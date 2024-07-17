Как спасти домашних животных от перегрева
Жару плохо переносят не только люди, но и питомцы. Спросили ветеринаров, что нужно делать для своих домашних животных, чтобы спасти их от перегрева.
В жаркую погоду очень важно позаботиться о том, чтобы ваше животное не получило тепловой удар. Он имеет последствия для здоровья животных, в том числе и фатальные.
Терморегуляция у животных происходит преимущественно через ротовую полость: с помощью активного дыхания с открытым ртом животное выводит избытки тепла из организма. Также животное выводит избыток тепла с помощью потребления прохладной воды, нагревает ее в своем организме и выводит с мочой.
Как понять, что у животного перегрев
При перегреве животные дышат чаще и интенсивнее, чем при комфортной температуре в домашних условиях. Предпочитают поедать траву во время прогулки (это также может указывать на наличие других симптомов заболевания), рассказывает Аверина.
Ещё они прячутся и ложатся в холодные места и поверхности. Чаще лежат на животе, разложив лапки в разные стороны. Пытаются погрузиться в воду, лужи, грязь, подкапывают верхний слой горячей земли и ложатся в ямку. Не хотят активной физической деятельности.
«Симптомы теплового удара: нарушение координации, апатия, "опьянение", ведут себя максимально нетипично. Может подниматься температура до 40 градусов. Могут наблюдаться диарея, рвота, тошнота», — объясняет эксперт.
Как помочь животному пережить жару
Чтобы животное не перегрелось на жаре, эксперты рекомендуют выгуливать его рано утром или поздно вечером. Если обязательно надо выйти днем, в моменты палящего солнца, то только на несколько минут. Если собака лысой породы, используйте специальные солнцезащитные кремы.
Следите за тем, чтобы питомец не ходил по горячему асфальту. Вы можете проверить его рукой.
Во время прогулок прохладная питьевая вода должна быть всегда в доступе. Выходя на улицу, берите с собой портативные бутылки с водой. Они пластиковые, а некоторые можно и вовсе сложить и легко положить в карман или сумку.
Вода ещё пригодится для того, чтобы освежить питомца. Но лить воду нужно на живот, пах, грудь, голые части. Спину и голову мочить не надо, потому что тогда шерсть сверху нагревается, что мешает теплоотдаче, и создается парниковый эффект. Ещё можно приобрести охлаждающую попону.
Во время прогулок лучше не надевать на животное одежду, тапочки и ботиночки — это препятствует отдаче тепла из организма. А ещё намордник. Но если он важен, то надевайте тот, в котором собака может свободно открыть рот. Учитывайте, что железный намордник может нагреваться.
Активные игры —фрисби, интенсивный бег — лучше исключить. И категорически нельзя оставлять собаку в машине: за несколько минут температура достигает значений, не совместимых с жизнью питомца.
Какие условия создать в доме
В первую очередь, следите за температурой в доме. Открывайте окна, проветривайте помещения, если есть возможность, установите кондиционер. Будет комфортно и вам, и питомцу.
На окна установите сетки, чтобы любопытный питомец случайно не выпал из окна. Но не оставляйте окно без сеток открытым.
В мисках животных всегда должна быть чистая и прохладная вода. Ещё можно постелить охлаждающие коврики, мокрые полотенца. Периодически можно прыскать питомца водой в зонах, которые были указаны выше. Но не обливайте ледяной водой, так как животное может получить переохлаждение. По этой же причине нежелательно поить очень холодной водой.
«Ни в коем случае нельзя брить собак. Шерсть является лучшим защитником от перегрева и прямых солнечных лучей, ультрафиолета. Чаще вычесывайте шерсть и подшерсток собаки, таким образом мы убираем омертвевшую шерсть и разрежаем ее», — отмечает Ольга Аверина.
В качестве деликатеса собакам в конги можно класть замороженный паштет. Получится своего рода мороженое. А кошкам можно давать кубики льда для игры.
Что делать, если у питомца перегрев
Если видите проявления перегрева у своего питомца, немедленно перенесите его в тень. Предложите прохладную воду, снимите с него лишнее: ошейник, намордник. Категорически запрещено резко заносить питомца в прохладную воду или водоем, это может привести к резкому перепаду температуры.
Не рекомендуется держать собаку на руках, так как животное в основном охлаждается, отдавая тепло на поверхность, на которой лежит. При ажитации (странных и непроизвольных движениях, спровоцированных тревогой) можно придерживать, чтобы животное не нанесло себе травмы.
Намочите голые части тела: пах, шею, грудь, бедра. Приложите холодные компрессы: бутылку или пакеты со льдом можно обмотать тряпкой и прикладывать к открытым частям тела.
После того, как питомец немного придет в себя, обратитесь в ветеринарную клинику. Врач осмотрит животное, возможно назначит дополнительную диагностику и даст дальнейшие рекомендации.
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