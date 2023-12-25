Как чувствовать себя зимой хорошо
Зимой, когда холодно, солнца практически нет, и за окном почти всегда темно и серо, у многих появляется апатия, слабеет иммунитет, сбивается режим сна. И хотя в таком состоянии ничего не хочется делать, заботу о себе нужно удвоить, если не утроить.
Делимся советами, которые помогут лучше чувствовать себя зимой.
Ешьте сезонные продукты
Правильная еда может не только укрепить иммунитет, но в некоторых случаях даже вылечить от заболеваний.
Сезонные продукты — это хороший способ получить нужные организму витамины и клетчатку. Зимой добавляйте в рацион горячие блюда с морковью, капустой, свеклой, тыквой, репой, сельдереем, луком, чесноком, а ещё облепиху, хурму, гранаты, мандарины, шиповник, апельсины и другие овощи, фрукты и ягоды.
Необязательно изощряться: овощи можно запечь в духовке, из ягод и апельсинов заварить вкусный чай.
Специи — тоже отличный бустер иммунитета. В холодное время года полезны имбирь, куркума и другие пряности: корица, перец, розмарин.
Не забывайте про белок — это отличный источник энергии и важный компонент для роста и развития организма. Старайтесь чаще есть бульон, включать в блюда мясо, курицу, рыбу, яйца, творог или растительные белки, например фасоль, киноа. Важно есть жиры и углеводы, например орехи, чечевицу, овес, гречку, бурый рис.
Пейте витамины
К сожалению, даже при правильном питании не всегда удается получать все витамины и микроэлементы, необходимые для крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Особенно сложно получить такой нужный нам витамин D. Но можно помочь себе витаминными комплексами и биодобавками.
Лучше перед этим посетить врачей, сдать анализы — чтобы знать наверняка, чего не хватает вашему организму и в каком объеме.
Двигайтесь
Как бы не было лениво, движение — это жизнь. Возможно вы замечали, что чем больше наше тело находится в сидячем положении, тем сложнее нам заставить себя делать хоть что-то, даже простую зарядку. Тело все запоминает, а наш мозг, как мы знаем, быстро научается привычному и находит все причины не подступаться к новому.
Но действует и в обратную сторону: когда вы введете спорт в свою жизнь на постоянной основе, тело будет «просить» физическую активность. Вы почувствуете в себе больше энергии и будете становиться крепче и сильнее.
Конечно, вводить спорт в жизнь нелегко. Но необязательно начинать со сложного, достаточно хотя бы побольше гулять. Еще есть виды тренировок меньшей интенсивности, например пилатес и йога. Попробуйте разное и вы найдете то, что вам подходит.
Придерживайтесь рутины
Слово «рутина» не всегда значит что-то скучное и пресное. К слову, рутина в нашей повседневной жизни это основа нашего самочувствия и настроения.
Это подъем и отход ко сну примерно в одно и то же время, зарядка, спокойное и размеренное утро, прием пищи в правильные часы, любимые занятия. Даже выпить утреннюю чашку кофе в полной тишине, без гаджетов и внешнего шума, — своего рода рутина.
По сути это действия, которые мы выполняем каждый день с пользой для себя. Это помогает нам чувствовать себя психологически устойчивее даже при внешних стрессовых факторах и получать удовлетворение от заботы о себе.
Старайтесь хорошо спать
Для многих зима сопровождается постоянным состоянием сонливости, или, наоборот, нарушением сна. А без солнечного света очень тяжело вставать по утрам. Но это тоже решаемо.
Восстановить сон помогут успокаивающие чаи вечером, например с ромашкой, мелиссой и мятой, физическая активность и пребывание на свежем воздухе в течение дня, витамины группы B, D, магний и другие.
Также организуйте мягкое освещение в комнате. Ещё бывают специальные лампы, которые имитируют солнечный свет.
