Какой дом выбрать: панельный, кирпичный или монолитный
Покупка жилья требует взвешенных решений. Потенциальные покупатели учитывают множество факторов, пытаясь найти оптимальное сочетание в формуле цена-качество.
Сегодня различают три основных варианта строительства: панельное, кирпичное или монолитное. Разберем сильные и слабые стороны каждой конструкции.
Монолитное домостроение — плюсы и минусы
Монолитный дом — это конструкция, возведенная способом, при котором весь каркас здания, внешние стены и основные перекрытия отливаются из бетона, образуя единую конструкцию без швов и соединений.
Уже от одного слова «монолит» веет надёжностью. Но не только это делает монолитные дома одними из самых популярных. Чем привлекают людей квартиры в домах, возведенных по этой методике?
Сильные стороны монолитного строительства:
- Расчётный срок службы достигает 150 лет, такие дома более прочные и сейсмоустойчивые
- При возведении такого дома нередко вместо межкомнатных стен используются несущие колонны, и вы можете самостоятельно планировать внутреннее пространство
- Технология строительства такова, что стены получаются ровными даже при черновой отделке, и вам будет проще делать ремонт
- При аварии систем отопления или водоснабжения не пострадают соседи снизу — монолитные полы не дадут воде просочиться
К слабым сторонам можно отнести:
- Недостаточный уровень звукоизоляции, правда это верно только в сравнении с панельным домом и в отношении ударных шумов. Соседей за стенкой вы не услышите, но вот от звука работающего перфоратора никуда не деться
- Теплоизоляция — но она во многом зависит от качества работы застройщика
- Стоимость — она напрямую связана с технологией строительства
Кирпичные здания — плюсы и минусы
Считается, что жить в кирпичном доме наиболее безопасно с точки зрения экологии. Особенно если для строительства использовался керамический кирпич — он впитывает и отдает влагу, предотвращая появление плесени и грибков.
Достоинства кирпичных домов:
- Теплоизоляция — в кирпичном доме тепло зимой и не жарко летом
- Срок эксплуатации, как и при монолитном домостроении — до 150 лет
- Проектировать расположение комнат можно без оглядки на типовые решения. Правда, заказчик должен контролировать процесс с самого начала
- Шумоизоляция — среди всех возможных вариантов у кирпича самые высокие показатели
- Экологичность
Недостатки:
- Длительный срок строительства
- Цена: при возведении такого дома используется ручной труд, что не может не сказаться на стоимости жилья
Тем не менее, спрос на такую жилплощадь есть всегда. Многие элитные комплексы до сих пор строятся из кирпича.
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Панельное строительство — плюсы и минусы
Первые панельные дома появились еще в середине прошлого века. Скажем прямо, уровнем комфорта они не блистали. Но с того времени технологии шагнули вперед. На смену бетонным блокам пришли сэндвич-конструкции, позволившие разнообразить внешний вид зданий, улучшить планировку квартир, их шумо- и теплоизоляционные качества.
Преимущества квартиры в панельном доме:
- Относительно невысокая цена, которая объясняется низкой себестоимостью материалов и возможностью механизировать труд
- Скорость возведения. На строительство панельного многоэтажного дома без подземного паркинга застройщик тратит в среднем от 6 до 12 месяцев
- Как и в монолитных домах, первичный ремонт не требует особых усилий
Недостатки:
- Застройщики заявляют срок эксплуатации в 40–50 лет
- Планировка только типовая, так как почти все стены несущие
- Звукоизоляция — нередко внутридомовые стены делаются из панелей небольшой толщины, и вы можете стать невольным свидетелем личной жизни соседей
- Недостаточная теплоизоляция, которая бывает связана как с конструкцией, так и с недобросовестностью застройщика. В таких домах зимой жильцы нередко используют для обогрева электрические радиаторы, и за свет приходится платить больше.
Кирпичный дом , слышимость практически 0 , летом прохладно , зимой тепло , панельный намного дешевле , но в нем холоднее и все слышно.