Уборка после ремонта: основные правила
Ремонт в квартире наконец завершён, и до долгожданного переезда остаётся один шаг — очистка помещения от строительной пыли, краски, клея и других отходов.
Уборка после ремонта — это утомительная и трудоёмкая задача, но при грамотном подходе справиться с ней можно более эффективно и быстро. В статье расскажем, как привести квартиру в порядок после завершения ремонтных работ, а также поделимся лайфхаками, которые помогут вам упростить этот процесс.
Подготовка к уборке
Если вы делали ремонт во всей квартире или в нескольких комнатах сразу, работа предстоит масштабная. Тут нужен системный подход.
Составьте план действий
Продумайте, с какой комнаты вам удобнее начать, что за чем делать и сколько времени займёт каждый этап. Это особенно важно, если сроки переезда ограничены, и нужно успеть подготовить квартиру к определённой дате.
При планировании придерживайтесь следующего алгоритма:
- Вынос мусора
- Обеспыливание
- Влажная уборка
- Работа со сложными пятнами
- Очистка мебели
Спланируйте свой график так, чтобы ежедневно вам удавалось уделять время уборке.
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Закупите необходимые материалы
Вам понадобятся мешки для мусора, пылесос с HEPA-фильтром, обычные и микрофибровые тряпки для уборки стен, пола, окон и других поверхностей, вёдра, моющие средства, резиновый штапель для очистки плитки, перчатки и маска. Для удаления пятен от краски, клея и скотча также потребуется ацетон или уайт-спирит.
Домашний пылесос может не справиться с уборкой пыли и мусора после крупного ремонта. А если мелкие частицы попадут в двигатель, техника и вовсе выйдет из строя.
То же самое касается и роботов-пылесосов — их можно использовать только для поддержания чистоты в доме.
Выходом из положения может стать аренда строительного пылесоса. Для уборки после ремонта подойдут полупрофессиональные модели с хорошей мощностью всасывания.
Для мытья верхних полок, окон и карнизов вам понадобится лестница или табуретка со ступеньками.
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Как убраться после ремонта в квартире: пошаговая инструкция
Уборка мусора
Начните с удаления строительного мусора, обрезков материалов и других отходов. Очистите помещение от всех больших предметов, чтобы иметь свободный доступ ко всем участкам.
Для этих целей можно воспользоваться услугами компании, которая занимается транспортировкой строительного мусора. Для жителей новостроек также могут быть установлены специальные контейнеры для таких отходов — эту информацию можно уточнить в управляющей компании.
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Обеспыливание
При уборке начинать всегда стоит с потолка и двигаться сверху вниз. То есть дальше нужно перейти к карнизам, стенам, окнам, мебели и в последнюю очередь приниматься за пол и плинтуса. Если этот порядок будет нарушен, то всё придётся начинать заново, так как пыль будет попадать уже на ранее очищенные поверхности.
Как уже было отмечено выше, справиться с пылью и мелким мусором после завершения ремонта лучше всего поможет строительный пылесос. Пройдитесь по всем поверхностям от потолка до пола. Обратите особое внимание на углы и труднодоступные места — для этого используйте специальные насадки.
Если в комнате есть мебель, которая была накрыта чехлами во время ремонта, их тоже стоит пропылесосить. В противном случае потом вся эта пыль окажется на полу и придётся убирать заново.
При использовании пылесоса как можно чаще меняйте или очищайте пакеты/контейнеры для пыли.
Влажная уборка и очистка плитки
Принцип тот же — начинать надо с верхних поверхностей, например, потолка или верхних частей стен. Используйте только мягкие тряпки или губки, чтобы избежать появления царапин или повреждений. Если загрязнения сильные, можно использовать мыльный раствор.
Не забудьте протереть влажной тряпкой карнизы, люстры и светильники. На время очистки электроприборов стоит отключить электричество.
Протрите окна изнутри и снаружи, чтобы удалить пыль, капельки краски или клея.
Избегайте излишнего увлажнения: не переусердствуйте с водой при уборке, особенно на деревянных поверхностях или окнах. Излишняя влажность может привести к деформации или повреждению материалов.
Как очистить плитку после ремонта
- Начните с удаления видимых загрязнений, таких как следы засохшей затирки, цемента или клея. Чтобы избавиться от больших кусков строительных смесей, используйте пластиковую лопатку или резиновый шпатель. Пятна грунтовки можно убрать при помощи ацетона или растворителя.
- Подготовьте мыльный раствор для мытья кафеля или купите специальное средство, которое наносится из пульверизатора.
- Особое внимание уделите швам между плитками, так как они могут скапливать грязь и остатки строительных материалов. Для очистки швов можно использовать зубную щетку или специальную щетку для швов.
- После того как вы отмыли плитку моющим средством, промойте её чистой водой, чтобы удалить его остатки и обеспечить блеск поверхности.
- Высушите плитку. После отмывания кафеля протрите его сухой тряпкой или микрофиброй, чтобы избежать появления разводов.
Уже после того как вы очистили все верхние поверхности, приступите к уборке полов. Используйте подходящее моющее средство для вашего типа пола.
После завершения влажной уборки хорошо проветрите помещение, чтобы избавиться от запахов моющих средств и обеспечить быстрое высыхание поверхностей.
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Избавляемся от сложных пятен
После ремонта на поверхностях зачастую остаются устойчивые загрязнения, которые можно удалить только с помощью дополнительных усилий и специальных средств.
Что может помочь:
- Специализированные чистящие средства. Например, для жировых пятен можно использовать жирорастворители, для ржавчины — антикоррозийные средства. Пятна от клея или скотча можно убрать с помощью уайт-спирита.
- Паровая очистка. Пар помогает размягчить загрязнения и облегчает их удаление.
- Механическое удаление. Если пятно слишком устойчиво, попробуйте удалить его с помощью стеклянного скребка или абразивной губки. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность.
- Применение уксусной кислоты. Уксусная кислота является эффективным средством для удаления различных пятен. Разбавьте её водой в пропорции 1:1 и нанесите на пятно, затем промойте водой.
Помните, что перед применением любых химических средств или механического воздействия на поверхность важно провести тест на небольшом участке, чтобы убедиться, что материал не повреждается.
Приводим в порядок мебель
Мягкую мебель нужно тщательно пропылесосить. Если на поверхности есть капли краски или следы клея, попробуйте удалить их с помощью специализированных средств для удаления пятен или ацетона. Нанесите небольшое количество средства на чистую тряпку и аккуратно протрите загрязненные участки.
Для деревянной мебели можно использовать специальные полироли или воск для ухода за поверхностью. Они помогут вернуть ей блеск и защитят от повреждений.
Если у вас есть пароочиститель, вы можете использовать его для более глубокой очистки мебели. Пар поможет размягчить загрязнения и удалить их более эффективно.
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