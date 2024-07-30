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Новости
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Что изменится для собственников жилья с 1 августа 2024 года

Дата публикации: 30 июл 2024
Что изменится для собственников жилья с 1 августа 2024 года
Содержание

С августа 2024 года в России вступят в силу изменения, которые могут быть важными для собственников жилья и тех, кто интересуется строительством дома. Рассказываем главное.

Узнать историю получения госуслуг можно будет онлайн

Жители России с августа получат данные о предоставлении им государственных услуг. Информация будет отображаться в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Пользователи увидят информацию о регистрации запроса или заявления, приглашение на приём, например, в ведомство или в МФЦ, и результат оказания услуги или меры социальной поддержки.

Так у всех россиян будет история запросов и получения госуслуг.

Изменятся правила получения единого пособия на ребёнка

С августа 2024 года, если заявление на единую выплату на детей до 17 лет подается по временной прописке или фактическому проживанию, власти будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Например, могут попросить подтверждающие документы. Это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом субъекте, где меньше величина прожиточного минимума.

Например, если пособие было назначено в другом регионе, власти будут выяснять, где заявитель отчисляет налог со своего дохода, получает пенсию или пособие по безработице, или где проживает ребенок-инвалид, за которым он ухаживает.

Если окажется, что в другом регионе, то заявителю придется документально подтверждать место своего фактического жительства договором найма жилья, справкой о посещении ребенком детского сада, школы в этом регионе или другими документами.

Заработает «зелёный» ГОСТ в частном строительстве

С 1 августа в России начнет действовать государственный стандарт зелёного (экологического и энергоэффективного) индивидуального жилищного строительства. «Зелёные» стандарты повысят качество ИЖС и энергоэффективность загородных домов, считают в правительстве.

ГОСТ — это не правила, а рекомендации. Но их нужно обязательно соблюдать застройщикам, если они хотят получить сертификаты соответствия на свои проекты.

Стандарт включает 45 критериев, среди которых архитектура, экологическая безопасность и инфраструктура, энергоэффективность и инженерное обеспечение здания, отходы производства и потребления. В зависимости от количества учтённых критериев объекту ИЖС будет присуждаться одна из оценок: «Золото», «Серебро» или «Бронза». Суммарно проект может набрать 90 баллов.

«Применение нового национального стандарта при строительстве повысит качество и комфорт проживания граждан в частных домах, сократит затраты на энергоресурсы, снизит потребность в новых генерирующих мощностях, что окажет положительное влияние и на экологию», — отмечал ранее вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Платёжки за ЖКУ придут с повышенным тарифом

С 1 июля 2024 года по всей стране, кроме Санкт-Петербурга, увеличились тарифы на коммунальные услуги.

В августе жители России получат первые квитанции с уже увеличенными ценами за услуги.

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
31 июл 2024

Какой тариф в Столице России? При чем тут недоносок питер?

Домклик
01 авг 2024

Пользовательздравствуйте. Информация есть в официальном документе.

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