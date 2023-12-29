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Режим работы отделений Сбера и сервисов Домклик в новогодние праздники

Дата публикации: 29 дек 2023
Режим работы отделений Сбера и сервисов Домклик в новогодние праздники
Содержание

График работы отделений Сбербанка и центров ипотечного кредитования

  • 30 декабря — работает часть офисов;
  • 31 декабря — работает часть офисов: г. Зеленоград, пр-д Савелкинский, д.6, г. Москва, ул. Череповецкая, д.20, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д.1-3 лит.А, г. Колпино, б-р Трудящихся, д.35 к.1 лит.А.
  • 1 января — выходной;
  • со 2 по 6 января, 8 января — работает часть офисов;
  • 7 января — работает часть офисов: г. Зеленоград, пр-д Савелкинский, д.6, г. Москва, ул. Череповецкая, д.20, г. Москва, пл. Преображенская, д.7а стр.1.

Точное расписание нужного вам отделения вы можете посмотреть на сайте СберБанка или в личном кабинете Домклик при записи на сделку.

Работа сервиса электронной регистрации

Росреестр будет работать согласно производственому календарю: выходные с 30.12.2023 по 09.01.2024.

Зарегистрированные документы из Росреестра с сервисом электронной регистрации будут приходить до 18:00 29 декабря.

Если вам не пришли документы до указанного времени, значит они поступят в рабочее время с 9 января и после.

❗️Если ранее вы получили СМС с плановой датой регистрации 30.12 и позже, то вы получите уведомление о переносе в рабочее время в январе.

Работа сервиса безопасных расчётов

Последние расчёты в 2023 году будут произведены в 13:00 в пятницу 29 декабря.

Расчёты по сделкам с электронной регистрацией, зарегистрированным после 13:00 29 декабря, будут произведены с 9 января 2024 года. 

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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