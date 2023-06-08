Как выбрать увлажнитель воздуха
Уровень влажности воздуха в квартире напрямую влияет на общее самочувствие. Оптимальные показатели влажности в жилых помещениях — от 30% до 45% в холодное время года, от 30% до 60% в тёплое. В статье расскажем, какие бывают увлажнители воздуха и на что обратить внимание перед покупкой.
Какие бывают увлажнители воздуха
Есть несколько типов увлажнителей: традиционные, ультразвуковые и паровые.
Традиционные увлажнители
Принцип работы такого типа: он прогоняет воздух вентилятором через резервуар с водой, выпуская его увлажнённым и охлаждённым. Лучшим расположением будут открытые места в комнате.
Плюсы:
- потребляет мало электроэнергии;
- очищают воздух, удерживая пыль.
Минусы:
- нужна регулярная чистка бака и замена фильтра;
- уровень влажности поднимается медленно.
Паровые увлажнители
Самый безопасный для здоровья вариант: внутри него не заведётся плесень или другие микроорганизмы. Модели такого типа насыщают воздух горячим паром: вы заливаете воду в резервуар, она нагревается и испаряется. Так как вода нагревается, пар получается стерильным, поэтому в конструкции таких увлажнителей фильтры необязательны.
Паровые увлажнители не совсем подходят для создания свежей и прохладной атмосферы. Хотя некоторые из них оснащены системой охлаждения пара.
Плюсы:
- стерильный пар, поэтому самый безопасный вариант для здоровья;
- можно реже чистить и менять воду;
- может быть дополнительная система охлаждения пара, чтобы не обжечься.
Минусы:
- может шуметь при нагревании воды;
- потребляет больше электроэнергии;
- не подходит для тёплого времени года, так как пар нагревает помещение;
- может образоваться накипь, если использовать не фильтрованную воду.
Ультразвуковые увлажнители
Принцип работы ультразвукового увлажнителя в следующем: он создаёт холодный пар или туман, расщепляя воду на мелкие частицы с помощью ультразвуковой мембраны. За счёт этого насыщение воздуха влагой происходит в два раза быстрее, чем у других видов увлажнителей.
Частицы такого пара или тумана — очень мелкие капли воды, которые «зависают» в воздухе, не смешиваясь с ним, как смешивается пар. Поэтому, выбирая ультразвуковую модель, заправляйте её дистиллированной водой, чтобы избежать белого налёта на поверхностях после оседания пара.
У некоторых моделей мембрана чувствительная, поэтому чистить её нужно аккуратно и строго по инструкции.
Также на рынке есть модели со специальным отсеком для эфирных масел.
Плюсы:
- вдвое быстрее увлажняет воздух;
- практически бесшумные;
- потребляют мало электроэнергии;
- могут быть с отсеком для аромамасел.
Минусы:
- может быть чувствительная мембрана;
- нужно заливать очищенную воду, чтобы избежать появления налёта на мебели и стенах.
На что обратить внимание при покупке увлажнителя
Сейчас на рынке представлено большое количество разных производителей и моделей. Глаза разбегаются, и непонятно на что опираться при выборе.
Есть несколько важных характеристик, которые помогут вам определиться.
Производительность и объём бака
Эти параметры отвечают за продолжительность работы и эффективность увлажнения. Производительность — это то, сколько увлажнитель расходует воды в час. Чем он больше и мощнее, тем на большей площади помещения его можно использовать.
От объёма бака зависит то, как часто придётся заливать воду.
Для каждой модели производители также указывают площадь помещения, с которой может справиться увлажнитель.
Исходя из площади помещения, можно примерно оценить, какой объём бака стоит выбрать. Считается, что средняя производительность — около 300 мл/час. Оптимальным вариантом будет взять увлажнитель с производительностью от 350 до 400 мл/час.
Таким образом, если комната небольшого размера (примерно 15-20 м²), то объёма бака в 4 литра будет достаточно; если комната большая (35-40 м²), то стоит выбрать бак объёмом от 6 до 7 литров.
Если вы отдаёте предпочтение традиционным увлажнителям, то также обращайте внимание на показатель производительности по воздуху. Чем он выше, тем больше воздуха увлажнитель пропустит через себя за час. Для маленьких комнат подойдёт прибор с показателями от 100 м³/час; для больших — от 400 м³/час.
Уровень шума
Особенно важный показатель, если вы планируете поставить увлажнитель в спальне или детской. Оптимальный уровень шума для тихих помещений — от 20 до 50 дБ.
Кроме монотонного шума увлажнитель может издавать и другие звуки: например, булькать, пока набирает воду, или пищать, когда заканчивается вода в баке.
Как правило, об уровне шума пишут в инструкциях к прибору, а об остальном можно узнать из отзывов.
Удобство пользования
Конструкция увлажнителя также влияет на удобство. Например, у некоторых моделей вода заливается сверху, а у других — снизу. В последнем варианте резервуар с водой придётся постоянно снимать, а затем снова устанавливать, соединяя со второй частью увлажнителя.
Как мы разобрались выше, разные типы и модели требуют к себе разного ухода. Отсюда важно, чтобы доступ к внутренностям и фильтрам прибора давался без лишних усилий.
Обратите внимание на возможность регулировки направления подачи пара. Это поможет вам определиться с местом расположения увлажнителя в комнате, а также избежать возможного вреда от конденсата.
Дополнительные функции
Обычные увлажнители работают, пока не кончится вода или пока его не выключить. У более продвинутых моделей есть таймеры, а совсем современные могут подключаться к системе умного дома.
Однозначно не лишней будет функция затемнения или отключения подсветки дисплея — она пригодится, если увлажнитель будет работать ночью.
У некоторых моделей подороже бывает функция ионизации воздуха. В теории это помогает легче дышать, но на практике особых отличий нет.
Увлажнители из премиального сегмента могут включать в себя функцию защиты воздуха от бактерий: такой прибор или стерилизует пар, или нагревает воду, или очищает воздух фильтрами вместе с антисептическим внутренним покрытием резервуара для воды.
В любом приборе не помешает датчик, показывающий, что пора чистить фильтры или сменить картридж.
Хорошо бы, чтобы в вашем увлажнителе были установлены гигрометр и гигростат. Гигрометр определяет уровень влажности. Не всегда точно, так как замеры он делает близко к источнику пара, но создаёт близкое представление об уровне влажности. Гигростат же автоматически настраивает интенсивность работы.
Если вы планируете использовать увлажнитель часто и подолгу, обратите внимание на наличие функции времени непрерывной работы: у каждой модели свои ограничения на постоянную работу.
Дополнительно обращайте внимание на наличие функции защиты от: включения без воды и её проливания.
Как правильно пользоваться увлажнителем
Чтобы увлажнитель служил как можно дольше, за ним нужно ухаживать. Подробнее о требуемом уходе для каждой модели, о том, как правильно ухаживать, можно почитать в инструкции к нему или в Интернете.
Но есть несколько универсальных советов, основанных на нашем личном опыте.
Заливайте в бак дистиллированную воду
Это правило подойдёт для всех типов увлажнителей: так вы избежите появления накипи (если у вас паровой увлажнитель) или налёта (если ультразвуковой).
Меняйте воду и чистите увлажнитель
Не наливайте воды «про запас» и старайтесь регулярно выливать остатки воды, заливать в бак свежую. Так вода не будет застаиваться и плесневеть.
Хотя бы раз в неделю мойте бак. Советуем поискать правильные способы чистки вашего увлажнителя в инструкции или в Интернете, чтобы точно ничего не сломать.
Ставьте увлажнитель подальше от мебели и техники
Даже если у вас маленькая квартира, постарайтесь не ставить увлажнитель рядом с техникой, мебелью или, например, книжными полками.
Бумага и дерево хорошо впитывают влагу, дальше разбухают. А при попадании пара в электронику могут окислиться её «внутренности».
Не спешите заливать в увлажнитель аромамасло
Для использования аромамасел у увлажнителя должен быть специальный отсек. Ни в коем случае не нужно наливать масло в воду в баке: это может сломать технику.
Подытожим
- Сначала определитесь с типом увлажнителя: традиционные медленно увлажняют, но потребляет мало электричества; паровые быстро увлажняют, но нагревают помещение; ультразвуковые увлажняют быстрее всех, но нужна дистиллированная вода.
- Определитесь с площадью покрытия.
- Обращайте внимание на производительность и объём бака для воды.
- Решите, нужны ли вам дополнительные функции.
- Читайте отзывы в Интернете, посмотрите обзоры.
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