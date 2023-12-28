Куда сходить на новогодних праздниках в Москве
Приближаются зимние каникулы у детей и взрослых. Они продлятся с 1 по 8 января включительно. Собрали идеи для интересного времяпрепровождения всей семьёй.
Для детей
Новогодний бал кукол
В праздничные выходные в Москве пройдёт выставка авторских кукол и дизайнерских игрушек. Посетители выставки смогут увидеть больше 500 кукол. Также можно будет поучаствовать в мастер-классах, попробовать вкусные угощения, приобрести ёлочные игрушки, тематическую литературу или понравившуюся куклу.
Где: Тишинская пл., 1, стр. 1
Стоимость:
- льготный билет — 300 рублей (для подростков, студентов и пенсионеров);
- взрослый билет — 500 рублей;
- для детей до 7-ми лет — вход бесплатный.
Расписание:
- 4 января 12:00-20:00;
- 5 января 11:00-20:00;
- 6 января 11:00-20:00;
- 7 января 11:00-19:00.
Возрастное ограничение: с 6 лет.
Научные программы в Зарядье
Для любознательных малышей и детей постарше в Зарядье организованы специальные научные мастер-классы и лекции на разные темы: от мира микроорганизмов до создания духов.
Увидеть весь список можно на сайте Зарядья.
Где: парк Зарядье, ул. Варварка, д. 6.
Стоимость: от 750 рублей.
Расписание: зависит от интересующего события.
Возрастное ограничение: зависит от интересующего события.
Парк развлечений «Остров мечты»
Крупнейший крытый парк развлечений в Москве для всей семьи. Можно покататься на аттракционах, поучаствовать в квестах и встретить Деда Мороза.
Где: проспект Андропова, д. 1
Стоимость: зависит от типа билета.
Расписание:
- парк развлечений — с 12 до 22;
- городской променад — с 10 до 22.
Возрастное ограничение:
- детям до 14 лет — в сопровождении взрослых;
- детям от 14 лет и старше — можно без взрослых.
Где погулять
Предлагаем одеться потеплее и отправиться на народные гуляния в центр города, чтобы насладиться праздничной атмосферой.
Манежная и Красная площади
Так сложилось, что Манежная площадь — одна из самых ярких и интересных локаций новогодней Москвы. На время праздников она превращается в настоящую сказочную страну со сверкающей ёлкой, гирляндами, горками и ярмаркой.
Главная площадь страны — Красная площадь — тоже не уступает Манежной в красоте новогоднего убранства.
Парк Зарядье
В преддверии праздников территория парка тоже преображается, превращаясь в новогоднюю сказку.
Никольская улица
Прогулка по празднично украшенной Никольской точно подарит вам прекрасное настроение и приятные впечатления.
Тверской бульвар
Уже много лет подряд Тверской бульвар волшебно украшают к Новому году. На бульваре появляются световые туннели, игровые зоны для детей, переливающиеся яркими огнями инсталляции.
Где покататься на коньках
Наверное это самый популярный вид времяпрепровождения зимой. В Москве вы найдёте множество катков с натуральным или искусственным льдом, как в центре города, так и в спальных районах, крытых или под открытым небом.
Есть катки с прокатом коньков, с бесплатным входом. Посмотреть карту катков Москвы можно здесь. Ниже мы расскажем о самых популярных катках столицы.
Каток на ВДНХ
Площадь ледового покрытия — 8,9 тысячи квадратных метров. Есть прокат и заточка коньков, фуд-корт, чтобы подкрепиться. Билеты можно приобрести на сайте катка. На катке обустроена зона «тихого» катания для начинающих фигуристов.
Где: ВДНХ, между павильонами №34 и №26.
Расписание:
- понедельник — выходной;
- со вторника по пятницу — с 11:00 до 23:00;
- суббота и воскресенье — с 10:00 до 23:00;
- технический перерыв — с 15:00 до 17:00.
Стоимость:
- для взрослых — от 400 до 800 рублей;
- для детей — от 200 до 400 рублей.
Возрастное ограничение: от 6 лет.
Каток в парке Горького
В 2023 и 2024 году этот каток стал самым крупным катком, его площадь — 22 000 квадратных метров. Есть прокат и заточка коньков, места, где отдохнуть и перекусить.
В этом году прокатиться можно будет не только по самому парку, но и по набережным вдоль Москвы-реки. Билет можно приобрести на сайте катка.
Где: ул. Крымский Вал, 9.
Расписание:
- понедельник — выходной;
- со вторника по воскресенье — с 10:00 до 23:00;
- технический перерыв — с 15:00 до 17:00.
Стоимость:
- для взрослых — от 400 до 1100 рублей;
- для детей — от 250 рублей.
Возрастное ограничение: от 3 лет.
ГУМ-каток на Красной площади
Каток на главной площади страны. По периметру катка расположены прокат и заточка коньков, кафе. Вечером, когда зажигаются огни ГУМ и ярмарок, создаётся настоящая атмосфера чудес и праздника.
Где: Красная пл., д. 3.
Расписание: ежедневно с 9:00 до 22:30.
Стоимость:
- для взрослых — от 600 рублей;
- для детей — от 400 рублей.
Где покататься на тюбингах
Если вы не любите коньки, покататься зимой можно на тюбингах-ватрушках.
Горнолыжный клуб «Лата-Трэк»
Это горнолыжный склон и специальный сноу-парк для любителей сноуборда. В клубе 6 оборудованных трасс, подъёмники и горки. Так что здесь вы можете не только покататься с горки на тюбинге, но и попробовать себя в других зимних активностях: лыжах или сноуборде. Есть прокат снаряжения.
Где: ул. Крылатская, д. 1
Расписание:
- понедельник — с 14:00 до 23:30;
- со вторника по пятницу — с 13:00 до 23:30;
- суббота и воскресенье — с 9:00 до 23:30.
Стоимость: от 1000 рублей, цена зависит от длительности сеанса катания.
Парк Коломенское
На территории парка есть две горки: на Нижней улице и Зелёной поляне. Если есть свой тюбинг — посещение будет бесплатным. Если нет, тюбинг можно взять в прокат.
Где: проспект Андропова, д. 39.
Расписание:
- с понедельника по пятницу — с 11:00 до 20:00;
- суббота и воскресенье — с 10:00 до 20:00.
Стоимость: от 300 рублей. Нужно оставить залог — 1000 рублей. Есть подкачка тюбинга за 150 рублей.
Таганский парк
В центре столицы есть бесплатная заливная горка в Таганском парке. Можно кататься как на своём тюбинге, так и взять в прокат. В парке есть кафе, где можно будет отдохнуть после катания.
Где: Таганский парк культуры и отдыха.
Расписание: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Стоимость: уточняйте на месте.
Возрастное ограничение: от 5 лет. Дети с 3 до 5 катаются в сопровождении взрослых.