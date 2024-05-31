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Дом и уют
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«Мама, у меня в комнате кто-то есть»: как защитить домашнюю сеть от хакеров

Дата публикации: 31 мая 2024
«Мама, у меня в комнате кто-то есть»: как защитить домашнюю сеть от хакеров
Содержание

Сегодня у людей есть доступ к целому ряду технологических решений, которые делают наши дома умнее — световые приборы с голосовым управлением, кофеварки, видеоняни и другие устройства с возможностью подключения к Wi-Fi.

К сожалению, всё, что подключено к Интернету, является окном в вашу частную жизнь. Поэтому стоит иметь в виду, что и многие разновидности видеокамер с функцией радионяни подвержены атакам.

Ольга Рябышева, эксперт Домклик по кибербезопасности

Фото эксперта
рассказала, как обеспечить защиту вашей домашней сети и, в частности видеоняни, от хакеров

Как хакеры получают доступ к видеоняням

Аналоговые видеоняни

Доступ обеспечивается через радиочастоты для передачи аудио- и видеосигнала с камеры видеоняни на приёмное устройство. Злоумышленник может начать улавливать ваш голос и изображение, подключившись к той же радиочастоте.

Цифровые видеоняни

К ним хакеры получают доступ через цифровые сигналы, которые передают аудио- и видеочастоты в виде дискретных чисел. Цифровые сигналы можно зашифровать. Для этого в некоторых цифровых видеонянях используется технология, называемая FHSS (frequency hopping spread spectrum), которая автоматически изменяет сигнал, чтобы избежать подслушивания.

Видеоняни с Wi-Fi

Видеоняни, которые поддерживают Wi-Fi и подключение к интернету, интегрируются с большинством смартфонов и компьютеров и обычно имеют неограниченное покрытие, пока ваше принимающее устройство или мобильный телефон подключены к интернету. Это делает их наиболее уязвимыми для хакеров, если ваша сеть небезопасна или злоумышленники нашли способ обойти ваш пароль.

Исследователи проверили множество устройств для того, чтобы следить за детьми, и пришли к выводу: почти все они имеют уязвимости.

Реальные случаи хакерских атак
Реальные случаи хакерских атак

Пара из Сан-Франциско не могла понять, почему их трёхлетний сын не может уснуть. Он рассказывал, что «телефон» с ним разговаривает. Понимание пришло только тогда, когда его мама поздно вечером услышала из комнаты, как радионяня говорила «Проснись, маленький мальчик, папочка ищет тебя». Когда мама вошла в комнату, камера повернулась в её сторону и голос добавил «Смотрите, кто-то зашёл». 

Другая семья из Миннесоты обнаружила фотографии своего ребёнка в сети. Эти фото сделаны с помощью детского монитора.

Подобный случай был зафиксирован и в России. В Москве неизвестные взломали видеокамеру, которая была установлена в доме, чтобы наблюдать за ребёнком и няней. Злоумышленники легко подобрали пароль, удалённо подключились к устройству и начали разговаривать с малышом. В итоге ребёнок был сильно напуган, у него зафиксировано стрессовое состояние.

Как обезопасить свою домашнюю сеть

  • Используйте лицензионный домашний антивирус для обеспечения безопасности Wi-Fi и подключённых устройств
  • Создайте сложные и надёжные пароли для вашей видеоняни
  • Регулярно обновляйте встроенное программное обеспечение видеоняни
  • Отключите DDNS и переадресацию портов или UPnP
  • Зарегистрируйте устройство для обновления актуального ПО
  • Отключите удалённый доступ к камере видеоняни

Если вам обязательно нужно использовать функцию удалённого доступа к видеоняне, попробуйте изменить порт доступа, установленный на камере по умолчанию. По умолчанию обычно используется значение 80, но установка значения 8100 или выше может повысить уровень безопасности.

Также следует регулярно проверять журналы видеоняни на предмет подозрительной активности, например, доступа с иностранных IP-адресов или странного времени доступа: например, в 2 часа ночи, когда вы спите или находитесь не дома и точно не подключены к видеоняне.

Дети
Безопасность
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А какие меры безопасности вы применяете при использовании видеоняни?
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