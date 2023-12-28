Я застрял в лифте: что делать
Современные технологии обеспечивают высокую безопасность лифтов, однако от риска неожиданной остановки во время движения не застрахован никто.
По каким причинам лифт может застрять в шахте, что делать пассажиру и как предотвратить подобные ситуации в будущем — расскажем в этой статье.
Причины, по которым лифт может застрять
Если лифт исправен и эксплуатируется правильно, внезапные остановки во время его движения практически исключены. Поэтому чаще всего, если подъемник застрял, в этом виноваты либо проблемы с оборудованием, либо неправильно подключенное электропитание.
Раньше распространенной причиной остановки лифта во время движения были действия вандалов — выдавливание кнопок, заклеивание фотоэлементов, выбивание дверей и пр. Но в последние годы такое происходит редко: производители лифтового оборудования перешли на выпуск кабин с антивандальными приспособлениями. И даже если пассажиры начнут нарушать правила эксплуатации лифта (например, прыгать во время движения, прислоняться к дверям, пытаться открыть двери вручную), кабина не остановится.
Кроме того, с 1 октября 2023 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ: теперь за порчу общего имущества будет платить не управляющая компания, а жильцы — виновников будут отслеживать по видеокамерам или со слов очевидцев.
Лифт может застрять, если в доме отключится электричество (кстати, какой перерыв в подаче услуг ЖКХ допустим, мы писали здесь). Как только эта ситуация будет устранена, движение восстановится.
Однако остановка может произойти, если лифт неправильно подключен к фазам электричества. Такое случается редко: у современных лифтов есть защитная система, которая поддерживает оптимальное напряжение в сети.
Неправильная эксплуатация лифта жильцами может стать причиной лифтовой поломки. Чаще всего это случается из-за перевозки крупногабаритных грузов (строительных материалов и мусора, а также мебели). Если в шахту лифта попадает строительная пыль, это может вызвать сбои в работе сложного и чувствительного оборудования.
Иногда встречается весьма экзотическая причина застревания: вес пассажиров, но не перегруз, а наоборот, слишком маленький. Лифт «не понимает», что в кабине кто-то есть, поэтому важно не отпускать дошкольника одного, но даже если возраст позволяет, стоит обратить внимание на комплекцию ребенка, возможно, он еще маловат для самостоятельного проезда.
Самая частая причина остановки лифта во время движения — неисправное оборудование или его неправильная настройка.
Например:
- Неправильно настроена система открывания-закрывания дверей. В этой ситуации может потребоваться ремонт лифта или замена вышедших из строя механизмов.
- Сбилась работа датчиков движения лифта.
- Сработали блокировочные цепи. Например, если дверь лифта закрыта не до конца, его работа приостанавливается.
- В ответ на какую-то поломку сработала механическая система безопасности.
- Произошел сбой в системе электронного согласования сигналов работы лифта.
Все системы безопасности лифта требуют грамотного и своевременного техобслуживания (с 1 марта 2023 года контроль за этой сферой передан Ростехнадзору). Если оно не проводится или выполняется не должным образом, частые поломки гарантированы.
Что делать, если лифт в доме регулярно не работает, можно почитать здесь.
Чего не стоит бояться
Современный лифт — одно из самых безопасных средств перемещения в пространстве. Однако поездки в лифте ассоциируются с определенными страхами.
Многие боятся, что оборвется трос и лифт упадет в шахту. Или что лифт проедет мимо вашей «остановки» и увезет вас в подвал. Еще один популярный страх: лифт начнет качаться и биться о стены. Некоторые боятся, что их зажмет в дверях лифта, а он начнет движение. И наконец, люди опасаются, что, если они застрянут, помощь к ним не придет.
Однако все перечисленное относится к категории мифов: при поломке современного лифта такие ситуации исключены, и вот почему.
- Тросы делаются из стальных волокон, каждый из которых способен выдержать до 3 тонн груза, при этом тросов в одном лифте минимум три.
- Лифт не может уехать ни в подвал, ни на крышу, поскольку контакты безопасности блокируют его движение, если он отклонится более чем на 5 см от нижнего или самого верхнего этажа.
- Шататься из стороны в сторону лифт не может, поскольку запрограммирован на движение вверх и вниз.
- Лифт не может двигаться, если двери не закрыты полностью.
- Во всех лифтах есть ограничители скорости, если они начинают двигаться быстрее, чем предусмотрено.
Сотрудники аварийной службы вас выручат, но иногда их приходится ждать. По регламенту они должны прийти на помощь к застрявшим в течение получаса, но эти сроки могут быть нарушены.
Что делать, если я застрял в лифте
Важно помнить: если вы застряли в лифте, угрозы для вашей жизни и здоровья нет. Поэтому нужно сохранять спокойствие. Пытаться покинуть кабину самостоятельно не следует: ваши попытки не увенчаются успехом.
В любом лифте есть тревожная кнопка, нажав на которую можно связаться с диспетчером и вызвать аварийную бригаду. Позвонив по ней, вы должны четко описать диспетчеру возникшую проблему, чтобы мастера смогли заранее смоделировать ситуацию.
