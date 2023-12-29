Что нужно сделать в квартире перед поездкой на праздники: 3 простых правила
В новогодние праздники многие уезжают отдыхать, в гости к своим близким и друзьям в другие города и даже страны. Чтобы вы не волновались о своих квартире или доме всю поездку, подготовили для вас простой чек-лист, который поможет позаботиться о вашей недвижимости на время отъезда.
1. Отключите воду, свет и газ
До отъезда из квартиры проверьте электрику, сантехнику, газовую плиту, работу замков и оконных рам. Перекройте газ и воду.
Электроприборы надо обесточить — выньте их из розеток. Если они останутся подключенными к сети, то при резких скачках напряжения могут выйти из строя и даже стать причиной пожара.
Если надумаете отключить холодильник, обязательно помойте его перед этим, а дверцу оставьте открытой — иначе по приезду из отпуска на кухне вас встретит не самый приятный запах.
2. Позаботьтесь о безопасности
Попросите близких присмотреть за жильем. Пусть заходят поливать цветы или просто посмотреть телевизор. Оставьте им свой номер телефона, если там, куда вы уезжаете, номер будет другим.
Если за квартирой некому присмотреть, застрахуйте жилье. Стоит это недорого, зато покрывает риск пожара, аварии инженерных систем и затопления.
Защититься от грабителей поможет сигнализация и еще один, более бюджетный вариант — «отпугиватель» воров. Такая «сигнализация» выглядит как настоящая, а на самом деле — это простой светодиод, который мигает над дверью и отпугивает незваных гостей. Купить такой можно недорого — от 400 рублей.
Другой способ — наклейки «Объект находится под охраной». Они тоже хорошо отпугивают воришек, а стоят еще дешевле — от 50 рублей.
3. Наведите порядок
Вряд ли первым делом после отпуска вам захочется наводить дома порядок. Займитесь этим до отъезда.
Сделайте простую уборку. Никто не говорит о том, чтобы устраивать «генеральную» с мытьем всей квартиры от стен до потолка. Достаточно прибраться в ванной, вынести мусор, постирать белье, помыть и убрать посуду.
Пропылесосьте, уберите лишние вещи в шкаф и плотно закройке окна — так в квартире будет меньше пыли, а по приезде будет приятно вернуться в чистый и уютный дом.