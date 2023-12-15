Как избавиться от моли в квартире
Далеко не каждое соседство можно назвать приятным, но особенно негативные эмоции вызывает появление рядом насекомых. А именно моли, которая не только портит вещи и продукты, но еще и доставляет внутренний дискомфорт. Людям вред она в основном не причиняет, чего нельзя сказать об одежде и мебели.
Увидев летающую по квартире бабочку, не спешите расстраиваться — мелких насекомых, в отличие от шумных и устраивающих потоп соседей, есть все шансы выселить. Рассказываем, как избавиться от моли и сделать так, чтобы она не возвращалась.
Какой бывает моль
Чаще всего в квартире заводится платяная и пищевая моль. Платяная любит укромные темные места и текстильные поверхности — она живет в гардеробных, шкафах, комодах с одеждой и даже в обуви. Взрослых насекомых можно узнать по светло-коричневому окрасу и быстрым крыльям. Личинки же полупрозрачного или белого цвета. И как раз именно они питаются натуральными шерстью, шелком, мехом, кашемиром, но повредить могут и искусственные материалы.
Пищевая моль обитает в сыпучих продуктах, таких как крупы, мука, мюсли, сухофрукты, макароны, иногда в кормах для животных. Взрослые бабочки имеют серый или серо-коричневый окрас, личинки — белый разных оттенков.
Также выделяют шубную, мебельную и ковровую моль — названия указывают на вкусовые предпочтения гусениц. Разновидностей этих насекомых очень много, но для борьбы с ними важно знать только то, что именно они портят — вещи или продукты.
Как моль попадает в квартиру
Появление моли в доме не говорит о том, что в нем плохо убираются. Насекомые могли попасть в помещение как угодно:
- от соседей по вентиляции;
- с вещами и мебелью, купленными с рук;
- с шерстью питомца, который гулял на улице;
- через окно;
- вместе с продуктами из магазина (если речь о пищевой).
Вообще говоря, от поисков причин толка мало, хотя в некоторых случаях (если моль пролезла через незамазанные щели в стене) источник проблемы нужно устранить. Когда насекомые вовсю летают по квартире, необходимо как можно скорее от них избавиться. Эти бабочки очень быстро размножаются, а это чревато потерей любимых свитеров и блузок.
С чего начать борьбу с платяной молью
Для начала придется смириться с тем, что уничтожение моли — дело небыстрое и энергозатратное. От того, насколько скрупулезно вы подойдете к выполнению первого этапа, будет зависеть конечный результат. Первое и главное, что нужно сделать, — выяснить, где бабочки отложили яйца. Для этого проверьте все места для хранения одежды: шкафы, комоды и так далее. Загляните в диван, за него и под него.
Также осмотрите не самые очевидные зоны, например, закрытое пространство под кухонной столешницей. В общем, обследовать стоит все темные и недоступные места, и лучше всего делать это с фонариком. Пройдитесь с ним по всем стенам, особенно по углам, поскольку как раз в них можно найти щели. Если они есть, следует их замазать — высока вероятность, что моль переселилась к вам от соседей.
На этом же этапе переберите и все вещи — одежду, обувь, полотенца, постельное белье, пледы, шторы и даже книги. В местах скопления личинок есть нечто напоминающее крупную пыль (это их экскременты), а также тонкая, едва заметная паутинка.
Итак, гнездо обнаружено, что дальше? Все вещи — и те, на которых сидела моль, и те, где ее не было, — нужно постирать при максимальной температуре. После того, как они высохнут, отпарить или отгладить. Если какую-то одежду нельзя стирать в машинке, тщательно отпарьте ее и дайте «остыть». Если же на стирку и глажку не хочется тратить много времени, можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной.
Как вывести платяную моль
Это, конечно, не все — убрать гнезда моли недостаточно. Остается риск, что бабочки спрятались в укромных уголках или какое-то время назад отложили там яйца. Освободить квартиру от насекомых полностью поможет дезинсекция. Вызывать специальную службу для этого не обязательно — обработать помещение можно самостоятельно. Нужно лишь вооружиться аэрозолем или спреем против моли, респиратором и перчатками.
Способов борьбы с чешуекрылыми огромное количество, например:
- фумигатор (работает на основе пара, выделяя ядовитое для моли вещество);
- ловушки (они отлавливают самцов моли, не давая им размножаться);
- таблетки и пластины (отпугивают летающих насекомых).
Еще производители предлагают мешочки с травами, секции-подвески, запах которых бабочкам не нравится, но все это больше подходит скорее в качестве профилактики (о ней поговорим чуть ниже). Аэрозоли и спреи же дают быстрый эффект, и их относительно легко использовать.
Перед дезинсекцией пропылесосьте и проведите влажную уборку в квартире, в том числе в шкафах и ящиках. Домочадцев и питомцев на это время лучше отправить на прогулку. Далее можно приступать к обработке — ее нужно проводить при закрытых дверях и окнах. Для этого:
- распылите содержимое баллона в местах возможного распространения моли;
- проведите генеральную уборку и проветрите помещение.
У каждого средства от моли своя инструкция, которой необходимо следовать, чтобы не навредить себе и окружающим. Там, например, написано, с какого расстояния нужно распылять содержимое, когда его можно смывать, а квартиру проветривать, а также что делать, если средство попало на кожу или слизистую.
Часто производители рекомендуют провести профилактическую дезинсекцию через пару недель — не пренебрегайте этим советом.
Если по каким-то причинам моль не исчезла, и, может быть, ее стало даже больше, обратитесь в службу дезинсекции. Специалисты помогут найти очаг проблемы и устранить ее. Обычно дезинсекцию проводят с использованием генераторов холодного и горячего тумана. Это позволяет уничтожить как взрослых бабочек, так и гусениц, причем быстро.
Действия при появлении пищевой моли
Пищевая моль представляет для людей некоторую опасность: она может вызвать аллергию, кишечное расстройство и отравление. Но вывести ее немного проще, чем платяную. Что нужно сделать?
Достаньте все продукты из кухонных шкафчиков, сложите в пакет и выбросите в мусорный бак. Даже если вам кажется, что в какую-то упаковку — даже невскрытую — моль пролезть никак не могла, есть вероятность, что она туда все-таки попала. И решение оставить пачку сухофруктов может грозить повторным разведением насекомых.
Далее схема та же, что и при борьбе с платяной молью. В шкафчиках нужно убраться: пропылесосить внутри от остатков круп, затем протереть все влажной тряпкой. Для обработки можно воспользоваться аэрозолем и спреем против пищевой моли.
Следите за тем, чтобы средство не попало на другие продукты, посуду и так далее. Важно соблюдать рекомендации каждого конкретного производителя, поскольку дезинсекция проводится на кухне, и неправильное применение средства может привести к отравлению.
Меры профилактики
Для того чтобы моль не вернулась в дом, необходимо:
- регулярно убираться в квартире, в том числе в шкафах и ящиках, а также в закрытых и недоступных местах, например, под диваном;
- проветривать помещение и гардеробную;
- следить за чистотой одежды, поскольку моль привлекают посаженные пятна;
- одежду, особенно зимнюю, хранить в вакуумных пакетах;
- разложить по шкафам, ящикам и труднодоступным местам мешочки (саше) с травами (лавандой, пижмой, полынью и другими), которые отпугивают моль;
- разбрызгать эфирные масла, например, кедра, лаванды и можжевельника;
- хранить сыпучие продукты в герметичных контейнерах.