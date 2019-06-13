Как выбрать кондиционер согласно площади квартиры
Летом наиболее остро встает вопрос по установке кондиционера. Немногие знают, что подбирать устройство лучше согласно площади квартиры, чтобы потом не оплачивать дорогостоящий ремонт.
Главный критерий — это площадь квартиры. Многие производители указывают ее на своих устройствах, благодаря чему выбор оказывается намного проще. Есть маркировка в кВт или тысБТЕ/час. Чем больше жилая площадь, тем мощнее должен быть кондиционер. К примеру, в квартире с площадью до 25 квадратных метров отлично будет работать устройство с мощностью 2,5 кВт или 09 тысБТЕ/час, если площадь больше 35 квадратных метров — нужно выбирать кондиционер с показателем в 3.5 кВт или 12 тысБТЕ/час.
Не стоит опасаться выхода кондиционера из строя, если у него большая мощность. Большинство устройств на данный момент оснащены автоматическим режимом включения и отключения, а потому техника не доставляет неудобств. При выборе стоит учесть и место расположения предмета, а также его тип.
На данный момент на рынке представлены несколько типов моделей кондиционеров: оконные, напольные, настенные, настенно-напольные, мобильные. Все зависит от целей использования техники. В большинстве случаев владельцы квартир предпочитают покупать настенные кондиционеры, однако и другие модели будут не менее эффективными, особенно когда есть ограничения по параметрам помещения.