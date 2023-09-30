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Дом и уют
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Измерить площадь квартиры в новостройке: как и зачем

Дата публикации: 30 сен 2023
Измерить площадь квартиры в новостройке: как и зачем
Содержание

При покупке квартиры в новостройке бывает так, что итоговая площадь жилья отличается от заявленной застройщиком и указанной в договоре долевого участия. Если площадь квартиры меньше той, на которую вы рассчитывали и за которую заплатили, в большинстве случаев застройщик вернет стоимость недостроенных метров. Если же площадь квартиры больше заявленной, — придется доплатить.

Поэтому к этому вопросу важно отнестись с особым вниманием. Рассказываем, как сделать замеры помещений правильно.

Что такое общая площадь квартиры

Общая площадь квартиры — одна из самых главных характеристик при покупке жилплощади. По закону, в договоре должны быть точные и полные данные о квартире (в том числе и общая площадь), которая переходит в собственность покупателя.

Есть несколько значений площади, обозначенных в договоре: проектная и итоговая; площадь, полученная по результатам обмеров БТИ (или другой кадастровой службы); площадь, выявленная покупателем самостоятельно.

Зачем ее измерять

Итоговая площадь квартиры может отличаться от проектной. В зависимости от условий договора, проблема может решаться по-разному. Действия при разногласиях в оценке метража квартиры должны быть прописаны в проекте договора.

Если итоговая площадь квартиры, на основании замеров БТИ, действительно окажется меньше согласованной, то застройщик в большинстве случаев обязан вернуть часть заплаченных за квартиру денег. То же самое работает в обратную сторону — итоговая площадь может оказаться больше проектной. В этом случае компенсировать разницу придется покупателю.

Также возможно применение иных условий, например, допустимая разница от проектной величины, когда в рамках установленного «коридора» никто никому не должен. Или, например, проектная площадь окончательная, и перерасчетов не предусмотрено.

Как правильно произвести замер площади

Конечно, определить действительную площадь можно самостоятельно. Но в этом случае доказать свою правоту при возможных разногласиях будет сложнее. Поэтому лучше обратиться к профессионалам: опытные специалисты составят обмерный план вашей квартиры и подготовят необходимые документы.

Если вы все же собрались произвести замер сами, мы подготовили подробную инструкцию.

Основные правила

  1. Производите замер лазерным дальномером (лазерной рулеткой).
  2. Оцените и посчитайте вспомогательные помещения (лоджия, балкон, терраса) и примените к ним соответствующие понижающие коэффициенты.
  3. Исключите из полученных результатов площади технических шахт, сантехкоробов, инженерных коммуникаций (вентиляция, трубы водоснабжения и канализации).
  4. Перед замером подготовьте детальный план квартиры, распечатайте его, возьмите с собой планшет. Замеры лучше начинать слева направо от входной двери. Держите дальномер строго параллельно полу или под прямым углом к стене, на расстоянии около 1 метра от пола.

Измерить площадь квартиры в новостройке: как и зачем №1

Замер помещений сложной формы

  1. Разбейте все сложные формы на простые. На распечатанном плане пунктиром обозначьте получившиеся квадраты и прямоугольники.
  2. Овальное помещение также разбейте на простые фигуры в виде треугольников. Оставшиеся не посчитанные части за пределами треугольников минимально повлияют на итоговый результат, их можно списать на погрешность.
  3. Подсчитайте площади всех простых фигур одного помещения и сложите или отнимите получившиеся значения. И так с каждым помещением.

Как замерять вспомогательные помещения

  1. По закону общая площадь помещения состоит из суммы площадей жилых и нежилых помещений. К вспомогательным помещениям, таким как балкон, лоджия, веранда, террасы и другие, должны применяться понижающие коэффициенты: для лоджий — 0,5; для балконов и террас — 0,3; для веранд — 1,0. Увы, некоторые застройщики игнорируют эти правила и могут считать вспомогательные помещения с коэффициентом 1.
  2. Точно определите, балкон у вас или лоджия. Отличительная черта балкона — выступ за пределы фасада здания, а у лоджии — наличие хотя бы с одной стороны капитальной стены. Лучше свериться с приложением к ДДУ — в большинстве случаев там указан проектный план помещения.
  3. Имейте в виду, что если у вас апартаменты, то документально — это нежилое помещение, и применяемость вспомогательных коэффициентов будет неактуальной.

Измерить площадь квартиры в новостройке: как и зачем №1

Важные нюансы

  • Если помещения в квартире идеально прямоугольные, то точность измерений будет высокая. Если стены не параллельны друг другу, то значения будут не совсем корректными. Производите замер по всем сторонам помещения, сравнивая отличия.
  • Не подлежат измерениям оконные проемы (если они не от пола до потолка), проемы балконных блоков и проемы дверных коробок. Проемы (арочные или прямоугольные) между комнатами шириной менее 2 метров также не включают в общую площадь.
  • Площадь балконов измеряется от поверхности наружной стены и до ограждения балкона. Площадь лоджии измеряется аналогично — до внутренней поверхности ограждающей стеклянной конструкции.
  • В процессе отделочных работ внутренние стены и перегородки оштукатуриваются, и это влияет на итоговые значения. Необходимо разобраться, на какой стадии были произведены замеры БТИ. Также необходимо выяснить, каким образом это отражено, и отражено ли вообще, в ДДУ.
  • Договором должно быть обусловлено обустройство внутренних перегородок, их расположение на плане помещения, а также материал, из которого они изготовлены, и толщина.
  • Убедитесь в наличии и соответствии расположения межкомнатных перегородок в квартире тому, как они действительно должны быть обустроены согласно плану помещения.

Измерить площадь квартиры в новостройке: как и зачем №2

Что делать, если выявлено расхождение площади

Скорее всего, отклонения между полученными результатами и данными БТИ будут несущественными. Но определять важность таких отклонений — дело сугубо индивидуальное.

Формально, отклонение на величину 0,1 квадратных метра — уже повод для подачи претензии. Тут все зависит от восприятия и настроя самого дольщика: некоторые готовы простить и 0,5, лишь бы поскорее заехать, а другие будут стоять на своем и за 0,1.

В первую очередь, нужно обратиться к застройщику с претензией. Ее необходимо направить ценным письмом с описью вложений «Почтой России» или передать лично. В претензии укажите требование о проведении повторных обмеров площади с привлечением кадастрового инженера (представителя БТИ).

Далее, при положительной реакции, можно предложить застройщику вариант решения проблемы — возврат части уплаченной за квартиру стоимости. Сумму, подлежащую к возврату, вам нужно определить самостоятельно, в соответствии с условиями договора и стоимостью 1 квадратного метра жилья. Если застройщик проигнорировал первичную претензию дольщика, то тогда стоит делать экспертизу и подавать досудебную претензию.

По результатам рассмотрения вам нужно будет решить: начинать судебное разбирательство с застройщиком или нет. Если вы решили его начать, суд определит необходимость независимой судебной экспертизы и вынесет решение на основании полученных результатов.

Новостройки
Первичка
Приёмка жилья
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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