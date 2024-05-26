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Дом и уют
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Уезжаю в отпуск. Как позаботиться о квартире

Дата публикации: 26 мая 2024
Уезжаю в отпуск. Как позаботиться о квартире
Содержание

Даже самый чудесный и долгожданный отпуск может испортить одна маленькая тревожная мысль: «Всё ли в порядке дома?». Рассказываем, как защитить свою квартиру от посторонних людей и других неприятностей на время отпуска.

Не рассказывайте о своих планах 

О вашей поездке и, соответственно, о том, что дома никого не будет, должны знать только самые близкие люди. Не рассказывайте о предстоящей поездке в соцсетях. 

Ваши фотографии на фоне Эйфелевой башни или из аэропорта могут набрать не только кучу лайков, но и расскажут грабителям о вашей пустующей квартире. Отдыхайте спокойно, а фото из путешествий лучше публиковать после возвращения. 

Следите за окнами

Особенно в летний сезон окна и балконы часто открыты на проветривание. Даже если ваша квартира на средних этажах — переживать стоит: воры могут проникнуть через окно и балконную дверь с земли, с крыши и даже через технические окна в подъезде.

Перед отъездом убедитесь, что окна и двери закрыты: современные металлопластиковые конструкции оснащены противовзломным механизмом и при закрытых створках увеличивают безопасность. Вскрыть их всё равно можно, но это требует много времени, что привлекает внимание и может спугнуть злоумышленников.

Установите видеонаблюдение за квартирой

Выбрать систему видеонаблюдения для дома достаточно легко. В интернете можно найти модели на любой бюджет. Большую часть таких систем вы сможете установить и настроить самостоятельно за пару минут, настолько всё просто. Выбирайте модели, поддерживающие подключение по Wi-Fi, и в любой момент прямо с телефона смотрите и слушайте, что происходит в квартире.

Есть системы, оснащённые датчиком движения. Если он сработает, камера сразу же сделает фото и отправит его вам. Цена вопроса — от 3 тысяч рублей.

Существуют также специальные датчики, которые можно поставить на двери или окна. Они реагируют на размыкание. Стоят они также недорого, а в случае, если окно или дверь откроется, раздастся громкий сигнал, а вам на телефон будет отправлено СМС.

Можно воспользоваться услугами профессионалов — они поставят не только систему видеонаблюдения, но и сигнализацию. Обойдётся это дороже, платить нужно регулярно, зато это более надёжный способ защиты от краж. В случае чего наряд приедет через пару минут.

Храните деньги в банке

Не пытайтесь прятать ценности дома самостоятельно. У воров тоже есть интернет, и они, как и вы, наверняка посмотрели ролик о самых надёжных тайниках в доме. Поэтому в первую очередь заглянут в морозилку и цветочный горшок.

Положите деньги на накопительный счет — это с гарантией сохранит их. Драгоценности можно положить в банковскую ячейку на временное хранение. Это не так дорого, как может показаться.

Попросите соседей, друзей или родственников присмотреть за квартирой  

Пожалуй, самый старый и надёжный способ. Дружить с соседями может быть не только приятно, но и полезно. Ваши родственники могут жить на другом конце города, а соседи всегда будут за стенкой. Именно они могут быстро прийти на помощь в экстренной ситуации или вовремя заметить, что возле вашей квартиры крутятся посторонние.

Пусть заходят покормить кота, полить цветы или просто посмотреть телевизор. Отдайте им ключ от почтового ящика — скопившаяся почта может навести на мысль о вашем длительном отсутствии.

Вспомните фильм «Один дома»: воришки следят за местом, в которое собираются наведаться. Пусть они знают, что ваша квартира не останется в гордом одиночестве.

Даже если за вашей квартирой будут присматривать друзья или родственники, обязательно оставьте соседям свой номер телефона. Так спокойнее. 

Уезжаю в отпуск. Как позаботиться о квартире №1

Используйте отпугиватели воров

Если нет денег на настоящую систему защиты дома, можно использовать бюджетный вариант. Сигнализация-обманка выглядит как настоящая, но на самом деле — это просто светодиод, который мигает над дверью и отпугивает воришек. Сделать такой можно самостоятельно, а можно и купить, стоимость муляжей — от 400 рублей.

Наклейки с предупреждением «Объект находится под охраной» тоже хорошо отпугивают местных гангстеров, а стоят ещё дешевле — от 50 рублей. Себе дороже — думать, настоящие они или нет.

Можно оборудовать дом умными выключателями. Вы сможете периодически включать свет, и будет казаться, что дома кто-то есть. Ещё один нехитрый и бюджетный вариант — поставить звонок с автоответчиком, который имитирует собачий лай.

Всё это мелочи, которые на первый взгляд могут показаться смешными. На самом деле они способны предотвратить кражу. По-настоящему же защитить от кражи помогут качественные замки, надёжные двери и окна. Думаем, об этом не стоит говорить дополнительно, это и так понятно.

Застрахуйте квартиру на время отъезда

(а лучше постоянно)

От грабителей вас это не защитит, зато защитит от серьёзных проблем другого рода. Чаще всего страховой полис покрывает следующие риски: пожар, аварии инженерных систем (отопление, водоснабжение и другие), проникновение воды из соседних (чужих) помещений и так далее.

Стоит такой полис примерно от 350 рублей за месяц, а оформить его легко можно через интернет. Невероятно удобно, если за вашей квартирой некому присмотреть в ваше отсутствие.

Проверьте свет, газ, воду 

Перед отъездом проверьте исправность электрики, газовой плиты или колонки, труб водопровода и сантехники, работу замков и оконных рам. Воду и газ в квартире лучше перекрыть.

Электроприборы нужно обесточить — вынуть вилки из розеток. Если они останутся подключенными к сети, то при резких скачках напряжения могут выйти из строя и даже стать причиной пожара.  

И ещё немного полезной информации

Если дома никого не было больше пяти дней (не считая дня отъезда и приезда), вы имеете право на перерасчёт стоимости коммунальных услуг за время отсутствия.

В этом вопросе много нюансов, поэтому после возвращения лучше обратиться за консультацией в управляющую компанию или ЕИРЦ. Там же при необходимости можно написать заявление. При этом желательно иметь при себе документы, которые подтверждают факт вашего отсутствия, и паспорт.

Читайте также: Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ

Инструкция
Путешествия
Отпуск
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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