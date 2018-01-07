5 лучших решений для жизни в новостройках
Мы собрали лучшие решения в планировках современных квартир, за которые мы так благодарны застройщикам.
Большая кухня
В российских квартирах кухня традиционно имеет огромное значение. Если европейские кухни носят исключительно функциональный характер и служат только для приготовления еды, то у нас это самая уютная часть квартиры, где часто собираются всей семьей и проводят большое количество времени. Поэтому нас очень радует тот факт, что застройщики в жилых комплексах проектируют квартиры таким образом, чтобы кухня составляла не менее 9-10 квадратных метров, независимо от количества комнат и общей площади квартиры. Именно такие планировки особенно ценятся на рынке новостроек.
Также популярным вариантом жилья становятся евродвушки, где гостиная объединена с кухней. В таких квартирах комната-кухня становится замечательным местом для приёма гостей и семейных праздников.
Кладовка
Согласитесь, огромные шкафы и серванты – не лучшее дизайнерское решение для интерьера комнаты. Но вещи нужно где-то хранить. Застройщики это понимают и предусмотрительно оборудуют в квартирах гардеробные комнаты и кладовки. Располагаются они, как правило, в коридоре возле входа, а площадь составляет от 2 до 4 квадратных метров.
Действительно, одним из важных плюсов современных планировок в новостройках является наличие кладовок и зон хранения. Они экономят жилое пространство, оставляя больше свободного места внутри комнат, поскольку все крупногабаритные бытовые вещи – от чемоданов до гладильной доски, можно сложить именно там, не используя громоздкие шкафы. Зачастую будущие владельцы квартир не задумывается об объемах хранения, и этот сложный вопрос встает уже после покупки при проектировании будущего интерьера. В такой момент наличие отдельной кладовки всегда выручает.
Функциональный балкон
Прошли те времена, когда балкон служил местом для хранения всякого хлама. Лыжи, велосипед, старые игрушки и всё, что не поместилось в шкафы, а выкинуть или отдать жалко, выносили на балкон. Но квартиры с балконом по-прежнему очень ценятся, а вот назначение его изменилось. Лоджии и балконы жильцы превращают в лаунж-зоны с мягкой мебелью, столиками и цветами. Некоторые квартиры продаются с панорамным остеклением балкона, на котором можно обустроить небольшую оранжерею, спортзал или кабинет. Также вы сможете расширить комнату, которая граничит с балконом, путем его присоединения к ней.
Обратите внимание на большие окна и низкие подоконники – хорошее освещение помогает людям чувствовать себя хорошо в помещении. Ещё одним трендом становится использование деревянных оконных рам, которые обеспечивают вентиляцию помещений с естественным притоком воздуха.
Высокие потолки
И снова в моде высокие потолки! Высота квартир комфорт- и бизнес-класса достигает 3 и более метров. Высокий потолок вдохновляет на создание интересных дизайнерских решений в квартире. У жильцов появляется возможность сделать второй этаж в обычной квартире и перенести туда спальню или библиотеку.
Второй санузел
Во многих просторных квартирах два санузла, расположенных в разных частях квартиры. Оценить такое удобство можно по утрам в будние дни, когда все члены большой семьи собираются на работу, в школу или детский сад.
Многие покупатели квартир в новостройках мечтают иметь одну ванную комнату поближе к спальне, а вторую «гостевую» - в холле, поближе к выходу.