Как безопасно отпраздновать Новый год
Новогодние праздники — это «горячая пора» не только для продавцов елок, но, увы, и для всех работников экстренных служб. Причиной тому — потеря бдительности и несоблюдение простейших правил безопасности.
Чтобы этот волшебный праздник стал для вас действительно шагом к новым радостям, а не к новым проблемам, выучите наизусть чек-лист главных мер предосторожности во время новогодней ночи.
Стихия огня
Новый Год — время для всего горящего, искрящего и светящегося. Да, это красиво, но и опасно. Если забыть об основных правилах безопасности — беды не миновать. Усугубляет положение еще и большое количество новогодней легковоспламеняющейся атрибутики вокруг: елка, мишура, синтетика, бумажный декор. Запомните и соблюдайте основные правила:
- до праздника убедитесь в исправности электропроводки и пожарной сигнализации
- вся пиротехника, бенгальские огни, гирлянды должны быть отличного качества
- не пользуйтесь пиротехникой внутри помещения
- не украшайте елку настоящими свечами, изделиями из ваты и другим легковоспламеняющимся декором
- старайтесь не оставлять гирлянды включенными, если никого нет дома
- не перегружайте розетки
- старайтесь не курить в помещении
- купите огнетушитель
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Опасность елки
Елка — непременный и главный символ Нового года. Но и она может стать причиной неприятностей. Позаботьтесь о том, чтобы она была надежно закреплена и стояла максимально ровно. Если «зеленая красавица» упадет на праздничный стол, будет неприятно, но она может свалиться «как снег на голову» и людям, а это чревато и легкими ушибами, и более серьезными травмами.
Также убедитесь, чтобы все игрушки, особенно стеклянные, были надежно закреплены. Разбившееся стекло от упавших игрушек — еще один распространенный вид травм во время праздников. Если в украшении елки принимали участие дети, не поленитесь проверить их работу.
Кулинарные эксперименты
Кухня — еще одна опасная зона, особенно в момент подготовки к бою курантов. Если дом уже полон гостей, а праздничный ужин еще на подходе, старайтесь все-таки не оставлять кухню без внимания. Подгоревшее блюдо — не самое страшное, что может случиться. Большинство пожаров происходит как раз-таки во время праздничной суматохи.
И не употребляйте алкоголь в процессе готовки, это тоже усугубляющий фактор и для качества блюд, и для соблюдения правил противопожарной безопасности.
Оставьте витиеватые тосты и поздравления для застолья. Как только вы закончили с приготовлением, проверьте выключены ли все газовые и электрические приборы на кухне.
Опознанные летающие объекты
Как бы это банально и комично ни звучало, но одним из самых частых источников травм в новогоднюю ночь является пробка от шампанского. Если вы хотите эффектно открыть главный праздничный напиток, помните о мерах предосторожности: открывая бутылку, направляйте горлышко в сторону от людей. То же касается конфетти и хлопушек.
Детский переполох
За детьми и в будни требуется глаз да глаз, а в праздники и вовсе нужно держать руку на пульсе. Не теряйте бдительность ни на минуту: уберите от юных исследователей все колюще-режущие предметы, бытовую химию, электроприборы, легковоспламеняющиеся предметы.
Проверьте, плотно ли закрыты окна и балконные двери. Да и елка может стать источником неприятных сюрпризов. Главное правило: не оставляйте ребенка без присмотра.
Сомнительный декор
Покупая новогодние украшения для дома, надо помнить, что все эти безобидные атрибуты могут нести в себе опасность. Если товар некачественный, он легко может иметь в своем составе свинец, ртуть или мышьяк. Так что перед покупкой и для себя, и в подарок, обязательно убедитесь в надлежащем качестве.
Неожиданные гости
Именно во время новогодних праздников совершается большинство краж. Грабители ухитряются проникнуть даже в полную гостями квартиру и вынести из нее ценные вещи. Не теряйте бдительность, будьте внимательны и всегда проверяйте, закрыта ли входная дверь.
Если на время праздников вы уезжаете, позаботьтесь об «эффекте присутствия»: попросите соседей время от времени навещать вашу квартиру, проверьте надежность сигнализации, купите приборы, шумом имитирующие присутствие людей в квартире. Перед отъездом отдайте на хранение друзьям особенно ценные вещи.
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Четвероногие друзья
Домашние питомцы без присмотра тоже могут наделать бед. Они могут и сами пораниться или отравиться, но и своими действиями создать множество чрезвычайных ситуаций, опасных для всех присутствующих в квартире. Так что их, как маленьких детей, нельзя оставлять без зоркого присмотра.