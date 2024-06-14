Нужно ли менять сантехнику от застройщика
Когда наконец переезжаешь в свою квартиру, хочется, чтобы все было идеально и без неприятных неожиданностей наподобие протечки трубы. Для этого стоит как минимум проверить сантехнику, установленную в квартире, а как максимум — заменить ее.
Разбираемся, как оценить состояние сантехники и в каких случаях лучше поставить другую.
Какой сантехникой оборудовано жилье
В квартире установлено два вида сантехники:
Бытовая. Это изделия для ванных комнат, кухонь, уборных, которые используются в повседневной жизни. В этот список входят раковины, унитазы, биде, ванны, душевые кабины, смесители, краны.
Инженерная. Это устройства и оборудование, благодаря которым работают системы водоснабжения, канализации и отопления. К ним относятся трубы, трубопроводная арматура, фитинги, фильтры и так далее.
Набор изделий зависит от отделки, с которой вы купили жилье. Например, если при чистовой есть и инженерная, и бытовая сантехника, то в квартире с предчистовой отделкой зачастую можно увидеть только инженерную. В случае с объектами без отделки и с черновой, коммуникации проведены только до квартиры.
В каких случаях следует менять трубы водоснабжения и отопления
Замена труб может быть актуальной по нескольким причинам. В первую очередь качество установленной инженерной сантехники действительно может зависеть от класса жилья. В экономклассе застройщики часто используют материалы попроще, чтобы сократить свои расходы. В случаях, когда трубы выполнены из дешевых материалов, их замена может быть оправдана с точки зрения экономии на ремонте и эксплуатации в долгосрочной перспективе.
Понять, что требуется замена, можно по следующим признакам: видимые повреждения, коррозия, низкое качество соединений, а также если материал труб не соответствует современным стандартам безопасности и эффективности.
Проблемы в будущем могут принести не только некачественные трубы (например, фальсификат), но и плохой монтаж. За тщательной проверкой, а также заменой сантехники лучше обратиться к профессионалам, но первоначальный осмотр вы можете провести сами.
В первую очередь нужно понять, какие именно перед вами трубы. В новостройках в основном можно встретить металлопластиковые, полипропиленовые и трубы из сшитого полиэтилена. У каждого из этих видов своя маркировка: они обозначаются как PEX-AL-PEX, PP-R и PEX-EVOH. Если маркировки нет, это повод насторожиться.
Все трубы вне зависимости от вида должны быть без вмятин и жестких изломов, а фитинги (места соединения труб) не должны подтекать. Отсутствие «фонтана» и луж еще не говорит о том, что соединения герметичны, поэтому нелишним будет провести по ним рукой — на ней не должно остаться даже следа от воды.
У изделий из пропилена есть нюанс: они плохо гнутся, и углы у таких труб созданы с помощью пайки. Проверьте, чтобы сами трубы были ровными, а места соединения — без наплавлений. Кроме этого, кран для перекрытия воды должен закрываться с некоторым усилием и не болтаться.
Какие трубы выбрать для квартиры
Современный рынок предлагает трубы из различных материалов, включая металлопластик, полипропилен, медь и сшитый полиэтилен (PEX). Выбор материала зависит от множества факторов, включая бюджет, требования к долговечности и условия эксплуатации. Металлопластиковые трубы популярны благодаря своей гибкости и относительной дешевизне, но могут быть подвержены деформации при высоких температурах.
Полипропиленовые трубы отличаются высокой термостойкостью и долговечностью. Медные трубы предпочтительны для горячего водоснабжения и отопления из-за их антибактериальных свойств и долговечности, но и стоят дороже. PEX-трубы выделяются высокой гибкостью и устойчивостью к коррозии. Выбор производителя также важен, поскольку качество продукции может отличаться. Рекомендуется отдавать предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией и гарантией качества, например REHAU.
Металлопластиковые трубы можно применять для систем горячего и холодного водоснабжения, а также систем отопления. Большинство производителей заявляют рабочую температуру в +95 градусов. При этом такие трубы способны выдержать кратковременную температуру в +110-115 градусов. Срок службы — до 50 лет при правильной эксплуатации.
Полипропиленовые трубы в зависимости от типа можно использовать для подачи холодной и горячей воды, для отопления. Некоторые способны выдерживать температуру лишь в +20 градусов, другие — +95 градусов. Срок службы — не менее 25 лет для горячей воды, не менее 50 лет — для холодной.
Медные трубы, как уже было сказано выше, отлично подойдут для систем горячего водоснабжения и отопления. Этот металл устойчив к коррозии, высоким температурам и скачкам давления. Срок службы медных труб превышает 50 лет.
Трубы из сшитого полиэтилена также используют для систем водоснабжения и отопления. Максимальная заявленная температура — +95 градусов. Срок службы — в среднем 50 лет.
При этом нужно помнить о том, что максимально долго трубы могут прослужить при соблюдении условий эксплуатации, прописанных производителем.
Стоит ли менять бытовую сантехнику от застройщика
Часто, особенно в жилье экономкласса, стоит самая обычная сантехника. Если ее внешний вид вам не по душе, то, конечно, можно поставить другую. Других же причин срочно менять ее нет (если речь не идет о протечках или, например, трещинах).
Любая сантехника изнашивается, но у каждого изделия есть свой срок работы, и определенное время они вам в любом случае прослужат. Поэтому выбор в данном случае зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.
Нелишним будет напомнить, что при фиксации всех недостатков — от царапины на раковине до некачественной трубы — на этапе приемки квартиры есть шанс устранить их за счет застройщика.
Заказать приемку квартиры можно на Домклик. Специалисты проверят, насколько жилье соответствует строительным нормам и договору, составят список найденных нарушений и проконсультируют по выявленным дефектам. Все приемщики включены в национальный реестр специалистов и имеют необходимые документы.
Также не стоит забывать о том, что минимум три года действует гарантия на инженерное оборудование, пять лет — на конструктивные элементы здания. То есть в течение этого времени возникшие проблемы должен исправить застройщик.
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Обязательно менять все! Работаю в сфере строительства, инженерные сети, за 15 лет (!) увидел многое, если хотите жить спокойно меняйте на сшитый полиэтилен, аксиальные фитинги (надвижные гильзы), и будет вам счастье, при условии что монтаж будет выполнять профессионал. Даже если у вас все застраховано, просто представьте, сколько времени и нервов понадобится для устранения аварии и ее последствий, лучше потратить на небольшую переделку 100-200 т.р. и спать спокойно)
Александр Ш.здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением)