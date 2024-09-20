Как стать дизайнером интерьера
Чтобы грамотно обустроить квартиру, дом или офис, и получить на выходе комфортное и эффектное пространство, нужно учесть множество деталей — от цвета диванных подушек до расположения выключателей. Сегодня многие доверяют эту работу дизайнерам интерьера. Это специалисты, которые разбираются в стилях и материалах, знают, как извлечь максимум пользы из каждого квадратного метра и при этом создать приятную глазу картинку.
В статье вместе с экспертом расскажем, как освоить профессию дизайнера интерьера, без каких навыков не обойтись в этой работе, где искать заказы и сколько можно зарабатывать.
Что делает дизайнер интерьера
Дизайнер интерьера отвечает не только за эстетику и красоту вверенного ему помещения. Его основная задача — выявить потребности заказчика, определить стилевую концепцию и создать максимально удобное и функциональное пространство. Дизайнер должен продумать планировочное решение, электрику, систему вентиляции, сделать зонирование помещения, подобрать цветовую гамму, мебель и декор. При этом нужно уложиться в оговоренный бюджет, взаимодействовать с подрядчиками и следить за ходом выполнения работ.
Многие заказчики уверены, что дизайнер интерьера будет решать все вопросы самостоятельно и предлагать решения, которые подходят индивидуально именно им. Это действительно так, но при этом требуется вовлечение в процесс и самого заказчика.
Для уточнения истинных потребностей клиент должен их озвучить, а дизайнер — сформировать в техническое задание на проектирование. Дизайнер не может угадать мысли заказчика, он на основе своего опыта может преобразовать ваши потребности, и через эстетическую призму предложить прекрасное решение, которое можно воплотить в жизнь.
Не стоит забывать, что разработка проекта и его последовательное выполнение зависит также от двух ключевых участников процесса — заказчика и дизайнера.
Поэтапно это выглядит следующим образом:
Встреча с заказчиком. Дизайнер проводит переговоры с клиентом, осматривает помещение, делает замеры, фотографии, уточняет текущее расположение инженерных коммуникаций. Чтобы узнать о потребностях и предпочтениях заказчика, дизайнеры обычно предлагают заполнить анкету или опросник. Встреча может проводиться очно или онлайн. Во втором случае специалист опирается на технический план помещения и информацию, предоставленную клиентом.
Анна Доброковская отмечает, что основа всего проекта состоит именно в опроснике, как и что именно этому заказчику нужно и удобно. «Часто меня заказчики спрашивают об удобстве, но, к примеру что удобно мне, может совершенно быть не удобно заказчику. Приведу пример: расположение освещения на рабочем столе — мне удобно с правой стороны, так как я левша, но немногие пишут левой рукой. Даже такие мелочи важны в планировании пространства. Нужно обращать внимание и на образ жизни заказчиков, на приоритеты, которые они расставляют. Тогда у вас получится более грамотный и спланированный проект», — добавила эксперт.
На этом этапе также обсуждается смета проекта.
Разработка планировочного решения. Дизайнер предлагает несколько вариантов планировочных решений. Часто пожелания заказчиков не всегда можно уместить в заданных габаритах квартиры или не все подведенные инженерные коммуникации дают возможность выполнить задуманное. Грамотный специалист объяснит это уже на этапе предложения планировочных решений.
Далее происходит работа с заказчиком, уточнения, обсуждения, возможно микс нескольких вариантов или переработка в новый план. Эксперт подчёркивает, что на этом этапе задача дизайнера — не попасть «в яблочко», а рассмотреть возможные варианты, которые предположительно может и не приходили в голову заказчику.
Подготовка 3D-визуализации помещения. Дизайнер презентует 3D-модель комнаты, на которой можно рассмотреть все детали проекта, включая цветовую палитру, отделочные материалы, мебель, предметы декора. Далее заказчик вносит финальные правки и утверждает проект.
Всю визуальную подачу будущего интерьера можно представить в виде эскизов, коллажей или 3D-визуализаций, что предпочтительнее, на мой взгляд, так как 3D-визуализация даёт большее представление о пространстве.
Также необходимо обратить внимание, что дизайнер презентует часто не саму 3D-модель, а определённые ракурсы (определённые виды квартиры). Процесс визуализации довольно длительный. Не стоит забывать, что технические программы дают лишь общее направление, бывает, что фактуры, и цвета могут немного отличаться в зависимости от освещения или настроек монитора. Фотореалистичная 3D-визуализация — это самый близкий к реальности вариант, но всё же это не фото будущего интерьера.
Подготовка рабочей документации. На этом этапе специалист должен отразить в документах, как именно будут реализовываться принятые решения.
Что может входить в рабочую документацию дизайн-проекта:
- план монтажа/демонтажа стен или перегородок
- план потолков с уровнями и привязками
- план размещения светильников, выключателей, розеток
- план полов с указанием материалов и способов укладки
- план отопления и сантехнических выпусков
- развертка комнат — например, развертка санузла по стенам с раскладкой плитки
- план расстановки мебели
- ведомость отделочных материалов
- спецификации сантехнического оборудования, дверей, мебели, техники, осветительных приборов, предметов декора
Дизайнер Анна Доброковская подчёркивает, что чертежей в дизайн-проекте может быть намного больше. Всё зависит от проработки и детализации проекта. К примеру, детальные сложные узлы, которые придумал дизайнер, нужно вычертить для подрядчика и объяснить, как именно будут решаться те или иные примыкания материалов.
Конечно, дизайнер может обращаться к смежным специалистам, таким как инженер по вентиляции, инженер-конструктор по металлоконструкциям и другим, чтобы создать более точную проектную документацию. Дизайнер — это связующее звено между многими специалистами.
Контроль за ходом выполнения работ. Дизайнер осуществляет авторский надзор за проектом, взаимодействует со строительной бригадой, следит за качеством материалов и выполненных работ, контролирует сроки. Этот этап может быть добавлен или исключён в зависимости от договорённостей с клиентом.
Комплектация. Дизайнер может выполнять её самостоятельно или перекладывать на подрядную организацию. Также сам заказчик может комплектовать свой объект. Комплектация чаще всего не должна входить в авторский контроль, так как это отдельные виды предоставляемых услуг, но многие дизайнеры готовы брать на себя двойную нагрузку.
Плюсы и минусы профессии дизайнера интерьера
Возможность нести красоту в мир, превращать голые стены или «убитую» вторичку в эстетичное и функциональное пространство привлекает многих. И не зря, ведь профессия дизайнера интерьера имеет много преимуществ:
- Востребованность на рынке и высокая зарплата
- Возможность выбрать удобный формат работы (полная или частичная занятость, фриланс или найм, удалёнка или очные встречи)
- Творческий характер работы — каждый проект индивидуален, минимум рутинных задач
- Непрерывное саморазвитие, ведь тренды в дизайне постоянно меняются
Минусы в такой работе тоже есть. Кроме создания красивой картинки, дизайнер должен уметь работать с обратной стороной проекта — разбираться в чертежах, понимать специфику строительных норм, управлять рабочими. Нужно держать под контролем множество мелких деталей и нюансов, иначе вся работа может пойти насмарку. Отвечать за все недочёты придётся перед заказчиком, а расходы по их устранению также могут лечь на плечи дизайнера.
Кроме того, нужно учитывать, что в ваши обязанности будет входить работа с людьми — а это не так просто, как кажется. Важно уметь договариваться, выстраивать диалог в конструктивном ключе, быть готовым к возможным конфликтным ситуациям.
Ещё один минус — нестабильный заработок. На старте сложно обеспечить постоянный поток заказов, поэтому начинающие дизайнеры находятся в постоянном поиске новых клиентов. Чтобы к вам выстроилась очередь из желающих, потребуется не один год работать на репутацию.
Кто клиенты дизайнера интерьера
Первая категория заказчиков — частные клиенты, которые хотя сделать ремонт в квартире или доме, оптимизировать пространство в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.
Также к услугам дизайнеров часто обращаются юридические лица и предприниматели, когда нужно обустроить офис, ресторан, бар, отель, торговый центр или магазин. В данном случае перед дизайнером стоит задача не только создать красивое и удобное пространство, но и решить вопросы, касающиеся бизнеса. Например, владельцу бара нужно смелое интерьерное решение для привлечения новых гостей, а в боулинг-клубе необходимо обеспечить понятную навигацию.
Ещё один тип клиентов — застройщики или подрядчики, которые привлекают дизайнеров для разработки типовых решений по отделке и благоустройству квартир в новостройках или индивидуальных жилых домов.
Где обучаться
Самый очевидный вариант — получить высшее образование в вузе или средне-специальное — в профильном колледже или техникуме. Здесь студенты могут приобрести фундаментальные теоретические знания, которые нужны, чтобы стать дизайнером. Период обучения длится от 3 до 6 лет. Такое решение, как правило, подходит выпускникам школ. Те, у кого уже есть высшее образование, могут выбрать заочную форму обучения. Но, разумеется, многие не готовы ждать так долго, чтобы начать реализовывать себя в профессии дизайнера.
Как стать дизайнером интерьера без образования
В этом случае оптимальным решением будет прохождение обучения на курсах по дизайну интерьера. На рынке образовательных услуг сегодня можно найти множество таких предложений — очные и дистанционные, базовые, расширенные или узконаправленные, с разными сроками и спецификой. Подобрав правильную программу, можно за несколько месяцев стать дизайнером интерьера с нуля, научиться работать в разных программах и подготовить своё портфолио, которое пригодится для поиска заказов.
На мой взгляд, никакие курсы не заменят профильного высшего образования. Грамотный профессионал, этот не тот человек, который по верхам что-то прослушал, а тот, кто погружается полностью в специальность.