Вечерние ритуалы тоже хорошее решение: например, теплая ванна с солью, чтение книги, планирование следующего дня, выписывание своих мыслей и переживаний. Это любые действия, которые успокаивают наши тело и нервную систему. Если делать это часто, наш организм запомнит их и будет получать сигнал, что скоро отход ко сну.
Не менее важно вовремя ложиться спать. По информации врачей, лучшее время для начала сна — промежуток от 22.00 вечера до 2.00 ночи. Именно в это время организм вырабатывает гормон сна — меланин. Постоянный недосып может привести к раздражительности, усталости и ускорить старение. В среднем взрослым людям нужно спать от 7 до 9 часов.
Позаботьтесь об атмосфере в доме
Уютный и приятный дом — тоже важен, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Мы приходим сюда отдыхать и наполняться энергией, а для тех, кто работает из дома, это еще актуальнее.
Обстановка вокруг может нас вдохновлять или, наоборот, портить нам настроение.
Позаботьтесь о том, чтобы дома было тепло и в прямом, и в переносном смысле. Чтобы в доме была комфортная температура, влажность и атмосфера. С последним помогут теплый текстиль, различные гирлянды, огоньки, милая посуда, растения, картины — вариантов много.
Пейте достаточно воды
Вода нужна для нормального функционирования всех органов. Она улучшает работу пищеварения, нервной и кровеносной систем.
Для каждого человека есть своя норма воды, которую следует выпивать в течение дня. Это зависит от климата, наличия спортивных тренировок и их интенсивности. В среднем человеку нужно выпивать от 6 до 8 стаканов в день.
Следите за своим здоровьем
Раз в полгода важно проходить обследование организма и сдавать ключевые анализы. Желательно проверять иммунитет до наступления морозов.
Если что-то тревожит, не ждите, что «само рассосется»: проще решить проблему на старте, чем лечить заболевание.
Радуйте себя и почаще отдыхайте
Радуйте себя прогулкой по зимнему лесу, походом в кино или на каток, хорошей книгой, вкусной едой, приятными покупками и поездками — у каждого свои радости.
Это может быть и творчество: рисование, занятия музыкой, мастер-классы, лепка, раскрашивание картин по номерам.
И позволяйте себе тотально отдыхать: провести день, ничего не делая, тоже бывает очень полезно.
Помогайте другим
Помощь другим тоже сказывается на нашем самочувствии. Хотя добрые дела не имеют сезонности, зима — волшебное время, когда хочется дарить подарки и тепло.
Займитесь благотворительностью: поддержите организации, которые помогают одиноким, бездомным людям, людям со сложными заболеваниями, животным.
Необязательно творить великие дела: даже помочь прохожему, выслушать и поддержать кого-то — ценные действия, которые согревают нас самих и улучшают настроение.
И сами не отказывайтесь от помощи, тепла и поддержки.
Общайтесь и проводите время с близкими
Вместе зиму пережить проще. Встречайтесь с любимыми, друзьями, близкими, придумывайте интересные совместные активности и развлечения, ходите друг к другу в гости.
Общение с приятными нам людьми и, кстати, с домашними животными — тоже отличный бустер хорошего настроения.
А еще почаще обнимайтесь. Даже врачи утверждают: при объятиях у нас вырабатывается гормон окситоцин, который отвечает за расслабленность, удовольствие и понижает тревогу.
Не забывайте о коже
Зимой важно заботиться о теле не только изнутри, но и снаружи. Кожа в это время сушится, шелушится, раздражается, трескается от холода. За ней тоже нужно ухаживать, чтобы чувствовать себя комфортно. В том, чтобы ощущать стянутость кожи или чесаться — нет ничего приятного.
Поэтому защищайте тело теплой одеждой и пользуйтесь увлажняющими бальзамами и кремами.
Такие простые советы помогут не «расклеиться» зимой, поддержать себя и даже сделают это холодное время года приятным и интересным.
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