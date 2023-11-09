Россияне рассказали, как друзья помогли им сделать ремонт
Только 20% граждан РФ прибегли к помощи друзей во время ремонта квартиры. Такие данные следуют из опроса сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», выяснили Известия.
Без помощи родственников или друзей сделали ремонт 70% опрошенных, из которых 27% обновили квартиру самостоятельно. Только 23% респондентов частично поручили сложные работы профессионалам. При этом 30% — поручили всю работу подрядчикам.
Среди тех, кому помогали друзья, 60% отметили помощь в поклейке обоев, 40% оценили укладку пола, а 37% — вынос мусора и старых вещей. С установкой сантехники помогали приятели у 35% опрошенных, с оштукатуриванием — у 32% респондентов, а с покраской стен — у 29% граждан РФ. Также 29% выбрали вариант с установкой окон и дверей, укладку плитки назвали 26% и помощь с подбором и перемещением мебели получили 23% респондентов.
Друзья помогали с переездом 12% опрошенным. От поддержки при проверке качества работы строительной бригады не отказались 6% россиян, а с 3% приятели делились контактами строителей. Еще 11% отметили другую помощь, которую оказали знакомые.
Отмечается, что большая часть участников опроса не привлекают друзей при выполнении работ, требующих соответствующей квалификации. Так, многие доверяют специалистам ремонт электрики, сантехники, труб и розеток.
Ремонт своими руками может быть заманчивым и даже экономически выгодным решением, однако, к сожалению, он часто сопряжен с рядом сложностей и непредвиденными последствиями. Многие ремонтные работы в квартире или доме требуют специальных знаний и опыта, которыми обычный человек не всегда обладает. Особенно те, кто первый раз берутся за эту работу. Для того чтобы облегчить себе жизнь, всегда можно обратиться к профессионалам, которые знают обо всех тонкостях и технологиях.
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