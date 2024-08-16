Как передать показания счетчиков газа в 2024 году
Владельцы квартир и домов, в которые проведен газ и где есть счетчики, должны каждый месяц снимать и передавать с них показания. Рассказываем, как правильно это делать.
Обязателен ли газовый счетчик в квартире
Нет, если в квартире работают только газовые плиты или колонки. При наличии газового котла и использования газа для отопления установить счетчик нужно обязательно.
Когда и для чего нужно подавать показания за газ
Согласно постановлению правительства, делать это необходимо ежемесячно до 25 числа. При этом газоснабжающая компания может установить срок передачи показаний сама. Например, с 20 по 28 число. Узнать эту информацию можно на сайте своего поставщика услуг.
Основная причина передавать данные счетчика — финансовая: вы будете платить ровно за тот объем газа, который использовали. А если вам выставят неверный счет, благодаря регулярной записи показаний вы сможете это доказать.
Что будет, если не подать данные счетчиков
Если вы перестанете подавать сведения счетчика в установленный срок, первые три месяца рассчитывать объем потребленного газа будут по среднемесячному значению за год. В последующие месяцы — по нормативному потреблению. И так до тех пор, пока вы не начнете снова подавать показания.
Нормативы потребления в каждом регионе разные — их определяют местные власти. Например, в Москве (за исключением Новой Москвы) при наличии газовой плиты он составляет 8,3 кубометра на человека, газового водонагревателя — 12,5, и газовой плиты, и газового водонагревателя — 20,8.
А если в квартире или доме есть газовый отопительный котел, то норматив составляет 7,6 кубометра на «квадрат» отапливаемой площади. И платеж газовая компания выставит исходя из этих значений, а не за фактически израсходованные ресурсы.
Как снимать показания
Газовые счетчики бывают механические и электронные. Но в том и другом случае на табло прибора отображается ряд цифр: целое число до запятой и десятые или сотые доли после нее.
Вам пригодится только целое число. Например, если вы видите на счетчике 00486,223 кубометров, в показаниях нужно написать 486 кубометров.
Также стоит сверять текущие значения прибора с предыдущими. Зная примерную разницу — объем потребления за месяц, — будет легче понять, правильно ли вам насчитали сумму к оплате.
Удобные способы подачи сведений
Как правило, информация о доступных способах передачи данных счетчиков есть в квитанции за газ. От региона к региону они могут различаться — в некоторых субъектах показания можно подать даже через чат-бот в Telegram.
Часть забот по дому можно доверить Домклик. В разделе «Моя недвижимость» легко вызвать мастера по ремонту, заказать клининг, химчистку и даже переезд.
А еще там есть финансовые сервисы, например, такие как страхование и налоговый вычет.
Ниже разберем основные варианты, которые актуальные для большинства абонентов.
По телефону
Продиктовать показания счетчиков можно по телефону, указанному в квитанции или на сайте вашего поставщика газа. Например, абоненты «Газпром межрегионгаз» в Москве могут оставить данные по номеру 8 (495) 817-28-00, в Самарской области — 8 (800) 201-04-04.
Через приложение «Госуслуги.Дом»
Приложение работает во всех регионах России, а данные о недвижимости загружаются туда автоматически. Вам нужно лишь зарегистрироваться в сервисе через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
Кроме того, приложение регулярно напоминает пользователям о сроках передачи показаний счетчиков. Скачать его можно по ссылке.
На сайте оператора
Это один из надежных и простых способов подачи данных счетчиков. В ряде регионов для этого даже не придется регистрироваться на сайте, как, например, в Москве и Самарской области. Но нужно указать номер лицевого счета, адрес электронной почты и телефон.
Еще эти абоненты могут создать личный кабинет на сайте «Мой газ» (сервис «Газпрома») и далее вводить только показания счетчиков, без дополнительной информации.
А, например, в Подмосковье действует немного другая система — регистрироваться на сайте газовой компании обязательно.
Через приложение газовой компании
«Мой газ» — не только сайт, но и приложение, соответственно, подать данные счетчиков можно через него.
Для того чтобы узнать, есть ли приложение у вашего поставщика газа, достаточно ввести соответствующий запрос в поисковике. Таким образом легко найти страницу на сайте «Мособлгаза», где указан QR для загрузки приложения. Также там есть инструкция, как это сделать.
Через банковское приложение
С помощью банковских приложений можно не только оплатить коммунальные услуги, но и подать показания счетчиков, в том числе за газ.
К примеру, в Сбербанке сделать это можно в разделе «Дом»:
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