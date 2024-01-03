Как правильно встретить новый год дома: инструкция и промокод на скидку 🎁
Каждый новый год — новая глава в жизни. Это отличное время для того, чтобы ставить новые цели, задачи, открывать новые горизонты, планировать свою жизнь или начинать всё с чистого листа.
Но для того чтобы черпать энергию и вдохновение на новые свершения, важно поддерживать чистоту самого важного пространства — дома. Ведь говорят: порядок в доме — порядок в голове. Вместе с экспертами онлайн-сервиса бытовых услуг Airo делимся с вами универсальными рекомендациями, как подготовить свою квартиру ко встрече нового года.
Расхламление
Пожалуй, одна из самых важных составляющих в подготовке квартиры к Новому году. У многих из нас есть привычка сохранять какие-то вещи, которые «пригодятся когда-нибудь потом». Что говорить, например, о привычном для многих «пакете с пакетами»?
Разобрать вещи по всей квартире — отличная практика для наведения чистоты в мыслях и очищения пространства. Оставьте все ненужное в уходящем году, взяв в наступающий год только самое важное. Помните, что освобождая пространство от ненужных и устаревших вещей, вы даете возможность новому и нужному войти в вашу жизнь. Ненужные вещи можно пожертвовать в благотворительность, продать, переработать или просто-напросто выбросить — выбор за вами.
Чистка вещей и мебели
После расхламления пространства стоит привести в порядок и освежить одежду, обувь и мебель.
Если на вашем платье оказалось трудновыводимое пятно, или любимая пара обуви нуждается в качественной чистке, рекомендуем обратиться за помощью к Airo: по промокоду domclick23 вы получите скидку 20% на первый заказ любой услуги сервиса. Промокод действует до 31 января 2024 года включительно.
Почаще доверяйте борьбу с пятнами профессионалам, чтобы подарить себе больше свободного времени — это намного приятнее, чем бесконечные стирка и уборка.
Также рекомендуем освежить всю мебель в доме: кровати, диваны, стулья, матрасы. Как советуют профессионалы из Airo, для профилактики заболеваний мебель следует чистить 1-2 раза в год.
Отсутствие регулярного ухода влечет за собой образование микробов, бактерий и пылевых клещей, которые могут негативно влиять на здоровье.
Реорганизация
После того как вы освободили пространство и почистили вещи, можно приступать к реорганизации пространства, например, в шкафах, на полках и в ящиках. Или вообще сделать перестановку в квартире. Такой шаг точно освежит атмосферу в доме и создаст эффект новизны.
Реорганизация — классный творческий процесс, который также помогает разгрузить мысли и сосредоточиться на обновлении пространства. Кстати, возможно, вы давно задумывались о том, чтобы внедрить некоторые принципы фен-шуя в свою жизнь? Думаем, подготовка квартиры к Новому году — лучшее время для этого. Переставьте мебель или добавьте определенные цвета в пространство, чтобы привлечь положительную энергию в свой дом.
Генеральная уборка
Вот уж без чего нельзя обойтись для правильной встречи нового года, так это без генеральной уборки! Самое время уделить внимание каждому уголку, розетке, верхушкам шкафов, дверным ручкам — короче говоря, каждому сантиметру в квартире. На самом деле генеральная уборка — это очень энергозатратный, но, безусловно, необходимый процесс для защиты здоровья. Пыль и грязь — это «отличная» среда для концентрации и возникновения различных вредных микроорганизмов, поэтому проводить генеральную уборку следует раз в полгода.
Мы рекомендуем не тратить вам целый день (или даже больше) на самостоятельную уборку — доверьте эту задачу Airo. На заказ приедут сразу несколько клиентов и бригадир со всем необходимым оборудованием, а тотальную чистоту бригада наведет всего лишь за несколько часов.
Самостоятельно проводить генеральную уборку достаточно сложно и может быть даже малоэффективно, поэтому лучше не тратить так много своего времени на этот процесс и вызвать профессионалов.
Украшение
Финальный и, наверное, самый приятный шаг — это создание праздничной атмосферы в доме. Еще не поздно купить новые гирлянды, подсветки, свечи, растяжки, венок из еловых веток и другие праздничные украшения, которые будут приносить вам радость зимой и помогут создать уют в доме.
Быть может, вы давно задумывались о том, чтобы украсить дом фотографиями, картинами или любыми другими произведениями искусства — сейчас самое время.
Не забудьте про текстиль: новая скатерть, салфетки, постельное белье и подушки тоже преобразят квартиру, а ещё такие детали, как посуда и другие аксессуары для дома.
Готово! Теперь ваш дом стал настоящим местом силы и источником вдохновения для воплощения самых смелых идей, запланированных на будущий год.
Поддерживайте чистоту и уют домашнего пространства, чтобы наполняться силами и быть счастливыми. Счастливого 2024-го года!