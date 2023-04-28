Как договориться с продавцом квартиры по телефону: 5 полезных советов
Позвонить по объявлению — первый шаг к покупке квартиры. Разбираемся, с чего начать общение с владельцем недвижимости и как построить эффективный диалог.
Продумайте план телефонного разговора заранее
Перед звонком еще раз внимательно просмотрите объявление. Определите интересующие вас моменты. Запишите вопросы и важные пункты, чтобы делать заметки в ходе беседы. На время разговора расположитесь в тихом месте.
Такая подготовка позволит звучать уверенно и сэкономить время.
Будьте дружелюбны и вежливы
Представьтесь, познакомьтесь с продавцом, обозначьте цель звонка и уточните, удобно ли человеку разговаривать. Держите в голове, что предпродажный период для собственника — время большого количества коммуникаций с риелторами и потенциальными покупателями.
Соблюдение простых правил этикета точно вызовет симпатию.
Поинтересуйтесь причиной и сроками продажи квартиры
Не стоит сразу просить продавца снизить цену, будет лучше сообщить о желании обеспечить удобные для него условия сделки. Например, вы готовы купить квартиру быстро, провести электронную регистрацию, а от ненужной мебели избавиться самостоятельно.
Помните, что решение вопроса цены зачастую требует дипломатии и времени.
Читайте также:«Какие вопросы задать продавцу недвижимости перед покупкой»
Создайте образ опытного покупателя
Расскажите о том, что вы уже присмотрели несколько квартир, но хотите сделать лучший выбор в рамках бюджета. При этом похвалите и недвижимость продавца.
Баланс компетентности и заинтересованности поможет вам в дальнейших переговорах о цене.
Запланируйте встречу и обменяйтесь контактами
В конце разговора обсудите удобное время для просмотра квартиры. На рынке недвижимости сохраняется высокая активность, поэтому не откладывайте встречу.
Все договоренности зафиксируйте в мессенджере, чтобы далее уточнять детали и обмениваться документами в переписке.