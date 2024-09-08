Объединение кухни и гостиной: плюсы и минусы
Дизайнерский прием, о котором много говорят, спорят, восхищаются, критикуют, но регулярно его используют.
Взвесим плюсы и минусы объединения кухни с гостиной и расскажем, как делать можно, а как точно не стоит.
Зачем объединять
Совмещение пространства кухни и гостиной — одно из решений в ситуации, когда текущая планировка или функциональность пространства требуют перемен. Например:
- когда на слишком компактной кухне не помещается все необходимое или желаемое (обеденный стол, диван и другая мебель);
- когда объединение логически напрашивается — большая квартира, где у каждого есть личное пространство, предполагает и наличие просторной зоны, объединяющей домочадцев;
- когда хочется чаще бывать вместе. Размеры стандартной кухни, как правило, не располагают к одновременному приготовлению пищи и общению хозяйки с остальными членами семьи. И если общения не хватает, есть выход — объединение кухни с гостиной.
Плюсы объединения
Разберем главные плюсы.
1. Большое пространство идеально вмещает в себя не только подходящую вам по функционалу кухню с удобной рабочей зоной, но и комфортную зону отдыха.
2. Так действительно удобнее: накрывая на стол, не приходится постоянно ходить из помещения в помещение — все находится рядом.
3. Помимо увеличения основной полезной площади, такое решение позволяет выкроить дополнительное пространство под кладовую, гардеробную или сделать нишу под холодильник.
Минусы объединения
Тоже три наиболее значимых.
1. Запахи — именно они останавливают многих от решения в пользу объединения. Запеченная рыба, терпкий чесночный соус, благоухающие жареные морепродукты — это вкусно и логично на кухне, но не в зоне для отдыха.
Совет: мощная и исправно работающая вытяжка практически исключит выход этих ароматов за пределы кухонной зоны.
2. Дефицит свободных стен после объединения пространства. А стены — это наше все при расстановке дополнительной мебели и расположения разнообразного декора.
3. Недостаток камерности. То есть вам необходима зона, скрытая от чужих глаз — раскладывающийся диван, на котором можно отдохнуть или оставить на ночь гостей. При совмещении пространства организовать ее станет сложнее.
Совет: уделите больше внимания расстановке мебели. Например, расположите диванную зону у окна в глубине бывшей гостиной, а ближе к проходу поставьте обеденный стол. И ощущение камерности придет.
Типичные ошибки, которых надо избегать
- Несогласованные перепланировки. Стоит ли говорить, чем в перспективе они могут обернуться для хозяина (штрафами и откатом к исходной версии) и других жильцов (это небезопасно для всех).
- Пренебрежение зонированием. Несколько функциональных зон в одной комнате должны быть визуально отделены друг от друга. И точка.
- Перенос «мокрой» зоны в гостиную. Перенос мойки из кухни в гостиную категорически запрещен. В этом случае она окажется над жилой комнатой соседей, чего по нормам быть не должно. Здесь у владельцев квартир на первом этаже есть свой профит (но согласования переноса с жилинспекцией не избежать).
- Дефицит освещения. Большое пространство предполагает несколько зон и уровней освещения. Грамотно размещенные потолочный светильник, торшер, настольные лампы добавят уюта и нужной атмосферы.
- Микс из стилей. Две объединенных комнаты обязывают к единому стилевому решению. Отказываясь от этого, вы отказываетесь от гармонии.
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Рекомендации дизайнеров
Лишь на первый взгляд вариантов объединения не так много. На самом деле их предостаточно. Смотрите сами.
- Если в помещении есть ниша подходящего размера, кухонный гарнитур можно разместить именно в ней.
- В вытянутом и нешироком помещении логично отвести под кухонную зону одну из узких стен.
- Если хочется сохранить немного автономности, оставьте часть стены между гостиной и кухней. Это удобно с точки зрения размещения мебели, монтажа техники и расположения декора.
- Сделайте мобильную стену — полупрозрачную перегородку, отъезжающую в стену или вдоль стены (второй вариант проще в реализации).
- Используйте барную стойку или столешницу в качестве разделителя пространства.
- Или разделяйте зоны при помощи удобного острова между кухней и гостиной.
- Вытянутый обеденный стол — еще один вариант отделения кухонной зоны от гостиной.
- Наконец, рисуйте границы на полу: разграничивайте пространство разным по дизайну и фактуре напольным покрытием.
Только такую перепланировку нельзя узаконить, так как кухня это мокрая зона, а ее расширять нельзя )))
Виталий Р.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Кто нить знает проекты перепланировки 2 к хрущевки в 2,5 к?
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