Вам звонят НЕ из службы безопасности СберБанка. Как защитить себя от мошенников?
Мы стремимся предоставить нашим клиентам удобный и простой сервис — минимум действий, всё быстро и онлайн. К сожалению, этим пытаются пользоваться мошенники.
По данным исследования, 91% россиян сталкивался с попытками мошенничества в 2023 году. При этом самая распространённая схема обмана — звонок от якобы представителя банка или правоохранительных органов.
Делимся с вами, какие схемы используют мошенники и как себя уберечь. Покажите эти рекомендации своим родственникам и знакомым.
Мошенники сами поделились схемой
Об этой схеме с использованием сервиса Домклик мошенники рассказали сами.
Мошенник звонит вам с незнакомого номера телефона, представляется сотрудником банка и рассказывает об одном из продуктов банка — убеждает купить страховку или оформить кредит.
Чтобы подтвердить, что мошенник является сотрудником банка, он отправляет вам СМС — с номера 900. На самом деле они используют хитрый ход — регистрируются на сайте Домклик, указывая ваш номер телефона и подставные данные. И вам действительно приходит СМС с кодом:
Но давайте прочтем внимательно. В сообщении указано, что вы указали этот телефон. Но разве вы указывали что-либо сейчас на сайте Домклик? Также обратите внимание на предложение «Подтвердите загрузку полиса страхования» — но вы не загружаете полис здесь и сейчас. Это за вас делает мошенник.
Мошенники используют наши с вами спешку и невнимательность, чтобы войти в доверие и заполучить наши деньги. Но даже сами мошенники признаются, что на их уловки уже мало кто ведётся.
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Вторая схема мошенничества
В последнее время участились случаи другого вида мошенничества, не связанного с работой сервисов Домклик.
Злоумышленники звонят продавцу недвижимости с просьбой о переводе средств после того, как недвижимость уже была зарегистрирована в Росреестре, а деньги перечислены на его счёт.
Что на самом деле происходит после сделки
Чтобы обезопасить себя от действий злоумышленников, важно знать, что происходит после проведения сделки:
1. После того, как ваша собственность будет зарегистрирована, деньги автоматически будут переведены на ваш счёт.
2. Вам придет СМС следующего содержания: «Сумма ___ отправлена на ваш счёт и будет зачислена в течение суток. Платёжное поручение отправлено на вашу электронную почту».
3. После получения такого сообщения делать ничего не надо, деньги поступят на ваш счёт.
Третья схема мошенничества
Злоумышленники также задействуют и другие сервисы Сбера, чтобы убедить человека, что он общается с сотрудником банка.
Например, клиенту банка приходит СМС следующего содержания:
Ваш код для завершения регистрации СберБизнес ID 35246.
Если вы нигде не регистрировались, ни в коем случае никому не сообщайте подобного рода коды и обратитесь в поддержку.
Простые, но важные правила, которые помогут не попасться на крючок
Давайте еще раз напомним важные правила, которые уберегут вас и ваши деньги от злоумышленников.
1. Сотрудники Сбербанка используют исключительно номера банка 900 и 0321 (для корпоративных клиентов). Если вам поступает звонок от банка с незнакомого номера телефона, то всегда безопаснее сбросить вызов и перезвонить на 900.
2. Внимательно читайте текст СМС, там есть все условия и предупреждения.
3. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Об этом мы постоянно напоминаем в своих сообщениях.
4. Не совершайте никаких операций по инструкциям собеседника. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.
5. Работник банка никогда не попросит у вас коды безопасности с обратной стороны карты (CVV/CVC), логин от Сбербанк Онлайн, коды из СМС, номер банковской карты. Услышав такой вопрос, сразу заканчивайте разговор.
6. Сообщите о мошенниках в банк, заполнив специальную форму на сайте.
Будьте бдительны, фантазия финансовых аферистов не знает границ. Они постоянно находятся в поиске новых схем для обмана граждан.