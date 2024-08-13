Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
3 мин
6K

Как пенсионерам защитить жилье от мошенников

Дата публикации: 13 авг 2024
Как пенсионерам защитить жилье от мошенников
Содержание

Мошенничество с жильем — серьезная проблема. Преступники придумывают все новые способы отъема денег и недвижимости у пожилых людей, рассматривая последних как наиболее доверчивых.

Рассказываем, как пенсионерам защититься от мошенников.

Сделки с недвижимостью

В первую очередь нужно убедиться, что при продаже, мене или дарении квартиры право собственности оформлено в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), советуют в столичном управлении Росреестра.

Следующий шаг — обращение к нотариусу, который должен проверить наличие необходимых документов и запросить недостающие. Также в его обязанности входит проверка запретов и ограничений в рамках сделки, ее законность.

Кроме этого, перед регистрацией сделки стоит озаботиться местом проживания, чтобы не остаться на улице.

Пожизненное содержание с иждивением

Росреестр не рекомендует дарить квартиры лицам, которые ухаживают за пенсионерами. Вместо этого стоит рассмотреть более безопасный вариант — заключение у нотариуса договора пожизненного содержания с иждивением.

Отчуждение доли в праве общей долевой собственности

Отчуждение доли в праве на квартиру возможно по нотариально удостоверенному договору. Исключение — когда в рамках одной сделки продаются все доли сразу. В ином случае, если доли отчуждают не все участники, сделка подлежит нотариальному удостоверению. Как и сделки по отчуждению долей между собственниками, в том числе в пользу одного гражданина.

Как обезопасить жилье от мошенников

Россияне могут запретить все сделки с недвижимостью без личного присутствия собственника. Как это сделать?

  • Подать заявление о невозможности госрегистрации недвижимости без личного участия правообладателя. Обратиться за данной услугой может сам собственник, а также его представитель по нотариально удостоверенной доверенности.
  • Соответствующая запись вносится в ЕГРН в течение 5 рабочих дней, повторно подавать заявление не требуется.
  • Оформить заявление можно онлайн в личном кабинете Росреестра, через офис госуслуг «Мои документы».

Такая отметка удаляется из ЕГРН:

  • при переходе права собственности одновременно с госрегистрацией;
  • при наследовании;
  • по заявлению собственника (законного представителя);
  • из-за вступившего в законную силу судебного акта.

Правила безопасности

Никому не стоит отдавать в руки свой паспорт, а тем более позволять его копировать и сканировать. А также говорить коды из СМС, реквизиты банковских карт, пароли — их спрашивают только мошенники. При подобном звонке необходимо положить трубку и не вступать в дискуссию.

Кроме того, нельзя впускать в квартиру посторонних, переводить деньги на незнакомые счета и подписывать какие-либо документы, не прочитав их. Таким образом можно подписать кредитный договор и остаться без жилья, поясняют в Росреестре.

Если избежать обмана не удалось, необходимо сразу же сообщить в правоохранительные органы. После чего написать обращение как непосредственно в орган регистрации прав, так и оставить заявление о мошенниках на официальном сайте Росреестра.

Материалы по теме:

Вам звонят НЕ из службы безопасности СберБанка. Как защитить себя от мошенников?

Инструкция
Пенсионерам
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии2
Л
Любовь Ц.
04 сен 2024

Хотелось бы узнать о статусе сделки , которая произошла 31 августа...№ 92144897; г Нижний Новгород, Московское шоссе, д 338, кв 6

Домклик
04 сен 2024

Любовь Ц.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
814
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал