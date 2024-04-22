Стоит ли скрывать недостатки квартиры при продаже
У покупателя и продавца квартиры одна цель — заключить сделку как можно более выгодно. Но стоит ли ради этого умалчивать о таких важных для покупателя факторах, как шумные соседи и плохое качество дома? И как аккуратно можно о них рассказать? Спросили об этом экспертов.
рассказала, чем может обернуться утаивание дефектов квартиры или дома и о том, как лучше преподнести эту информацию покупателям
Низкое качество строительства
Последствия недостаточного качества строительства могут быть разными: от промерзания стен и окон до плесени и протечек в многоквартирном доме. Умалчивать об этом не только неэтично, но и неэффективно. Покупатели в любом случае выявят проблемы после приобретения квартиры, и это может привести к судебным разбирательствам. Более того, нечестность может повлиять на вашу репутацию.
В данном случае стоит объяснить, какие проблемы есть и как их можно решить. Покажите документацию о предыдущих ремонтах или улучшениях. Потенциальные покупатели, скорее всего, оценят вашу искренность и готовность решить проблемы до заключения сделки.
Предложите скидку на квартиру или помощь в устранении недостатков, чтобы сделка оставалась выгодной для обеих сторон. Наиболее оптимальный вариант — привести жилье в порядок до продажи. Кто бы что ни говорил, а первое впечатление не произвести дважды.
Плохая работа управляющей компании
Недостаточная уборка в подъездах, плохой уход за территорией и отсутствие реакции на жалобы жителей — все это серьезные факторы, которые могут повлиять на комфорт проживания. Попробуйте оценить, являются ли проблемы с управляющей компанией единичным случаем, или характеризуют общую ситуацию в районе.
Возможно, жители дома уже предприняли меры для того, чтобы УК лучше работала, и проблема почти решена. В некоторых случаях стоит сменить управляющую компанию или организовать самоуправление. Это может потребовать дополнительных усилий и ресурсов, но окажется более эффективным в долгосрочной перспективе.
Будущему владельцу квартиры может не понравиться халатное отношение управляющей организации к ее обязанностям. Но в любом случает следует выяснить, насколько критично для него наличие таких проблем: через вопросы, наблюдение и реакции. Например, спросите, какие критерии являются для него важными при выборе жилья. Это позволит более точно определить, как сильно некачественная работа УК может повлиять на решение о покупке квартиры, чтобы выбрать ту или иную стратегию в переговорах.
Шумные соседи
Скрывать от покупателей громких соседей смысла нет, к тому же утаивание этого факта может привести к разочарованию и обиде на вас после заключения сделки. Но как правильно об этом говорить? Например, можно сказать, что иногда у вас возникают проблемы с шумом из соседних квартир, особенно вечером или в выходные дни. Это может быть музыка, шум телевизора или громкие разговоры.
Подчеркните, что шумные соседи — обычная проблема, с которой сталкиваются многие собственники, но это не значит, что квартира перестала быть хорошим вариантом для покупки. Предложите варианты решения проблемы. Это может быть обращение в управляющую компанию или меры по звукоизоляции. Также эффективным инструментом в переговорах будет скидка и другие виды компенсации за возможные неудобства.
Помните, опыт у каждого жильца разный, и то, что беспокоит вас, не обязательно так же важно для других. Человек должен принимать решение о покупке квартиры, основываясь на собственных предпочтениях и ожиданиях. То есть не нужно сразу перечислять недостатки, которые для него могут оказаться незначительными.
Не забывайте подчеркнуть преимущества жилья и района, в котором оно находится. Это поможет сбалансировать впечатление о проблеме с шумными соседями и продемонстрировать покупателю, что это не единственный аспект жизни в данной квартире.
Проблемы с транспортом
При обсуждении проблем с транспортной доступностью, шумом от проезжающих машин, отсутствием удобной парковки важно делать это тактично и профессионально, чтобы не создать негативного впечатления о квартире или районе. Вот несколько советов, как правильно об этом говорить:
- Будьте беспристрастными. Подходите к теме с объективной точки зрения, избегая чрезмерной критики или преувеличений. Объясните, что часто эти проблемы — неотъемлемая часть жизни в городе.
- Укажите на преимущества. Помимо недостатков, расскажите о достоинствах района и квартиры. Это может быть близость к остановкам общественного транспорта, удобное расположение относительно центра города, наличие парков и зеленых зон.
- Подчеркните более локальные достоинства. Не забывайте о других преимуществах квартиры, таких как ее расположение, планировка и общее состояние.
- Предложите решение возможных проблем. В данном случае помогут звукоизоляционные материалы для уменьшения шума и альтернативные варианты парковки.
- Расскажите о планируемых улучшениях. Если в районе собираются запустить дополнительный транспорт, укажите на это как на преимущество для покупателя.
Насекомые
Скрывать наличие тараканов в квартире странно, к тому же это самая простая в устранении проблема. Насекомые вызывают неприятные ощущения не только во время проживания, но даже во время показа квартиры. Нужно ли вам, чтобы один мимо пробегающий таракан испортил впечатление о жилье? Более того, насекомые могут переносить бактерии и вызывать аллергию, а также снизить стоимость квартиры.
Тут два варианта: вы можете предложить скидку или вызвать специалистов по дезинсекции, и лучше выбрать последний. Профессионалы быстро и эффективно решат проблему, что позволит вам сохранить репутацию и ускорить процесс продажи.
Умалчивать о недостатках квартиры при продаже не стоит. Если говорить о плесени в квартире, постоянных протечках в МКД и так далее, то такие скрытые дефекты могут послужить причиной для расторжения сделки со стороны покупателя. В договоре купли-продажи обозначено, что продавец уведомляет покупателя обо всех дефектах объекта или об их отсутствии. Если о них не сказали намеренно, покупатель вправе расторгнуть сделку в судебном порядке.
Поэтому нужно либо исправлять дефекты до продажи на этапе предпродажной подготовки, либо же сообщать о них покупателю. В таком случае продавцу нужно быть готовым предложить скидку или уточнить, за сколько заинтересованные лица готовы купить данную квартиру. Можно посчитать стоимость ремонта и уступить эту сумму.
Что касается шумных соседей, от них никто не застрахован. Даже если при продаже квартиры они не доставляли дискомфорта, через какое-то время за стенкой могут поменяться жильцы, и ситуация изменится. Это человеческий фактор, и решать все это нужно напрямую с соседями.
Некоторые факторы не могут стать причиной для расторжения сделки после покупки, однако покупатель может отказаться от нее, если обнаружит недостатки. В таком случае продавец потратит свое время и время покупателя напрасно. Поэтому сообщать о дефектах в любом случае стоит.
Честное и открытое обсуждение всех недостатков квартиры с потенциальным покупателем является наилучшей стратегией при продаже недвижимости. В конечном итоге это будет способствовать успешному завершению сделки и удовлетворению обеих сторон, резюмирует Екатерина Саломатова.
Это понятно любому грамотному человеку и без специалиста). Написать, лишь бы написать. На самом деле никто и никогда не рассказывает про шумных соседей,насекомых,протечках и т.д. и т.п. Это вообще смешно. Никто не попросит скидку, а просто не будет рассматривать данное жилье. А те, кто покупает жилье и узнает про эти проблемы постафактум, в основном, будет либо жить с ними, либо устранять сам, ибо судебное разбирательство - это время и деньги. Это факт!!
Анна Б.здравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением.