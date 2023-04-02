Перепланировка в квартире: самые популярные решения
Перепланировка квартиры — это вопрос комфорта и удобства проживания. Но мало просто что-то изменить в плане квартиры, нужно эти изменения узаконить. С согласованием изменений у собственников часто возникают проблемы, так как норм перепланировки множество, и они могут меняться. Еще несколько лет назад в Москве разрешено было объединять балкон с кухней, сейчас у этого вида перепланировки есть важные нюансы.
Существуют несколько видов перепланировки, простых, законных и популярных. Это готовые решения, применимые практически в любых квартирах.
Эксперт в сфере согласования перепланировок компании GOROD Анна Богачёва
Существуют несколько видов перепланировки, простых, законных и популярных. Это готовые решения, применимые практически в любых квартирах.Также обратите внимание на сроки. В Москве, например, любая перепланировка, которая соответствует нормам обновленной редакции постановления правительства Москвы №1335, согласовывается от 3 месяцев до полугода.
Присоединение балкона к жилой зоне — комнате или кухне
С 2012 года перепланировка такого образца незаконна, поскольку наружные стены и напольные перекрытия промерзают. Именно такие жалобы фиксировала МосЖилИнспекция от лиц, проживающих в подобных квартирах.
Но выход есть. Можно установить «французское окно» — двух или трех камерный стеклопакет. В этом случае МЖИ согласует вашу перепланировку.
Для установки стеклянной конструкции вы можете избавиться от не несущего подоконного блока и переместить радиатор на соседнюю стену, не вынося его за пределы теплого контура. В освободившемся проеме будет располагаться французское окно.
При такой перепланировке запрещено:
- Демонтировать порожек между комнатой и балконом.
- Сносить оконные блоки без последующего монтажа французского окна. Если проем остается без остекления, то перепланировка не может считаться законной.
- Выводить радиаторы на территорию холодного контура — батарея должна остаться в теплом помещении.
Если лоджия используется не по назначению, собственника могут лишить жилья (согласно постановлению Госстроя РФ №170 от 27.09.2003). Чтобы избежать этого, нужно представить техническое заключение специалистов о том, возможна ли такая перепланировка в квартире с учетом состояния несущих стен. Далее в МЖИ должны принять проектную документацию, выйти на квартиру для осуществления проверки, подписать акт о завершенной перепланировке. После этих процедур вносятся изменения в техпаспорт БТИ.
Если в квартире в процессе ремонта собственник допустил нарушения действующего законодательства и МосЖилИнспекция не принимает перепланировку, то необходимо сделать все, как раньше. Если собственник отказывается, то он может лишиться своего жилья в судебном порядке.
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Расширение санузла за счет площади коридора
При такой перепланировке важно соблюдать правила:
- Должна быть проведена гидроизоляция пола с подписанием акта скрытых работ от компании имеющей лицензию СРО на строительную деятельность.
- Разбирать вентиляционные шахты, короба запрещено. Работа общих коммуникаций всего дома — вот что важно при таком типе перепланировки. Общие коммуникации не должны страдать.
- Если застройщик по факту не выстроил инженерные короба, но отобразил их в плане от застройщика, собственник квартиры обязан самостоятельно возвести шахты по габаритам из плана от застройщика. Если собственник этого не сделает и присоединит площадь короб к жилой площади, расцениваться МосЖилИнспекцией это будет как захват общедовомого имущества, т.к. площади коробов не входила в площадь квартиры при покупке.
- В 2023 году был отменен СанПиНа 2.1.2.2645-10, который гласил, что запрещено делать выход из помещения оборудованного унитазом в жилые комнаты и кухни. Сейчас данный СанПин отменили.
Создание гардеробной за счет жилой площади
Многие мечтают избавиться от визуального шума в квартирах, поэтому вместо многочисленных шкафов и комодов предпочитают создать отдельное помещение для хранения ненужной утвари. Это помогает решить проблемы захламленности в квартирах маленькой площади.
Согласно статье №25 ЖК РФ устройство гардеробной-комнаты нужно согласовать. В случае одобрения МЖИ это помещение должно быть обозначено на схематичном плане квартиры с указанием ее площади.
Обратите внимание, что нельзя без соответствующего разрешения сносить или возводить стены гардеробной комнаты.
Объединение кухни и комнаты — кухня-гостиная
Благодаря такой перепланировке визуально увеличивается площадь помещения: нет стен и дверей между комнатами. Отлично подходит для квартир, где небольшая кухня и просторный зал-гостиная.
К примеру, если у вас двухкомнатная квартира, путем перепланировки из нее можно сделать «евро-трёшку». Для этого стоит совместить кухню и гостиную, перенести стену, тем самым формируя еще одну изолированную комнату. Порой такие решения в будущем помогают выгоднее продать квартиру.
Согласно постановления №508-ПП в редакции №1335-ПП такая перепланировка возможна лишь в случае замены газовой плиты на электрическую. Если такой перспективы нет, то перегородка между помещениями (кухни и гостиной) обязательна.
Если на кухне есть газовая плита, то такое объединение пространства запрещено.
Возможность создания антресольного этажа
Такая перепланировка возможна в квартирах с высотой потолка не менее 4,6 метров. Отлично подойдет для квартир, где маленькая площадь, но при этом высокие потолки.
Благодаря устройству антресольного этажа помещение как бы «дополняется» площадью. Обычно там размещают спальню. В итоге – спальное место не видно, в квартире становится гораздо уютнее.
Этот вид перепланировки тоже может повысить стоимость квартиры перед продажей.
Тщательно измеряйте высоту, иначе вас заставят вернуть все, как было. Согласно СНиП от 31.01.2003 площадь антресольного этажа может добавить не более 40% от общей площади квартиры. При этом высота первого уровня должна быть не менее 2,5 метров (от пола до основания антресольного этажа). Высота самой антресоли – не менее 2,1 метра.
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