Уезжаю в отпуск. Как позаботиться о квартире
- Не рассказывайте о своих планах
- Следите за окнами
- Установите видеонаблюдение за квартирой
- Храните деньги в банке
- Попросите соседей, друзей или родственников присмотреть за квартирой
- Используйте отпугиватели воров
- Застрахуйте квартиру на время отъезда
- Проверьте свет, газ, воду
- И ещё немного полезной информации
Даже самый чудесный и долгожданный отпуск может испортить одна маленькая тревожная мысль: «Всё ли в порядке дома?». Рассказываем, как защитить свою квартиру от посторонних людей и других неприятностей на время отпуска.
Не рассказывайте о своих планах
О вашей поездке и, соответственно, о том, что дома никого не будет, должны знать только самые близкие люди. Не рассказывайте о предстоящей поездке в соцсетях.
Ваши фотографии на фоне Эйфелевой башни или из аэропорта могут набрать не только кучу лайков, но и расскажут грабителям о вашей пустующей квартире. Отдыхайте спокойно, а фото из путешествий лучше публиковать после возвращения.
Следите за окнами
Особенно в летний сезон окна и балконы часто открыты на проветривание. Даже если ваша квартира на средних этажах — переживать стоит: воры могут проникнуть через окно и балконную дверь с земли, с крыши и даже через технические окна в подъезде.
Перед отъездом убедитесь, что окна и двери закрыты: современные металлопластиковые конструкции оснащены противовзломным механизмом и при закрытых створках увеличивают безопасность. Вскрыть их всё равно можно, но это требует много времени, что привлекает внимание и может спугнуть злоумышленников.
Установите видеонаблюдение за квартирой
Выбрать систему видеонаблюдения для дома достаточно легко. В интернете можно найти модели на любой бюджет. Большую часть таких систем вы сможете установить и настроить самостоятельно за пару минут, настолько всё просто. Выбирайте модели, поддерживающие подключение по Wi-Fi, и в любой момент прямо с телефона смотрите и слушайте, что происходит в квартире.
Есть системы, оснащённые датчиком движения. Если он сработает, камера сразу же сделает фото и отправит его вам. Цена вопроса — от 3 тысяч рублей.
Существуют также специальные датчики, которые можно поставить на двери или окна. Они реагируют на размыкание. Стоят они также недорого, а в случае, если окно или дверь откроется, раздастся громкий сигнал, а вам на телефон будет отправлено СМС.
Можно воспользоваться услугами профессионалов — они поставят не только систему видеонаблюдения, но и сигнализацию. Обойдётся это дороже, платить нужно регулярно, зато это более надёжный способ защиты от краж. В случае чего наряд приедет через пару минут.
Храните деньги в банке
Не пытайтесь прятать ценности дома самостоятельно. У воров тоже есть интернет, и они, как и вы, наверняка посмотрели ролик о самых надёжных тайниках в доме. Поэтому в первую очередь заглянут в морозилку и цветочный горшок.
Положите деньги на накопительный счет — это с гарантией сохранит их. Драгоценности можно положить в банковскую ячейку на временное хранение. Это не так дорого, как может показаться.
Попросите соседей, друзей или родственников присмотреть за квартирой
Пожалуй, самый старый и надёжный способ. Дружить с соседями может быть не только приятно, но и полезно. Ваши родственники могут жить на другом конце города, а соседи всегда будут за стенкой. Именно они могут быстро прийти на помощь в экстренной ситуации или вовремя заметить, что возле вашей квартиры крутятся посторонние.
Пусть заходят покормить кота, полить цветы или просто посмотреть телевизор. Отдайте им ключ от почтового ящика — скопившаяся почта может навести на мысль о вашем длительном отсутствии.
Вспомните фильм «Один дома»: воришки следят за местом, в которое собираются наведаться. Пусть они знают, что ваша квартира не останется в гордом одиночестве.
Даже если за вашей квартирой будут присматривать друзья или родственники, обязательно оставьте соседям свой номер телефона. Так спокойнее.
Используйте отпугиватели воров
Если нет денег на настоящую систему защиты дома, можно использовать бюджетный вариант. Сигнализация-обманка выглядит как настоящая, но на самом деле — это просто светодиод, который мигает над дверью и отпугивает воришек. Сделать такой можно самостоятельно, а можно и купить, стоимость муляжей — от 400 рублей.
Наклейки с предупреждением «Объект находится под охраной» тоже хорошо отпугивают местных гангстеров, а стоят ещё дешевле — от 50 рублей. Себе дороже — думать, настоящие они или нет.
Можно оборудовать дом умными выключателями. Вы сможете периодически включать свет, и будет казаться, что дома кто-то есть. Ещё один нехитрый и бюджетный вариант — поставить звонок с автоответчиком, который имитирует собачий лай.
Всё это мелочи, которые на первый взгляд могут показаться смешными. На самом деле они способны предотвратить кражу. По-настоящему же защитить от кражи помогут качественные замки, надёжные двери и окна. Думаем, об этом не стоит говорить дополнительно, это и так понятно.
Застрахуйте квартиру на время отъезда
(а лучше постоянно)
От грабителей вас это не защитит, зато защитит от серьёзных проблем другого рода. Чаще всего страховой полис покрывает следующие риски: пожар, аварии инженерных систем (отопление, водоснабжение и другие), проникновение воды из соседних (чужих) помещений и так далее.
Стоит такой полис примерно от 350 рублей за месяц, а оформить его легко можно через интернет. Невероятно удобно, если за вашей квартирой некому присмотреть в ваше отсутствие.
Проверьте свет, газ, воду
Перед отъездом проверьте исправность электрики, газовой плиты или колонки, труб водопровода и сантехники, работу замков и оконных рам. Воду и газ в квартире лучше перекрыть.
Электроприборы нужно обесточить — вынуть вилки из розеток. Если они останутся подключенными к сети, то при резких скачках напряжения могут выйти из строя и даже стать причиной пожара.
И ещё немного полезной информации
Если дома никого не было больше пяти дней (не считая дня отъезда и приезда), вы имеете право на перерасчёт стоимости коммунальных услуг за время отсутствия.
В этом вопросе много нюансов, поэтому после возвращения лучше обратиться за консультацией в управляющую компанию или ЕИРЦ. Там же при необходимости можно написать заявление. При этом желательно иметь при себе документы, которые подтверждают факт вашего отсутствия, и паспорт.
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