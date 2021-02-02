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Дом и уют
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7 лучших идей для интерьера кухни

Дата публикации: 02 фев 2021
7 лучших идей для интерьера кухни

Мы требуем от своей кухни удобства, уюта, функциональности и «быть хоть немножечко побольше». Вспомните, сколько приятных вечеров вы проводили здесь за чашкой чая. Настало время позаботиться о кухне и сделать ее еще удобнее.  

1. Используем пространство между полом и потолком

Храните на кухонных шкафах только пыль? Лучше замените ее на плетеные коробки и корзины. Во-первых, они идеально заполнят пустое пространство между полками и потолком. Во-вторых, станут отличным вариантом для хранения редко используемой посуды или стратегических запасов солений или консервов. Плюс — они прекрасно смотрятся в интерьере. 

👛 Бюджет: 1 000 — 2 000 рублей 

⌛ Время: 20 минут

7 лучших идей для интерьера кухни №1

2. Открытые окна  

Современная кухня открыта и минималистична.Попробуйте немного пожить без тяжелых штор или весёленьких занавесок в горошек. Они очень «старят» кухню. Если вам повезло с видом из окна, то открытые окна подарят кухне больше света. Если нет, то замените занавески на рулонные шторы. Это стильно, современно, плюс они впитывают меньше запахов и почти не собирают пыль. 

👛 Бюджет: от 500 рублей в строительных магазинах до нескольких тысяч на заказ

⌛ Время: 1 час  

3. Хранение столовых приборов 

Храните столовые приборы в ящике? Гораздо удобнее, когда все необходимые инструменты сразу под рукой. Попробуйте придумать для них новое интересное место. Например, стильные металлические контейнеры, корзинки, настольные органайзеры или тканевые кармашки, подвешиваемые к рейлингу. 

Цветовые гаммы подберите согласно концепции дизайна.

👛 Бюджет: от 500 рублей

⌛ Время: зависит от вашего вдохновения и фантазии 

4. Летающие кастрюли 

Раз уж речь зашла про рейлинг (специальную штангу с крючками), то для нее есть еще одно отличное применение. Так можно хранить самую часто используемую посуду: турку для кофе, любимую сковородку или кастрюли.

Этот вариант подходит для небольших кухонь, где мало шкафов и полок, а также для интерьеров в деревенском стиле или в стиле прованс. Плюс — нужная посуда всегда под рукой.

👛 Около 2 000 рублей, в зависимости от размеров штанги  

⌛ Время: 1 — 1,5 часа 

5. Открытые полки с банками

Отличным украшением для кухни станут емкости с сыпучими продуктами. Макароны, муку, сахар, кофе, фасоль, рис, гречку, чечевицу (список бесконечен) лучше пересыпать в красивые стеклянные банки.

На открытых полках они будут отлично смотреться. На закрытых — тоже принесут пользу. Вы всегда будете видеть, где что лежит и какие запасы пора пополнить. И наконец-то забудете про хлопья, кофе и сахар, просыпанные из надорванных пакетов.

👛 Бюджет: 1,5 — 2 тысячи рублей

⌛ Время: не больше часа  

6. Растения на кухне

Помните, как наши мамы и бабушки выращивали на подоконниках лук? Эту практику можно и нужно возродить. Свежая зелень придется кстати в любом блюде, а такой своеобразный зимний сад очень освежит интерьер.

Варианты реализации любые: горшочки на подоконнике, вертикальный огородик на специальных подставках, подвесные горшочки на рейлингах. Все зависит от вашей фантазии.  

Выращивать можно цветы, лук, петрушку, укроп, мяту, пряности и даже клубнику. 

👛 Бюджет: зависит от вашей фантазии

⌛ Время: 5 минут, но каждый день 

7. Больше цвета  

Если у вас есть чуть больше времени, то можете обклеить холодильник или кухонные шкафы виниловой пленкой. Шикарно будут смотреться старые холодильники в ярких цветах: красный, желтый, бирюзовый или даже черный. Чем ярче и контрастнее, тем лучше. 

Современные стили тяготеют к натуральным материалам. Используйте яркий ситец, ракушки или деревянный спил для отделки торца навесного шкафа: разместите в центре меловую доску и сделайте красивую рамку.

👛 Бюджет: 2 — 3 тысячи рублей

⌛ Время: придется повозиться, но оно того стоит

Заказать дизайн-проект интерьера у проверенных исполнителей можно с помощью сервиса «Моя Недвижимость» от Домклик. Проект может включать чертежи, визуализации, спецификацию мебели, освещения и материалов.

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Семья
Дом и уют: кухня
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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