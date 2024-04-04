Приемка квартиры в новостройке: личный опыт
Нельзя просто взять и переехать в свою новую квартирку в симпатичной новостройке, даже если застройщик сделал там чистовую отделку. Сначала придется пройти такую скучную процедуру, как приëмка. Поверьте, правильно выполненная приëмка не только сэкономит вам кучу нервов и времени, но даже пополнит семейный бюджет.
Собственники имеют право на то, чтобы застройщик либо устранил все недостатки своими силами. Если в отведенный срок он этого не сделал, можно требовать уменьшить цену квартиры либо компенсацию.
И речь даже не об очевидных проблемах вроде трещины во всю стену или вздувшегося ламината. Самые коварные ляпы строительной бригады надëжно скрыты от любопытных глаз под натяжным потолком, в потайных ящиках в ванной комнате и за совершенно ровным на вид плинтусом. Но обо всëм по порядку.
Что ещё важно знать счастливым обладателям новой квартиры
Правила приёмки могут меняться, поэтому прежде чем бежать, обязательно найдите в интернете актуальные сведения. Советы друзей тоже не помогут, так как они могли принимать квартиру по старым правилам.
Итак, недостатки делятся на две категории: существенные и несущественные. И именно от этого зависят ваши действия в случае обнаружения таковых. При мелких недочётах акт подписать придется, но они будут зафиксированы и устранены застройщиком в срок до 60 дней.
В случае же крупных дефектов их степень обязан оценить эксперт, которого совместно привлекают застройщик и покупатель квартиры. Сторонний специалист может и не подойти. Эксперт должен соответствовать одному из критериев:
- Состоять в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в Национальном реестре специалистов в области строительства.
- Работать по трудовому договору у ИП или компании – членов саморегулируемой организации.
Изначально работу такого эксперта оплачивает собственник квартиры, однако если специалист подтвердит недостатки, данную сумму компенсирует в итоге застройщик. У нас все получилось прекрасно, но обо всем по порядку.
Как всё начиналось
Итак, пасмурным весенним утром мы впервые ступили на порог своей долгожданной квартиры. Представитель застройщика выдала нам бумажки на подпись и побежала встречать других новосëлов. А мы остались ходить по комнатам и восхищаться. Чистенькая светлая отделка. Ровный пол, ровные стены. Ну пятнышко цемента возле батареи на полу, мелочь же? Ах, нет, еще вот плитка одна шатается в ванной. Получается, ремонт от застройщика, который часто обсуждается в сети, может быть вполне себе замечательным.
Союз новосела и приёмщика: на что обратить внимание
Наслушавшись историй о том, как люди купили квартиру с чистовой отделкой и потом у них все отвалилось, мы решили не рисковать и взяли с собой профессионального приëмщика (не путать с экспертом, который оценивает степень существенных недостатков). Найти такого специалиста несложно — любая компания по оценке недвижимости предлагает услуги приëмки квартиры.
Лучше заключить договор с теми, кто уже имеет опыт работы с вашим застройщиком и знает слабые места принимаемых именно в вашем жилом комплексе квартир. Не стоит забывать: если вы обнаружили существенные недостатки, необходимо действовать по схеме, о которой мы рассказали выше.
Пока мы с умным видом бродили по комнатам и мечтали, в какой цвет красить стены, приёмщик Михаил распаковал различные инструменты и деловито изучал каждый сантиметр квартиры. Таким специалистам нужно иметь при себе минимум пять приборов:
- индикатор напряжения и тестер УЗО (устройства защитного отключения). Этот прибор проверяет розетки, качество скрытой проводки и утечки высокочастотных излучений, то есть выявляет риски возникновения пожара;
- тепловизор — устройство, с помощью которого можно предотвратить ЧП с проводкой. Также с его помощью проверяется качество окон и теплоизоляции;
- лазерный построитель плоскостей. Ваши стены могут выглядеть ровными только на первый взгляд. А потом, спустя месяц, ваш дорогущий встроенный шкаф-купе начнет разваливаться, и вы даже не поймете, в чем причина. Но с лазерным прибором вам не грозят такие бедствия;
- анемометр — измеритель скорости воздушных потоков в доме;
- дальномер — с его помощью определяют габариты помещения.
Заказать приемку квартиры можно на Домклик. Специалисты проверят, насколько жилье соответствует строительным нормам и договору, составят список найденных нарушений и проконсультируют по выявленным дефектам. Все приемщики включены в национальный реестр специалистов и имеют необходимые документы.
В итоге в нашей аккуратной на вид квартире приёмщик выявил больше 20 недостатков, которые должен устранить застройщик за свой счëт. Среди них были и очевидные — вроде того самого цементного пятна на полу у батареи. Но большинство из них мы бы не заметили сами.
Например, оказалось, что унитаз установлен слишком близко к сантехническому коробу, из-за чего происходит деформация его нижней панели. В будущем это могло бы закончиться потопом. Также выяснилось, что гидроизоляция ванной нарушена, а розетка под стиральную машину не закреплена. Стоит ли объяснять, как опасны могут быть такие недочёты при ремонте?
В комнатах тоже всё оказалось не очень гладко. Ровные на вид дверные блоки оказались установлены с перекосом в 10, а то и 20 миллиметров. В одном окне был повреждён уплотнитель, в другом — перекошена рама. Помимо этого, Михаил вписал в отчёт все-все трещины, сколы и царапины, которые ему удалось заметить.
Пока мы поражались тому, как ненадёжен глаз непрофессионала, опьянённого радостью от покупки собственного дома, наш приëмщик зафиксировал недостатки, которые впоследствии мы внесли в акт осмотра. Нам повезло, так как все они были несущественные, поэтому отдельно приглашать аккредитованного специалиста не пришлось.
Честно говоря, мы ожидали, что застройщик может и не откликнуться на все наши претензии и огромный список царапин. И напрасно: спустя установленные 60 дней мы снова приехали в квартиру и убедились, что почти все недочёты удалось убрать. Да, приëмщик работает не бесплатно. Но, если при приёмке квартиры вы не включите в акт осмотра все выявленные недостатки, а спустя пару месяцев обнаружите, что у вас течет унитаз и искрит выключатель, вам уже придется потратиться на ремонт самостоятельно.
И да, чувство неловкости при фиксации каждой царапины нас не покидало, пока мы наконец не успокоилась и не поняли: знать свои права, а тем более быть очень придирчивыми при приëмке квартиры — это необходимость, которая впоследствии сделает жизнь уютной и комфортной, а приятным бонусом станет спасение от множества дополнительных расходов.