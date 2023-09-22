Закон о регистрации домашних животных: что нужно знать
Ранее мы писали о том, что в Подмосковье начал действовать закон о регистрации домашних животных. Пока это требование распространяется только на собак и кошек. В этой статье расскажем о том, как зарегистрировать своего питомца и зачем нужен закон.
Кого обязательно регистрировать
Если ваша собака появилась до 1 сентября 2023 года, зарегистрировать её нужно в течение 6 месяцев. Если же собака с вами после этой даты — в течение 14 дней после приобретения. Регистрация кошачьих — по желанию.
❗️Закон касается постоянных жителей Подмосковья и не распространяется на дачников.
Зачем нужен этот закон
По словам правительства закон поможет уменьшить количество бездомных животных: хозяев, бросивших их, будет легче найти. Также это поможет хозяевам быстрее найти потерявшихся питомцев.
Как зарегистрировать питомца
Регистрация проходит в электронном виде: каждый питомец получит свой уникальный номер, который вносится в Реестр домашних животных Московской области. Услуга бесплатная.
Для постановки на учёт нужно обратиться в ветеринарную клинику. Адреса клиник, проводящих процедуру, можно посмотреть на сайте министерства.
Также записаться в ветеринарку можно электронно через портал областных Госуслуг, выбрав удобную дату и время.
В заявлении хозяину нужно указать:
- свои паспортные данные;
- описание питомца: порода, кличка, окрас, дата рождения, сведения о прививках и его адрес проживания;
- фото любимца.
Процедура регистрации
Ветеринар в клинике при регистрации:
- считывает данные с чипа (при его наличии);
- устанавливает чип (если его нет);
- делает фото питомца;
- вносит информацию в Реестр.
Чипирование питомца при постановке на учёт обязательно. Его оплачивает владелец, стоимость зависит от расценок в ветеринарной клинике.
Новый порядок выгула
Закон также определяет порядок выгула домашних животных.
Запрещено
- гулять на территории детских садов, школ и спортивных площадок;
- гулять без поводка и намордника;
- гулять с животным подросткам младше 14 лет без сопровождения взрослых.
Разрешено
- гулять на специальных площадках для выгула. Если таких в районе нет, нужно выбирать удалённое от запрещённых зон место.
Также, если собака живёт на частной территории, участок должен быть огорожен. При отсутствии ограждения собака должна быть в вольере или на привязи, а при входе обязательна табличка, сообщающая о наличии собаки.
Штрафы
Штраф за нарушение правил выгула составляет от 1 500 до 3000 рублей.* Отдельного наказания за отсутствие регистрации пока не установлено, но в будущем ответственность будет устанавливаться региональным кодексом о правонарушениях**.
*На момент публикации материала
**На момент публикации материала