Важно удерживать кнопку экстренного вызова несколько секунд, иначе сигнал может не пройти. В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько оперативно отреагируют сотрудники аварийной службы и как много работы у них есть в этот день.
Что не нужно делать во время ожидания помощи:
- прыгать
- стучать по дверям
- пытаться открыть двери вручную
- пробовать выбраться через шахту
В чрезвычайной ситуации (при пожаре, перепадах электричества, протекании потолков и стен в подъезде и вблизи лифта, землетрясении) пользоваться лифтом нельзя категорически.
Главное, чего стоит избегать — паники. Прежде всего расстегните теплую одежду и ту, что сковывает шею и грудь.
Если у вас есть боязнь замкнутого пространства, восстановите спокойное и ровное дыхание — гипервентиляция легких при частых вдохах и выдохах, наоборот, усиливает тревожность. Используйте технику дыхания по квадрату: на три счета вдох, на три — пауза, на три — выдох, на три — снова пауза. И так 3–4 цикла.
Психологи рекомендуют также переключить внимание на что-то другое. Например, можно посчитать вслух от 1 до 100 и дальше, прочитать стихотворение, вспомнить какую-то ситуацию и помечтать о том, что будете делать вечером, через неделю или месяц (прием «Мостик в будущее»). Для этого можно представить себе линию времени и визуально передвигаться по ней в ту точку, о которой фантазируете.
Кому-то поможет воображаемый циферблат, где стрелка часов пробегает в ускоренном темпе вперед, перенося вас в нужный час и день. Что там? Как вы себя чувствуете? О чем думаете? Что делаете?
А вот надевать наушники и слушать в них музыку или аудиокнигу не стоит: с вами могут связаться диспетчеры или аварийная бригада. А может быть, кто-то из соседей захочет поддержать вас, пока вы находитесь в заточении, и поговорит с вами до приезда специалистов.
Кто отвечает за работу лифта в доме
Согласно Жилищному кодексу лифты являются частью общедомового имущества. Поэтому их обслуживание входит в зону ответственности управляющей компании. Жильцы же самостоятельно оплачивают расходы на текущий ремонт лифтового оборудования, которые включаются в оплату коммунальных услуг.
Чаще всего УК заключают договоры с компаниями, которые обслуживают лифты, следят за их состоянием и при необходимости выполняют ремонт оборудования.
Решение о капремонте лифта принимают собственники жилья на общем собрании. Как его проводить, мы писали здесь.
Если ремонт лифта проведен некачественно, нужно сообщить об этом в управляющую компанию. Если та проигнорирует обращение жильцов, можно писать в региональное управление Ростехнадзора. Ведомство проведет выездную проверку и вынесет заключение о том, нуждается ли лифт в ремонте, после чего УК должна будет провести работы за свой счет.
Когда в домах меняют и ремонтируют лифты
Плановая замена подъемника происходит в соответствии с региональными программами капремонта. Кроме того, лифт меняют по окончании срока его службы — через 25 лет.
С 2019 года в Москве введен новый стандарт на лифтовое оборудование, которое устанавливают по программе капремонта. Все новые кабины оснащаются износостойким покрытием, выполненным из современных материалов. Это позволяет лифту долгое время служить исправно и сохранять эстетически привлекательный вид.
Кнопки в новых кабинах оснащены шрифтом Брайля. По возможности при замене лифтов расширяется их дверной проем — это делает кабину доступной для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.
Однако неисправности в работе лифта могут возникнуть раньше, чем начнется капремонт или пройдет 25 лет с момента начала его эксплуатации. Если вы заметили, что во время движения лифт подозрительно скрипит или вибрирует, нужно обратиться в эксплуатирующую его организацию для проведения проверки. Возможно, он нуждается в ремонте или модернизации.
Если лифт сломан, звоните в управляющую компанию. По закону починить его должны в течение суток. Если УК не среагирует на ваши жалобы, ей грозит ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП.
Как заменить лифт в доме, мы писали здесь.
Как производители повышают безопасность лифтов
Современные лифты — быстрые и бесшумные. Внезапные остановки при их эксплуатации становятся все более редким явлением. Производители постоянно совершенствуют лифтовое оборудование — прежде всего в целях повышения безопасности.
Одна из последних новинок — система автоматической эвакуации. Она позволяет лифту сохранять движение, даже если во всем доме отключат свет. В таких моделях лифтов установлены резервные аккумуляторы, которые позволят подъемнику доехать до ближайшего этажа, остановиться и открыть двери, чтобы пассажиры смогли выйти.
Появлению еще одной функции способствовала пандемия. Помните, как все начали бояться нажимать кнопку своего этажа голыми руками? Новые модели лифтов стали оснащать специальными педалями, что позволяет нажимать на свой этаж буквально ногой. Такие же педали устанавливают и на площадках вызова лифта.
Заключение
- Лифт может застрять во время движения по разным причинам, но чаще всего — из-за его неправильной эксплуатации
- Если вы застряли, сохраняйте спокойствие и дождитесь помощи
- Современные лифты безопасны, поэтому бояться, что вы упадете, не стоит
- Если лифт застревает часто, сообщите об этом в управляющую компанию и добейтесь проведения техобслуживания
- Лифты совершенствуются, и внезапные остановки в них становятся все более редким явлением