержит вес взрослого животного.
Гостиная или спальня
В жилых комнатах обратите особое внимание на материалы для пола, стен и на мебель.
Полы
Плитку в комнате уже не положишь, поэтому оцените плюсы и минусы других вариантов.
- Ламинат может сильно пострадать, если вы только завели котенка, и он еще не приучен к лотку. Выбирайте качественный и влагоустойчивый — он не вздуется от случайных луж. Второй минус этого покрытия — если вы не будете стричь питомцу когти или надевать специальные силиконовые насадки, придется часто просыпаться от громкого цоканья.
- Паркет менее устойчив к механическим воздействиям, но его можно легко реставрировать, в отличие от ламината. Дополнительный плюс — такой пол тише.
- Если хотите использовать линолеум, то только с антивандальным покрытием. Обычный легко царапается и быстро придет в негодность.
- Если же у вас кот породы сфинкс, то остановитесь на ковровом покрытии. Так питомец не замерзнет, да и вред полу не нанесет.
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Стены
Чаще всего от когтей страдают углы и стыки. Чтобы минимизировать ущерб, выбирайте правильные материалы.
- Для спальни и гостиной идеально подойдут стеклотканевые или виниловые обои. Да, их нельзя мыть, но зато они почти не царапаются. А загрязнения можно удалять влажной салфеткой.
- Если вы все равно переживаете за судьбу обоев, откажитесь от них в пользу фактурной краски. Это покрытие не такое уютное, зато добавит изюминку в интерьер и окажет сопротивление острым коготкам питомца.
Мебель
Мебель, особенно мягкая, всегда будет «зоной риска». Выбирая диван или кресло, обязательно учитывайте следующие моменты:
- Если вы все равно переживаете за судьбу обоев, откажитесь от них в пользу фактурной краски. Это покрытие не такое уютное, зато добавит изюминку в интерьер и окажет сопротивление острым коготкам питомца.
- Постарайтесь не покупать мебель с длинными деревянными подлокотниками или вставками — это будет «красной тряпкой» для кота.
- Если в диване предусмотрен ящик для белья, то задник должен быть закрыт. Иначе кот будет частым гостем внутри дивана.
- Выбирайте диваны и кресла со съемными чехлами — их легко мыть и чистить, а при необходимости можно легко заменить.
- Деревянные ножки дивана, обтянутые тканью, превратятся в когтеточку очень быстро. Выбирайте хромированные — их подрать не получится.
- Чем меньше стыков, в которые кот может пролезть или засунуть лапу, тем лучше. Такая мебель вызывает меньше интереса.
Провода
Если дома есть дети, то розеткам и проводам уделяется много внимания. Но не стоит забывать, что пострадать от удара током может и домашнее животное. Достаточно предусмотреть несколько моментов, чтобы оградить питомца от опасности, а себя от лишних переживаний.
- Не располагайте розетки в полу — их легко «затопить».
- Провода расположите в специальных коробах.
- Если нет такой возможности, то закрепите провода при помощи держателей в недоступном месте.
Простые секреты кошачьего счастья
И помните, недостаточно просто завести котенка и сделать «правильный» ремонт. Чтобы были счастливы и питомец, и хозяева, а сделанный ремонт не пострадал, нужно создать комфортные условия для жизни животного.
- Понаблюдайте за питомцем. Найдите место, которое ему нравится, и поставьте туда домик или специальную лежанку — кот будет отдавать предпочтение ему, а не новому дивану.
- Выбирайте правильную когтеточку. Она должна быть высокой, чтобы кот мог встать на задние лапы, и устойчивой. Очень часто питомцы выбирают мебель вместо когтеточки только потому, что им неудобно.
- Лоток и миски для еды должны быть в разных комнатах. В дикой природе животное не будет есть там, где справляет нужду. Обеспечьте питомца такой возможностью дома.
- Достаточное количество игрушек и внимания. С этим все понятно — чем больше интересных занятий есть у питомца, тем меньше риск, что он что-нибудь испортит.
Я думал, что кот будет участником (: