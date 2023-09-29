Россияне рассказали, как часто необходимо делать ремонт
Практически четверть россиян (24%) делали ремонт в квартире от 2 до 5 лет назад. Об этом говорится в исследовании СберСтрахования и сервиса «Ремонт со СберУслугами».
Еще 22% участников опроса занимались ремонтом более 10 лет назад, а период от 5 до 10 лет назвали 18% респондентов, от года до двух — 13%, менее года — 11%. При этом 12% опрошенных никогда не ремонтировали свое жильё.
По мнению 58% россиян, участвовавших в опросе, капитальный ремонт стоит делать раз в 6-10 лет, а 27% респондентов уверены, что его достаточно сделать всего раз. Вариант «каждые 4-5 лет» поддержали 10% респондентов, а 5% выступают за необходимость ремонта каждые 3 года.
За косметический ремонт каждые 4-5 лет высказываются 37% опрошенных, о необходимости заняться обновлением жилья раз в 6-10 лет заявили 32% участников опроса. В то же время 19% рассказали, что внешний вид квартиры нужно приводить в порядок раз в 2-3 года, 7% чувствуют потребность делать такой ремонт ежегодно, а еще 5% считают, что одного раза за всю жизнь будет достаточно.
В опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов от 18 лет из всех регионов России.