Как платить за домофон по закону
Оплата за обслуживание двери в подъезд с кодовым замком или домофоном может включаться в единую квитанцию за ЖКУ или оформляться отдельно. Стоит ли платить, если устройство не работает, можно ли заставить участвовать в расходах жильцов, которые не хотят пользоваться электронным ключом, и как решаются спорные вопросы, связанные с домофонами, рассказываем в статье.
Почва для конфликта
Металлические двери в подъезд, запирающиеся на кодовый замок, помогают поддерживать порядок и чистоту на лестнице и этажах. Так в дом не попадут посторонние, которые могут намусорить пустыми упаковками из-под снеков и шелухой от семечек (что делать, если соседи мусорят, мы писали здесь).
С этим чаще всего согласны все жильцы. Но по поводу порядка эксплуатации двери нередко возникают разногласия. Например, всем соседям предстоит договориться, как именно оплачивать ремонт домофона. Варианта обычно два: за него может быть назначена абонентская плата или деньги нужно будет собирать, когда что-то сломается, и вызывать мастера по ремонту. Оба способа законны — просто должны быть утверждены на общем собрании жильцов.
На форумах, посвященных теме оплаты жилищно-коммунальных услуг, специфике работы управляющих компаний и уходу за общедомовым имуществом в многоквартирных домах, есть споры о том, какой вариант выгоднее. Если взимается абонентская плата раз в месяц, то ни у кого не болит голова о том, чтобы вовремя вызвать мастера. Этим должна заниматься управляющая компания (только нужно ее уведомить).
Противники такой схемы утверждают, что сумма накапливаемой абонентской платы окажется в итоге больше, чем та, что понадобится на ремонт.
Еще один аспект, вызывающий конфликтные ситуации, — домофоны с кодовым замком или магнитным, который можно открыть с помощью трубки, установленной в квартире. Одним жильцам удобно, чтобы переговорное устройство, соединяющееся с домофоном, было в доме. Тогда визитеры могут позвонить снизу, и хозяин им откроет, если сочтет необходимым.
Другим такой вариант, наоборот, не подходит из-за звонков посторонних, которым нужно попасть в подъезд: например, курьеров или разносчиков рекламных листовок. Людям из второй группы удобнее сделать магнитные ключи родственникам и друзьям, которые часто приходят. Остальных встречать внизу, если дверь в подъезд не открывается кодом, или поделиться отпирающим шифром накануне запланированного визита.
С обслуживанием домофонов может возникнуть путаница, если компания-установщик решит, что наличие трубки в квартирах обязательно, и будет требовать оплаты устройства. Разберемся, в каком случае от нее можно отказаться.
Кому принадлежит домофон
Имущество за пределами квартиры, которое относится к зонам открытого доступа, считается общим имуществом жильцов многоквартирного дома. Все решения относительно его использования жильцы и собственники помещений (цокольных и чердачных этажей, например) должны принимать вместе, на общих собраниях.
Дверь в подъезд относится к этой категории вопросов. Соответственно, все решения о том, какой она должна быть и как ею пользоваться, нужно выносить на собрание. Но есть оговорка:
- Современные новые дома сдаются после завершения строительства с предустановленными дверями, которые запираются на кодовый замок. Они являются общим имуществом, но ответственность за поломки лежит на управляющей компании. А стоимость исправления потенциальных поломок входит в квитанцию об оплате услуг по обслуживанию дома.
- В жилых зданиях, которые были построены давно, а металлические двери в подъездах устанавливают сейчас, кодовый замок также является общедомовой собственностью, но необязательно находится в зоне ответственности управляющей компании. Тогда в случае поломки ремонт организовывают жильцы — силами инициативной группы или старшего по дому.
Кто платит за ремонт домофона
Чаще всего в механизме дверей с магнитным замком ломается доводчик — деталь, благодаря которой она автоматически плавно закрывается. С этой точки зрения дверь, установленную в старом доме, может быть удобно включить в состав общедомового имущества, чтобы ремонтом занималась управляющая компания.
В связи с этим УК может повысить стоимость своих услуг и добавить новую графу в ежемесячную квитанцию. То есть за обслуживание будет начисляться абонентская плата. Но обычно при установке двери с домофоном жители отдают себе отчет в том, что за него нужно будет доплачивать.
Если в договоре на установку домофона есть пункт об обслуживании при эксплуатации, а за организацию ремонта отвечает УК, так как дверь включили в общедомовое имущество, то за дверь с магнитным замком придется платить. Исключений тут быть не может.
Если упрямый жилец не будет платить за домофон, магнитный замок не отсоединят от двери по двум причинам. Это может привести к ограничению доступа к жилью, а такого права у специалистов по установке домофонов нет. Если же дверь останется открытой, будут нарушены интересы тех, кто исправно платит за защитное оборудование на входе в подъезд.
Какие еще платежи могут возникнуть
Может быть и такое, что компания, которая установила домофон, настаивает на том, чтобы владельцы квартир и помещений подписывали договор на техническое обслуживание за дополнительную плату, а отказавшихся отключает. Юристы говорят, что в этом случае имеется в виду платная установка в квартире трубки домофона. От нее вполне можно отказаться, потому что только собственник жилплощади решает, что ему нужно для комфортной жизни.
Есть пример судебного разбирательства, когда победил истец, не желавший оплачивать ненужное ему оборудование. В суд ему пришлось идти потому, что в его отсутствие в подъезде поставили новую металлическую дверь: со встроенным автоматическим замком, а не кодовым, какой был раньше. Чтобы попасть домой, мужчине пришлось покупать ключи, вместе с тем ему начали приходить квитанции об оплате нового механизма.
В процессе судебного разбирательства выяснилось, что дверь заменили по инициативе жильцов, которые хотели, чтобы домофон был с трубкой в квартире. Но это решение было принято с нарушениями — общее собрание жильцов не проводилось. Истец прошел четыре судебные инстанции, последняя встала на его сторону.
Что делать, если потерялся ключ от домофона, можно узнать здесь.
Заставить гражданина обслуживать домофонную трубку нельзя. Согласно Гражданскому кодексу, договоры заключаются добровольно и касаются только сторон, которые их подписывают. Соседи тут ни при чем. То есть, если трубка нужна, можно заключить соответствующий договор и платить за нее. Если не нужна, то не платить.
А вот не платить, но пользоваться не получится — те, кто покрывает расходы, и те, кто этого не делает, не могут пользоваться одной и той же услугой, которую оказывают за деньги.
Бесплатной трубка становится, только если это прописано в договоре: например, когда установщик «дарит» годовое обслуживание в рамках специальной акции. В этом случае в документе должен быть соответствующий пункт, а в нем зафиксированы формулировки со словами «безвозмездно» или «без взимания арендной платы».
Если дверь в подъезд включена в общедомовое имущество и ею занимается управляющая компания, ситуация с трубкой становится аналогичной описанной выше. На ее установку и обслуживание можно заключить договор, а можно не заключать. Соответственно, если он заключен, у собственника квартиры, в которую проведена трубка, возникает обязательство по оплате за ее обслуживание.