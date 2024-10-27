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Как избавиться от осенней хандры: 6 полезных советов

Дом и уют
27 окт 2024
11K
Как избавиться от осенней хандры: 6 полезных советов
Содержание

Осень — не самое позитивное время года. Дни становятся короче, холоднее и пасмурнее, что не может не сказаться на здоровье и настроении. Но осенняя депрессия — не диагноз. Если подготовить себя и свой дом к этому меланхоличному сезону заранее, то она обойдет вас стороной.

Создайте «солнечную» обстановку

Солнечный свет — мощнейший стимулятор хорошего настроения и позитива. И если осень не балует нас солнечными днями, то решите проблему самостоятельно. Добавьте в интерьер «солнечных зайчиков» — несколько желтых акцентов.

Это может быть новый яркий плед, кресло или лампа, которая имитирует солнечный свет. Глядя на них, у вас будут возникать прямые ассоциации с солнечной погодой и, соответственно, улучшаться настроение.

Тепло под ногами

Мягкий, теплый, пушистый ковер под ногами — гарантия уюта. Еще лучше, если он будет цветным. Если смотришь в течение дня на серый, промокший асфальт под ногами, то такое буйство красок пойдет вам только на пользу. Также отличным вариантом станет ковер с этническим рисунком.

Обратите недостатки в достоинства

Когда на улице моросит дождь, небо свинцового света, а ветер пригибает к земле кроны деревьев, выходить из дома наверняка не очень хочется.

Но не унывайте, вы не в заточении, а в уютном уединении. Когда как не сейчас самое время закутаться в теплый плед с интересной книгой и чашкой какао. Обустройте себе самую уютную зону отдыха при помощи настольной лампы, пары подушек и мягкого пледа, и встречайте осень во всеоружии.

Украсьте дом хэнд-мейд декором

Не забывайте и про свой собственный творческий потенциал. Создайте своими руками милые предметы декора, и вы увидите, как ваша квартира станет не только более уютной, но более оригинальной и индивидуальной. Осенью особенно актуальными будут поделки из мешковины.

Медь и золото

Предметы из этих материалов будто бы уже одним своим присутствием согревают интерьер. К тому же они еще и работают на дополнительное визуальное расширение пространства.

Уютное освещение

Лампы дневного света будут выгодным приобретением, особенно при дефиците естественного освещения в осенний и зимний периоды. Они не только помогут при дефиците витамина D, но и дополнительно прибавят несколько баллов к уюту вашей квартире.

С такой имитацией солнечного света обстановка приобретет более теплые, органичные и приятные глазу тона.

Интерес к недвижимости
Дизайн интерьера
Комментарии2
О
Ольга Н.
6 дней назад

Кушайте жирную рыбу, селедка отлично справится. Совет от жителей северных регионов

Домклик
3 дня назад

Ольга Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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