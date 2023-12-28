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Дом и уют
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Куда сходить на новогодних праздниках в Москве

Дата публикации: 28 дек 2023
Куда сходить на новогодних праздниках в Москве
Содержание

Приближаются зимние каникулы у детей и взрослых. Они продлятся с 1 по 8 января включительно. Собрали идеи для интересного времяпрепровождения всей семьёй.

Для детей

Новогодний бал кукол

В праздничные выходные в Москве пройдёт выставка авторских кукол и дизайнерских игрушек. Посетители выставки смогут увидеть больше 500 кукол. Также можно будет поучаствовать в мастер-классах, попробовать вкусные угощения, приобрести ёлочные игрушки, тематическую литературу или понравившуюся куклу.

Где: Тишинская пл., 1, стр. 1

Стоимость:

  • льготный билет — 300 рублей (для подростков, студентов и пенсионеров);
  • взрослый билет — 500 рублей;
  • для детей до 7-ми лет — вход бесплатный.

Расписание:

  • 4 января 12:00-20:00;
  • 5 января 11:00-20:00;
  • 6 января 11:00-20:00;
  • 7 января 11:00-19:00.

Возрастное ограничение: с 6 лет.

Научные программы в Зарядье

Для любознательных малышей и детей постарше в Зарядье организованы специальные научные мастер-классы и лекции на разные темы: от мира микроорганизмов до создания духов.

Увидеть весь список можно на сайте Зарядья.

Где: парк Зарядье, ул. Варварка, д. 6.

Стоимость: от 750 рублей.

Расписание: зависит от интересующего события.

Возрастное ограничение: зависит от интересующего события.

Парк развлечений «Остров мечты»

Крупнейший крытый парк развлечений в Москве для всей семьи. Можно покататься на аттракционах, поучаствовать в квестах и встретить Деда Мороза.

Где: проспект Андропова, д. 1

Стоимость: зависит от типа билета.

Расписание:

  • парк развлечений — с 12 до 22;
  • городской променад — с 10 до 22.

Возрастное ограничение:

  • детям до 14 лет — в сопровождении взрослых;
  • детям от 14 лет и старше — можно без взрослых.

Где погулять

Предлагаем одеться потеплее и отправиться на народные гуляния в центр города, чтобы насладиться праздничной атмосферой.

Манежная и Красная площади

Так сложилось, что Манежная площадь — одна из самых ярких и интересных локаций новогодней Москвы. На время праздников она превращается в настоящую сказочную страну со сверкающей ёлкой, гирляндами, горками и ярмаркой.

Главная площадь страны — Красная площадь — тоже не уступает Манежной в красоте новогоднего убранства.

Парк Зарядье

В преддверии праздников территория парка тоже преображается, превращаясь в новогоднюю сказку.

Никольская улица

Прогулка по празднично украшенной Никольской точно подарит вам прекрасное настроение и приятные впечатления.

Тверской бульвар

Уже много лет подряд Тверской бульвар волшебно украшают к Новому году. На бульваре появляются световые туннели, игровые зоны для детей, переливающиеся яркими огнями инсталляции.

Где покататься на коньках

Наверное это самый популярный вид времяпрепровождения зимой. В Москве вы найдёте множество катков с натуральным или искусственным льдом, как в центре города, так и в спальных районах, крытых или под открытым небом.

Есть катки с прокатом коньков, с бесплатным входом. Посмотреть карту катков Москвы можно здесь. Ниже мы расскажем о самых популярных катках столицы.

Каток на ВДНХ

Площадь ледового покрытия — 8,9 тысячи квадратных метров. Есть прокат и заточка коньков, фуд-корт, чтобы подкрепиться. Билеты можно приобрести на сайте катка. На катке обустроена зона «тихого» катания для начинающих фигуристов.

Где: ВДНХ, между павильонами №34 и №26.

Расписание:

  • понедельник — выходной;
  • со вторника по пятницу — с 11:00 до 23:00;
  • суббота и воскресенье — с 10:00 до 23:00;
  • технический перерыв — с 15:00 до 17:00.

Стоимость:

  • для взрослых — от 400 до 800 рублей;
  • для детей — от 200 до 400 рублей.

Возрастное ограничение: от 6 лет.

Каток в парке Горького

В 2023 и 2024 году этот каток стал самым крупным катком, его площадь — 22 000 квадратных метров. Есть прокат и заточка коньков, места, где отдохнуть и перекусить.

В этом году прокатиться можно будет не только по самому парку, но и по набережным вдоль Москвы-реки. Билет можно приобрести на сайте катка.

Где: ул. Крымский Вал, 9.

Расписание:

  • понедельник — выходной;
  • со вторника по воскресенье — с 10:00 до 23:00;
  • технический перерыв — с 15:00 до 17:00.

Стоимость:

  • для взрослых — от 400 до 1100 рублей;
  • для детей — от 250 рублей.

Возрастное ограничение: от 3 лет.

ГУМ-каток на Красной площади

Каток на главной площади страны. По периметру катка расположены прокат и заточка коньков, кафе. Вечером, когда зажигаются огни ГУМ и ярмарок, создаётся настоящая атмосфера чудес и праздника.

Где: Красная пл., д. 3.

Расписание: ежедневно с 9:00 до 22:30.

Стоимость:

  • для взрослых — от 600 рублей;
  • для детей — от 400 рублей.

Где покататься на тюбингах

Если вы не любите коньки, покататься зимой можно на тюбингах-ватрушках.

Горнолыжный клуб «Лата-Трэк»

Это горнолыжный склон и специальный сноу-парк для любителей сноуборда. В клубе 6 оборудованных трасс, подъёмники и горки. Так что здесь вы можете не только покататься с горки на тюбинге, но и попробовать себя в других зимних активностях: лыжах или сноуборде. Есть прокат снаряжения.

Где: ул. Крылатская, д. 1

Расписание:

  • понедельник — с 14:00 до 23:30;
  • со вторника по пятницу — с 13:00 до 23:30;
  • суббота и воскресенье — с 9:00 до 23:30.

Стоимость: от 1000 рублей, цена зависит от длительности сеанса катания.

Парк Коломенское

На территории парка есть две горки: на Нижней улице и Зелёной поляне. Если есть свой тюбинг — посещение будет бесплатным. Если нет, тюбинг можно взять в прокат.

Где: проспект Андропова, д. 39.

Расписание:

  • с понедельника по пятницу — с 11:00 до 20:00;
  • суббота и воскресенье — с 10:00 до 20:00.

Стоимость: от 300 рублей. Нужно оставить залог — 1000 рублей. Есть подкачка тюбинга за 150 рублей.

Таганский парк

В центре столицы есть бесплатная заливная горка в Таганском парке. Можно кататься как на своём тюбинге, так и взять в прокат. В парке есть кафе, где можно будет отдохнуть после катания.

Где: Таганский парк культуры и отдыха.

Расписание: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Стоимость: уточняйте на месте.

Возрастное ограничение: от 5 лет. Дети с 3 до 5 катаются в сопровождении взрослых.

Семья
Дети
Москва
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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