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Дом и уют
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Как ухаживать за растениями зимой

Дата публикации: 19 янв 2020
Как ухаживать за растениями зимой
Содержание

Зимой комнатным растениям приходится очень непросто. Из-за сократившегося светового дня они недополучают свою порцию витаминов и сохнут из-за работающих радиаторов.

Рассказываем, как ухаживать за комнатными цветами и помочь пережить им зимний период.

Увлажняйте

Из-за отопления снижается влажность воздуха, и кончики листьев пересыхают. Положение может спасти увлажнитель воздуха, но можно ограничиться ежедневным опрыскиванием листьев.

Учтите при этом, что листья некоторых растений, к примеру, фиалок, могут гнить при попадании на них воды. В этом случае на поддоне можно разложить влажные керамзит или гальку, это не будет провоцировать процесса гниения и при этом давать растениям необходимую влагу.

Поливайте

Любое растение требует индивидуального подхода в этом вопросе. Зима — это не повод поливать растения ежедневно. Первый сигнал о том, что вы «переливаете растения» — потемневшие кончики листьев. Перед очередным поливом лучше проверить степень влажности грунта. Верхний и средний слои можно проверить пальцем, этого будет достаточно.

Качество воды тоже играет свою роль — ее обязательно нужно фильтровать.

Подкармливайте

Зимой растения особо не растут, поэтому удобряют их обычно с мая по октябрь. Но есть и такие представители флоры, которые не знают «отдыха» и нуждаются в подкормке вне зависимости от сезона.

Выберите оптимальные пропорции и старайтесь не «перекормить» растение. По причине уменьшения светового дня меняется и фотосинтез растений, поэтому подкормку лучше проводить не чаще раза в месяц.

Освещайте

Большинство растений, особенно те, для которых не характерен период покоя зимой, очень любят свет. Если листья стали более тусклыми или бледными — растению не хватает света. Проблему помогут решить люминесцентные или фитолампы.

Угол света по отношению от источника к растению в идеале должен составлять 90 градусов. Если растение предпочитает находиться в тени, поставьте лампу на высоту 60 см, а если любит свет, то оптимальная высота будет 20 см. Включайте лампы на несколько часов в день, этого будет вполне достаточно. 

В пасмурные дни дополнительное освещение должно составлять не менее 7 часов.

Экология
Обустройства жилья и комфорт
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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