Как избавиться от осенней хандры: 6 полезных советов
Осень — не самое позитивное время года. Дни становятся короче, холоднее и пасмурнее, что не может не сказаться на здоровье и настроении. Но осенняя депрессия — не диагноз. Если подготовить себя и свой дом к этому меланхоличному сезону заранее, то она обойдет вас стороной.
Создайте «солнечную» обстановку
Солнечный свет — мощнейший стимулятор хорошего настроения и позитива. И если осень не балует нас солнечными днями, то решите проблему самостоятельно. Добавьте в интерьер «солнечных зайчиков» — несколько желтых акцентов.
Это может быть новый яркий плед, кресло или лампа, которая имитирует солнечный свет. Глядя на них, у вас будут возникать прямые ассоциации с солнечной погодой и, соответственно, улучшаться настроение.
Тепло под ногами
Мягкий, теплый, пушистый ковер под ногами — гарантия уюта. Еще лучше, если он будет цветным. Если смотришь в течение дня на серый, промокший асфальт под ногами, то такое буйство красок пойдет вам только на пользу. Также отличным вариантом станет ковер с этническим рисунком.
Обратите недостатки в достоинства
Когда на улице моросит дождь, небо свинцового света, а ветер пригибает к земле кроны деревьев, выходить из дома наверняка не очень хочется.
Но не унывайте, вы не в заточении, а в уютном уединении. Когда как не сейчас самое время закутаться в теплый плед с интересной книгой и чашкой какао. Обустройте себе самую уютную зону отдыха при помощи настольной лампы, пары подушек и мягкого пледа, и встречайте осень во всеоружии.
Украсьте дом хэнд-мейд декором
Не забывайте и про свой собственный творческий потенциал. Создайте своими руками милые предметы декора, и вы увидите, как ваша квартира станет не только более уютной, но более оригинальной и индивидуальной. Осенью особенно актуальными будут поделки из мешковины.
Медь и золото
Предметы из этих материалов будто бы уже одним своим присутствием согревают интерьер. К тому же они еще и работают на дополнительное визуальное расширение пространства.
Уютное освещение
Лампы дневного света будут выгодным приобретением, особенно при дефиците естественного освещения в осенний и зимний периоды. Они не только помогут при дефиците витамина D, но и дополнительно прибавят несколько баллов к уюту вашей квартире.
С такой имитацией солнечного света обстановка приобретет более теплые, органичные и приятные глазу тона.
Кушайте жирную рыбу, селедка отлично справится. Совет от жителей северных регионов
Ольга Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.