Как пенсионерам защитить жилье от мошенников
Мошенничество с жильем — серьезная проблема. Преступники придумывают все новые способы отъема денег и недвижимости у пожилых людей, рассматривая последних как наиболее доверчивых.
Рассказываем, как пенсионерам защититься от мошенников.
Сделки с недвижимостью
В первую очередь нужно убедиться, что при продаже, мене или дарении квартиры право собственности оформлено в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), советуют в столичном управлении Росреестра.
Следующий шаг — обращение к нотариусу, который должен проверить наличие необходимых документов и запросить недостающие. Также в его обязанности входит проверка запретов и ограничений в рамках сделки, ее законность.
Кроме этого, перед регистрацией сделки стоит озаботиться местом проживания, чтобы не остаться на улице.
Пожизненное содержание с иждивением
Росреестр не рекомендует дарить квартиры лицам, которые ухаживают за пенсионерами. Вместо этого стоит рассмотреть более безопасный вариант — заключение у нотариуса договора пожизненного содержания с иждивением.
Отчуждение доли в праве общей долевой собственности
Отчуждение доли в праве на квартиру возможно по нотариально удостоверенному договору. Исключение — когда в рамках одной сделки продаются все доли сразу. В ином случае, если доли отчуждают не все участники, сделка подлежит нотариальному удостоверению. Как и сделки по отчуждению долей между собственниками, в том числе в пользу одного гражданина.
Как обезопасить жилье от мошенников
Россияне могут запретить все сделки с недвижимостью без личного присутствия собственника. Как это сделать?
- Подать заявление о невозможности госрегистрации недвижимости без личного участия правообладателя. Обратиться за данной услугой может сам собственник, а также его представитель по нотариально удостоверенной доверенности.
- Соответствующая запись вносится в ЕГРН в течение 5 рабочих дней, повторно подавать заявление не требуется.
- Оформить заявление можно онлайн в личном кабинете Росреестра, через офис госуслуг «Мои документы».
Такая отметка удаляется из ЕГРН:
- при переходе права собственности одновременно с госрегистрацией;
- при наследовании;
- по заявлению собственника (законного представителя);
- из-за вступившего в законную силу судебного акта.
Правила безопасности
Никому не стоит отдавать в руки свой паспорт, а тем более позволять его копировать и сканировать. А также говорить коды из СМС, реквизиты банковских карт, пароли — их спрашивают только мошенники. При подобном звонке необходимо положить трубку и не вступать в дискуссию.
Кроме того, нельзя впускать в квартиру посторонних, переводить деньги на незнакомые счета и подписывать какие-либо документы, не прочитав их. Таким образом можно подписать кредитный договор и остаться без жилья, поясняют в Росреестре.
Если избежать обмана не удалось, необходимо сразу же сообщить в правоохранительные органы. После чего написать обращение как непосредственно в орган регистрации прав, так и оставить заявление о мошенниках на официальном сайте Росреестра.
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Хотелось бы узнать о статусе сделки , которая произошла 31 августа...№ 92144897; г Нижний Новгород, Московское шоссе, д 338, кв 6
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