Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
3 мин
10K

Закон о регистрации домашних животных: что нужно знать

Дата публикации: 22 сен 2023
Закон о регистрации домашних животных: что нужно знать
Содержание

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье начал действовать закон о регистрации домашних животных. Пока это требование распространяется только на собак и кошек. В этой статье расскажем о том, как зарегистрировать своего питомца и зачем нужен закон.

Кого обязательно регистрировать

Если ваша собака появилась до 1 сентября 2023 года, зарегистрировать её нужно в течение 6 месяцев. Если же собака с вами после этой даты — в течение 14 дней после приобретения. Регистрация кошачьих — по желанию.

❗️Закон касается постоянных жителей Подмосковья и не распространяется на дачников.

Зачем нужен этот закон

По словам правительства закон поможет уменьшить количество бездомных животных: хозяев, бросивших их, будет легче найти. Также это поможет хозяевам быстрее найти потерявшихся питомцев.

Как зарегистрировать питомца

Регистрация проходит в электронном виде: каждый питомец получит свой уникальный номер, который вносится в Реестр домашних животных Московской области. Услуга бесплатная.

Для постановки на учёт нужно обратиться в ветеринарную клинику. Адреса клиник, проводящих процедуру, можно посмотреть на сайте министерства.

Также записаться в ветеринарку можно электронно через портал областных Госуслуг, выбрав удобную дату и время.

В заявлении хозяину нужно указать:

  • свои паспортные данные;
  • описание питомца: порода, кличка, окрас, дата рождения, сведения о прививках и его адрес проживания;
  • фото любимца.

Процедура регистрации

Ветеринар в клинике при регистрации:

  • считывает данные с чипа (при его наличии);
  • устанавливает чип (если его нет);
  • делает фото питомца;
  • вносит информацию в Реестр.

Чипирование питомца при постановке на учёт обязательно. Его оплачивает владелец, стоимость зависит от расценок в ветеринарной клинике.

Новый порядок выгула

Закон также определяет порядок выгула домашних животных.

Запрещено

  • гулять на территории детских садов, школ и спортивных площадок;
  • гулять без поводка и намордника;
  • гулять с животным подросткам младше 14 лет без сопровождения взрослых.

Разрешено

  • гулять на специальных площадках для выгула. Если таких в районе нет, нужно выбирать удалённое от запрещённых зон место.

Также, если собака живёт на частной территории, участок должен быть огорожен. При отсутствии ограждения собака должна быть в вольере или на привязи, а при входе обязательна табличка, сообщающая о наличии собаки.

Штрафы

Штраф за нарушение правил выгула составляет от 1 500 до 3000 рублей.* Отдельного наказания за отсутствие регистрации пока не установлено, но в будущем ответственность будет устанавливаться региональным кодексом о правонарушениях**.

*На момент публикации материала

**На момент публикации материала

Домашние питомцы
Животные
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Рекомендуем
Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
252K
Как заменить лифт в доме
7K
Топ-5 сервисов в России по присмотру за домашними животными в 2023 году
3K
Как организовать рабочее место дома
27K
Актуальное
Как бюджетно организовать новогодние каникулы
12 дек 2024
739
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
10 дек 2024
836
Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
09 дек 2024
1K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
09 дек 2024
65K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал