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Недвижимость
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Как договориться с продавцом квартиры по телефону: 5 полезных советов

Дата публикации: 28 апр 2023
Как договориться с продавцом квартиры по телефону: 5 полезных советов
Содержание

Позвонить по объявлению — первый шаг к покупке квартиры. Разбираемся, с чего начать общение с владельцем недвижимости и как построить эффективный диалог.

Продумайте план телефонного разговора заранее

Перед звонком еще раз внимательно просмотрите объявление. Определите интересующие вас моменты. Запишите вопросы и важные пункты, чтобы делать заметки в ходе беседы. На время разговора расположитесь в тихом месте. 

Такая подготовка позволит звучать уверенно и сэкономить время.

Будьте дружелюбны и вежливы

Представьтесь, познакомьтесь с продавцом, обозначьте цель звонка и уточните, удобно ли человеку разговаривать. Держите в голове, что предпродажный период для собственника — время большого количества коммуникаций с риелторами и потенциальными покупателями.

Соблюдение простых правил этикета точно вызовет симпатию.

Поинтересуйтесь причиной и сроками продажи квартиры

Не стоит сразу просить продавца снизить цену, будет лучше сообщить о желании обеспечить удобные для него условия сделки. Например, вы готовы купить квартиру быстро, провести электронную регистрацию, а от ненужной мебели избавиться самостоятельно.

Помните, что решение вопроса цены зачастую требует дипломатии и времени. 

Читайте также:«Какие вопросы задать продавцу недвижимости перед покупкой»

Создайте образ опытного покупателя

Расскажите о том, что вы уже присмотрели несколько квартир, но хотите сделать лучший выбор в рамках бюджета. При этом похвалите и недвижимость продавца.

Баланс компетентности и заинтересованности поможет вам в дальнейших переговорах о цене.

Запланируйте встречу и обменяйтесь контактами

В конце разговора обсудите удобное время для просмотра квартиры. На рынке недвижимости сохраняется высокая активность, поэтому не откладывайте встречу.

Все договоренности зафиксируйте в мессенджере, чтобы далее уточнять детали и обмениваться документами в переписке.

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Покупка вторички
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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