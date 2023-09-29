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Недвижимость
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Вам звонят НЕ из службы безопасности СберБанка. Как защитить себя от мошенников?

Дата публикации: 29 сен 2023
Вам звонят НЕ из службы безопасности СберБанка. Как защитить себя от мошенников?
Содержание

Мы стремимся предоставить нашим клиентам удобный и простой сервис — минимум действий, всё быстро и онлайн. К сожалению, этим пытаются пользоваться мошенники.

По данным исследования, 91% россиян сталкивался с попытками мошенничества в 2023 году. При этом самая распространённая схема обмана — звонок от якобы представителя банка или правоохранительных органов.

Делимся с вами, какие схемы используют мошенники и как себя уберечь. Покажите эти рекомендации своим родственникам и знакомым. 

Мошенники сами поделились схемой

Об этой схеме с использованием сервиса Домклик мошенники рассказали сами.

Мошенник звонит вам с незнакомого номера телефона, представляется сотрудником банка и рассказывает об одном из продуктов банка — убеждает купить страховку или оформить кредит. 

Чтобы подтвердить, что мошенник является сотрудником банка, он отправляет вам СМС — с номера 900. На самом деле они используют хитрый ход — регистрируются на сайте Домклик, указывая ваш номер телефона и подставные данные. И вам действительно приходит СМС с кодом: 

Вам звонят НЕ из службы безопасности СберБанка. Как защитить себя от мошенников? №1

Но давайте прочтем внимательно. В сообщении указано, что вы указали этот телефон. Но разве вы указывали что-либо сейчас на сайте Домклик? Также обратите внимание на предложение «Подтвердите загрузку полиса страхования» — но вы не загружаете полис здесь и сейчас. Это за вас делает мошенник. 

Мошенники используют наши с вами спешку и невнимательность, чтобы войти в доверие и заполучить наши деньги. Но даже сами мошенники признаются, что на их уловки уже мало кто ведётся.

Смотрите также: Безопасность на Домклик: главные правила и рекомендации

Вторая схема мошенничества

В последнее время участились случаи другого вида мошенничества, не связанного с работой сервисов Домклик.

Злоумышленники звонят продавцу недвижимости с просьбой о переводе средств после того, как недвижимость уже была зарегистрирована в Росреестре, а деньги перечислены на его счёт.

Что на самом деле происходит после сделки

Чтобы обезопасить себя от действий злоумышленников, важно знать, что происходит после проведения сделки:

 1. После того, как ваша собственность будет зарегистрирована, деньги автоматически будут переведены на ваш счёт.

 2. Вам придет СМС следующего содержания: «Сумма ___ отправлена на ваш счёт и будет зачислена в течение суток. Платёжное поручение отправлено на вашу электронную почту».

 3. После получения такого сообщения делать ничего не надо, деньги поступят на ваш счёт.

Третья схема мошенничества

Злоумышленники также задействуют и другие сервисы Сбера, чтобы убедить человека, что он общается с сотрудником банка.

Например, клиенту банка приходит СМС следующего содержания:

Ваш код для завершения регистрации СберБизнес ID 35246.

Если вы нигде не регистрировались, ни в коем случае никому не сообщайте подобного рода коды и обратитесь в поддержку.

Простые, но важные правила, которые помогут не попасться на крючок

Давайте еще раз напомним важные правила, которые уберегут вас и ваши деньги от злоумышленников.

1. Сотрудники Сбербанка используют исключительно номера банка 900 и 0321 (для корпоративных клиентов). Если вам поступает звонок от банка с незнакомого номера телефона, то всегда безопаснее сбросить вызов и перезвонить на 900. 

2. Внимательно читайте текст СМС, там есть все условия и предупреждения.

3. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Об этом мы постоянно напоминаем в своих сообщениях. 

4. Не совершайте никаких операций по инструкциям собеседника. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.

5. Работник банка никогда не попросит у вас коды безопасности с обратной стороны карты (CVV/CVC), логин от Сбербанк Онлайн, коды из СМС, номер банковской карты. Услышав такой вопрос, сразу заканчивайте разговор

6. Сообщите о мошенниках в банк, заполнив специальную форму на сайте.

Будьте бдительны, фантазия финансовых аферистов не знает границ. Они постоянно находятся в поиске новых схем для обмана граждан.

Узнать больше о правилах кибербезопасности>>

Инструкция
Безопасность
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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