В специфике работы дизайнера интерьера очень много деталей, которые необходимо учитывать. Соответственно, нужно обладать профильными знаниями в различных областях. Конечно, можно обучиться на курсах и получить некий старт. Тут очень многое зависит от самого студента.
Бывает, за год получается впечатляющий результат — мои бывшие ученики открывают свои дизайн-студии, работают в ведущих московский компаниях, ведут частную практику и публикуются в лучших интерьерных изданиях. Но очень многие не останавливаются на одном курсе, а продолжают своё обучение.
Если вы выбираете обучающую платформу в сфере дизайна интерьеров, советую обращаться в профильные вузы. К частным дизайнерам можно пойти, чтобы повысить свою квалификацию, сравнить методы и подходы в работе.
Также при желании можно стать дизайнером интерьера самостоятельно, но нужно помнить, что самообразование — это самый долгий и тяжёлый путь. Если вы изучите теорию по книгам, статьям и видеороликам в интернете и даже найдёте заказчиков, цена ошибки будет очень велика. А без специальных знаний в части работы с чертежами и технического оформления помещений её вероятность стремится к 100%.
Что должен уметь делать дизайнер
Знать и понимать специфику разных стилей в интерьере
- Творчески подходить к работе
- Уметь работать со светом и колористикой
- Освоить базовые принципы проведения ремонтно-строительных работ, разбираться в стройматериалах
- Уметь пользоваться компьютерными программами по дизайну (самые популярные — ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp, 3D Room Planner, Remplanner, 3ds Max, Adobe Photoshop)
- Знать законодательную базу в части проведения перепланировок, уметь работать с чертежами
- Владеть soft skills — нужно уметь эффективно взаимодействовать с заказчиками и рабочими, адекватно реагировать на обратную связь, находить компромиссы
Чтобы стать дизайнером интерьера, не обязательно уметь рисовать. Этот навык безусловно пригодится, но в силу того, что сейчас все проекты создаются с использованием программ, то необходимости в нём нет.
Где можно работать дизайнером интерьера
Фриланс. Основной плюс — гибкий график, возможность работать из дома, самостоятельно регулировать число и тип заказов, устанавливать цену. При этом для поиска этих самых заказов придётся активно вкладываться в рекламу, продвигать свой бренд, вести странички/каналы в соцсетях.
Работа по найму. Основной плюс — фиксированный оклад (как правило) и наличие клиентской базы. Можно работать в дизайн-студии или в архитектурном бюро. Также вакансию дизайнера можно найти в ремонтно-строительных организациях, магазинах отделочных материалов, на мебельном производстве. Кроме того, крупные компании часто оформляют в штат дизайнеров для оформления интерьеров в корпоративном стиле (офисы, отели, рестораны).
Собственная студия дизайна. Как правило, свой бизнес открывают специалисты с большим опытом работы, раскрученным личным брендом и внушительной базой клиентов.
Дизайнер интерьера с опытом может стать спикером на профильных площадках, выполнять интересные крупные проекты, к примеру, развиваться в гостиничном бизнесе или разрабатывать проекты частных домов. При наличии большого опыта можно передавать свои знания и стать преподавателем, что явно повысит ваш статус в профессиональной среде. Также можно участвовать в выставках, различных коллаборациях с дизайнерами в сфере мультимедии, предметного дизайна, архитекторами, представителями индустрии моды.
Сколько зарабатывает дизайнер интерьера
Ставки дизайнеров–фрилансеров сильно отличаются — цена зависит от опыта специалиста, сложности проекта, комплекса работ.
По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата дизайнера интерьера в России в 2024 году составляет почти 80 000 рублей. При этом чаще всего в вакансиях встречается зарплата 100 000 рублей.
Работа дизайнера интерьера часто оценивается за квадратный метр в диапазоне 2 500–10 000 рублей. Ценник бывает и ниже, и выше — это зависит от квалификации дизайнера.
Важно рассчитывать и экономику проекта. Если вы закладываете на проект месяц, а ведёте его в итоге полгода, то ваш заработок упадёт в 6 раз.
Вопросы эксперту
С чего начать, чтобы стать дизайнером интерьера?
Обучение и образование. Стоит всё же вложиться в базу, далее вам станет намного легче осваивать специальность.
Поработайте в паре с опытным дизайнером или в крупной дизайн студии, это даст большую насмотренность. Можно будет с головой погрузиться в процесс и при этом избежать многих ошибок.
Как понять, что эта профессия мне подходит?
Если вы творческий человек, при этом чёткий и организованный, и не мыслите и минуты без осознания того, как сформировать пространство и предложить новые и лучшие решения, значит, это ваше призвание.
Дизайнеры интерьера — это в хорошем смысле фанатики своего дела.
Где искать заказы после обучения?
Пишите на почту дизайн студий, откликайтесь на вакансии. Найдите стажировку в студии, получите опыт, и далее можно продвигаться самостоятельно.
На конкурсах, выставках и лекциях можно завести полезные знакомства, в том числе найти потенциальных клиентов. Многие заявляют о себе и успешно продвигают личный бренд через соцсети.
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