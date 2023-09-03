Как организовать рабочее место дома
Далеко не все работают в офисе и те, кто вынужден временно или постоянно сменить место работы, нередко жалуются на снижение эффективности труда. Психологи уверены, что от организации рабочего пространства и его эргономики зависит наша продуктивность.
Рассказываем, как организовать рабочее пространство дома, что можно сделать своими руками, и как настроиться на работу в домашнем офисе.
Разделяем работу и отдых
Работа на дому имеет не только плюсы, но и минусы. И один из основных — это слишком много соблазнов. Дома все так и манит отвлечь нас от дел, будь то звуки телевизора с кухни, или зовущая к себе мягкая кровать. Все это уменьшает нашу продуктивность. Поэтому ни в коем случае нельзя работать из кровати, или за обеденным столом — это все места отдыха, а нам нужно место для работы. Очень важно отделить рабочее место от зон отдыха.
Помимо этого, необходимо составить для себя определенный график, он тоже поможет не отвлекаться. Например, после одного часа делаем пятнадцатиминутный перерыв, в который можно попить чай или сделать небольшое дело по дому. Главное — не отдыхать за компьютерным или письменным столом, это может стереть рамки между работой и отдыхом.
Выбираем местоположение
Если площадь квартиры не позволяет сменить оформление и переоборудовать одну из комнат в кабинет, тогда придется выделить часть комнаты под рабочую зону. Самым идеальным расположением станет место у окна, поскольку естественное освещение положительно влияет на продуктивность работы.
Поставить рабочий стол прямо напротив окна — очень хороший вариант. А еще лучше сменить подоконник и сделать его гораздо шире, чтобы он мог также играть роль рабочего стола.
Однако если по каким-то причинам это сделать невозможно, то разместите стол у соседней стены. Здесь важно учесть то, какой рукой вы пишете. Если вы правша, то размещайте стол у правой стены от окна, а если левша, то у левой. Так, если вы будете писать что-то от руки, то она не будет загораживать солнечный свет.
Если у вас большая семья, то лучше разместить рабочую зону в спальне, так дети и другие члены семьи будут меньше вас отвлекать. Но здесь сама атмосфера может отвлечь от рабочего настроя, поэтому если в рабочее время ваши домочадцы находятся вне дома, то смело размещайте свой стол в гостиной — это самый оптимальный вариант.
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Зонируем пространство
Во время работы очень важно отделиться от остальной квартиры. Для этого есть множество вариантов зонирования помещения. Например, можно попробовать отделить свой «кабинет» при помощи сквозных стеллажей.
Кроме того, можно попробовать отделить рабочую зону при помощи крупных комнатных растений. Но здесь важно знать меру и не переусердствовать, чтобы не превратить квартиру в джунгли. Еще для зонирования подойдут шторы или тюль.
Можно попробовать спрятать рабочее место в шкаф, тогда его открытые дверцы будут отделять ваше пространство от остальной квартиры и создавать чувство уединенности. Но этот вариант уже более дорогостоящий, скорее всего такую мебель придется делать под заказ.
Играем с материалами и цветом
Использование различных материалов в мебели может не только сделать рабочую зону красивой и вписать ее в общий интерьер квартиры, но и помочь функционально.
Если у вас совсем немного места для организации рабочего пространства, то попробуйте использовать «легкие» материалы. Например, белый или стеклянный рабочий стол в комплекте с прозрачным пластиковым стулом не будут нагружать небольшую комнату, а наоборот визуально ее облегчат.
Ну а если места все же достаточно, то можно поэкспериментировать с натуральными материалами, которые сегодня весьма актуальны. Например, можно сделать столешницу из натурального фактурного дерева или даже камня.
Рабочий стул может быть из кожи или велюра. Все это придаст не только более серьезный вид вашему рабочему месту, но и доставит вам множество приятных тактильных ощущений от прикосновений к натуральным материалам.
Но эти решения уже более дорогие и подойдут тем, кто готов вложить достаточно большой бюджет в организацию рабочей зоны.
Декорируем и убираем все лишнее
Если вы творческий человек, то и свое рабочее место сделайте творческим. Декорируйте его стикерами и открытками из путешествий, поставьте на стол маленькое комнатное растение. Но делайте это только в том случае, если эти вещи будут дарить вам вдохновение для работы над вашими проектами и не будут отвлекать.
Над столом можно повесить грифельную доску и писать на ней поставленные задачи, она будет не только красивым декором, но и полезной вещью. Но с декором также не следует перебарщивать, он не должен отвлекать.
Также со стола следует убрать все лишнее и отвлекающее. Интересная книга? Пусть стоит на книжной полке и ждет вечернего часа чтения. Не удержались и пообедали за компьютером? Уберите тарелку на кухню. Скопилась кипа документов и бумаг? Разберите их и выбросьте ненужное, а важное рассортируйте по папкам и полкам.
Если этого не сделать, то все это может отвлекать вас от работы, что в свою очередь приведет к понижению продуктивности.