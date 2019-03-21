7 идей для маленькой прихожей, чтобы стало уютно и удобно
Когда-то давно, когда все комнаты стояли в очереди за лишними квадратными метрами, прихожей было не до того — она принимала гостей. И теперь мы вынуждены расплачиваться за это и изобретать способы уместить все необходимые там вещи.
Верхняя одежда, обувь, ключи, зонты, корреспонденция, куча мелочей — как уместить это все в интерьер маленькой прихожей? Делимся идеями по обустройству прихожей, которые помогут расставить все по своим местам.
1. Используем многофункциональную мебель
Чудо, за которое хочется благодарить небеса или хотя бы его авторов, — мебель два-в-одном. Идеальный вариант для прихожей. Напольная вешалка с отделением для зонтов, банкетка с выдвижными ящиками или откидными крышками и зоной для хранения — многофункционалы, которые действительно спасают положение.
2. Ставим консоль
Когда места совсем впритык, замените более габаритную мебель консольным столиком — он компактнее любого другого стола. Для большей эргономичности выбирайте модели с нижними полками или выдвижными ящиками. Перчатки, пресса, щетки для обуви — все туда. Сверху можно положить ключи и нужные мелочи, а обувь — разместить внизу.
Для противников захламления пола есть еще один вариант: настенная консоль или неглубокие подвесные полки.
Отделка стен при этом должна быть стойкой к истиранию, чтобы вы легко могли убрать пыль и возможные пятна с поверхности стены возле таких полок.
3. Задействуем все свободное место
Даже небольшой свободный угол прихожей у входной двери — пространство, которое можно использовать с пользой. Например, оборудуйте там зону для хранения при помощи угловых предметов мебели (сидения, навесной полки и других).
А ниши и простенки пусть станут местом для проживания сезонной обуви. Используя специальные поворотные системы хранения, которые монтируются враспор между полом и потолком, можно задействовать даже ниши глубиной в 10-15 см.
4. Наполняем пространство светом
Добавьте света — прихожей его так не хватает. Практически лишенная естественного освещения она нуждается в грамотно устроенном искусственном. Не ограничивайтесь одним светильником: повесьте на стену бра, на консоль поставьте настольную лампу, замените одинокую люстру на две поменьше и покомпактнее. Вот увидите, прихожая станет гораздо уютнее.
5. Обзаводимся подставкой для зонтов
От нее тройная польза: зонт всегда будет на виду, а значит забыть его, выходя из дома, при всем желании не выйдет (это раз).
В подставке влажный зонт почувствует себя максимально комфортно, так как сушить зонты в раскрытом виде не рекомендуется (это два).
Наконец, оригинальная подставка может выступить не просто в прямом назначении, но и в качестве необычного элемента декора (это три).
6. Вручаем каждому по шкафу
Классика для маленькой прихожей — встраиваемые шкафы-купе.Чтобы не тратить время на поиски своего пальто под грудой курток других домочадцев, организуйте каждому собственное отделение для хранения верхней одежды. Если места действительно мало, можно обойтись одинаковыми по форме, но отличными по цвету крючками.
А для перчаток, шапок и других мелочей поставьте небольшие корзины или коробки и подпишите, чтобы каждый знал, где его.
7. Вешаем доску для заметок
Более наглядного напоминания и не придумать — перед выходом из дома взгляд непременно встретится с такой доской, а там и список покупок есть, и напоминалка про то, когда и куда нужно заехать.
Что не менее важно: какую бы доску вы ни выбрали (пробковую, магнитную, меловую), она практически не займет места и сделает любую прихожую более стильной.