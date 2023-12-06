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Чаты с соседями на «Госуслугах» заработали по всей России
Дата публикации: 06 дек 2023
Соседские чаты в приложении «Госуслуги.Дом» запустили во всех регионах РФ. Об этом сообщает Минцифры.
В некоторых субъектах их начали тестировать еще в августе.
«В них собственники жилья могут обсудить, нужен ли им консьерж, почему не работает лифт, ставить ли ёлку в подъезде и другие вопросы о жизни дома. Чаты работают на платформе VK Мессенджера», — говорится в сообщении Минцифры.
Приложение «Госуслуги.Дом» запустили по всей стране осенью 2023 года. В нем можно оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, передавать показания счетчиков, узнавать о ремонте в доме и аварийных ситуациях, писать управляющей компании, а также проводить общие собрания и голосования собственников.
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Анна Кузнецова
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