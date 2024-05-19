Как организовать рабочее место дома: советы дизайнера
Не в каждой квартире можно обустроить полноценный рабочий кабинет. Но реалии и переход многих компаний на удалёнку диктуют свои решения в дизайне интерьеров. Опросы сервисов Работа.ру и «Ремонт со СберУслугами» показывают, что 35% респондентов чередуют работу в офисе и работу из дома. И теперь при разработке планировочного решения дизайнеры взяли за правило вписывать офисы в пространство дома.
Вместе с экспертами рассказываем, как организовать рабочее место с помощью балкона или подоконника и внеся лишь небольшие коррективы в планировку.
Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами»
Выберите правильное место
Первым шагом к созданию комфортного рабочего пространства является выбор правильного места. Идеально, если это будет отдельная комната или уголок, где никто не будет вас отвлекать. В целом же рабочую зону можно организовать в любом помещении.
Согласно опросу, 27% опрошенных россиян предпочитают работать в спальне. Спальню действительно можно рассмотреть как место для работы. Важно, чтобы это была не кровать, и у вас не было соблазна прилечь.
Для обустройства рабочего места в спальне достаточно компактной рабочей поверхности и ноутбука.
Если хочется «разделить» пространство, можно использовать перегородку, стеллаж или ширму.
Обладатели небольших квартир могут оборудовать рабочее место на подоконнике и сэкономить лишние сантиметры. У окна всегда много естественного света, что поможет меньше уставать глазам и дольше фокусироваться на поставленных задачах. Кстати, часто такой вариант размещения можно встретить и в оформлении детской.
Лоджии и балконы — это «золотой запас» городских квартир, который нередко превращается в склад старых вещей и летней резины. Мы советуем навести уборку и обустроить это пространство, чтобы использовать его полезно.
Здесь можно оборудовать полноценный кабинет и работать практически на свежем воздухе, любуясь природой или городским пейзажем.
Мини-офисом может стать даже старый шкаф. При необходимости его можно спрятать от посторонних глаз или детей за дверцами и в том числе скрыть визуальный шум.
Ещё одни мебельные решения, которые не отнимут места в небольшой квартире, — откидная или выдвижная столешница и полки для хранения.
Их тоже можно легко спрятать, задвинуть, скрыть, что несомненный плюс для маленькой квартиры.
Используйте только удобную мебель
Комфортные кресло и стол — основа продуктивного рабочего дня. Особенно если вы очень долго сидите за компьютером.
Важно, чтобы кресло было удобным: оно должно поддерживать спину и помогать вам правильно расположить руки на клавиатуре. Стол должен быть достаточно просторным, чтобы вы разместили все необходимые рабочие материалы, поставили любимую кружку с чаем и тарелку с печеньем для поднятия настроения.
Избавьтесь от беспорядка
В домашнем офисе не должно быть предметов, которые будут отвлекать, а ещё хорошо, если на нём легко найти всё, что вам нужно для эффективной работы.
На маркетплейсах есть множество вещей для организации пространства для работы и учебы, которые помогут избежать беспорядка на рабочем месте.
Используйте удлинители, если рядом нет розетки, органайзеры, коробки для мелкой техники и проводов, корзины и полки для хранения документов и канцелярских принадлежностей, подставки под ноутбук и системы хранения — стеллажи, шкафы, тумбочки.
Всё это поможет вам разгрузить поверхность стола и систематизировать бумаги и документы.
Не забудьте про освещение
Хорошее освещение играет важную роль в создании комфортной рабочей атмосферы. Лучше использовать естественный свет и дополнительные источники света, например настольные светильники или торшеры — для равномерного освещения рабочей поверхности.
Идеально разместить стол рядом с окнами: будет меньше портиться зрение, так как не придется сильно напрягать глаза.
Добавьте то, что вас радует и вдохновляет
Рабочее пространство должно вдохновлять и быть уютным. Добавьте растения, фотографии дорогих людей, открытки себе или другие предметы, которые вас радуют. Также можно повесить над столом пробковую доску для фиксирования рабочих задач или для мотивирующих картинок.
В целом обустройство рабочего места дома — это индивидуальный процесс, который зависит от личных предпочтений и потребностей. Главное создать себе условия, в которых вы будете чувствовать себя хорошо и продуктивно.
«Ремонт со СберУслугами» — сервис для планирования, управления и оформления ремонтных работ от создания дизайн-проекта до его реализации.
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