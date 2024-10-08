Что делать, если в квартире не включают отопление
Отопительный сезон в каждом регионе и каждый год начинается в разное время. По общим правилам, отопление в многоквартирных домах должны включать, когда температура воздуха устанавливается на низких значениях.
Рассказываем, кто за это отвечает, что делать, если холода наступили, а отопление не дали, а также о нормах температуры в жилых помещениях.
Когда подают тепло в МКД и частных домах
Сроки подачи тепла в жилые дома определяют местные власти — в зависимости от времени наступления холодов. Но есть общее правило включения отопления — оно прописано в постановлении правительства №354.
Согласно ему, отопительный сезон для жителей многоквартирных домов должен начаться максимум на шестой день после того, как среднесуточная температура установилась на уровне ниже +8 градусов. Если в МКД есть собственная котельная, то такое решение принимают собственники на общем собрании.
В частных домах, как правило, автономное отопление, и собственники могут включить его когда угодно.
Часто тепло подают раньше, чем на улице становится холодно, начиная с социальных учреждений (школ, детских садов, больниц, поликлиник и так далее). Затем отопление появляется в жилых домах, в последнюю очередь — на промышленных и коммерческих объектах.
К примеру, в Московской области отопительный сезон в этом году стартовал 1 октября. И за неделю тепло получили почти все соцобъекты, а также более 75% жилых домов. Все работы планируется завершить до 14 октября.
В Москве отопление начали включать 7 октября. Делать это также будут постепенно — в течение пяти дней. В первую очередь тепло подадут в школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также жилые дома и офисные здания.
Куда обращаться, если отопление не дали
В управляющую компанию
По закону, отопление до жилых домов подает ресурсоснабжающая организация, а в самих МКД ответственность за него несет управляющая компания. Поэтому, если тепла нет во всем доме, жаловаться по поводу холодных батарей сначала необходимо в УК (или в ТСЖ — в зависимости от способа управления).
Сделать это можно по телефону, онлайн через приложение «Госуслуги Дом» или письменно. Начните со звонка в УК — возможно, проблему удастся решить просто. Если нет, переходите к двум другим способам.
Второй займет гораздо меньше времени и сил, нежели третий: вам лишь нужно заполнить форму, описав проблему, проставить галочку в строчке «Сделать заявку коллективной» и попросить соседей к ней присоединиться. Чем больше собственников под ней подпишутся, тем больше будет шансов на скорое включение отопления.
Если вы решили подать претензию третьим способом, убедитесь, что ее приняли и зарегистрировали. Если в УК отказываются это делать, отправьте его заказным письмом с уведомлением.
Заявление составляется в свободной форме. В шапке напишите, кому направляете претензию (директору УК) и от кого с указанием адреса и индекса. Далее опишите суть жалобы и требования. Если она коллективная, перечислите ФИО всех граждан, которые в ней участвуют.
В жилищную инспекцию
Если после этого ситуация не изменилась, обратитесь в Жилищную инспекцию региона, написав жалобу на отсутствие отопления, причиной которого стало бездействие УК. Ее можно подать письменно или через специальную форму на сайте ГЖИ. Как правило, там же есть и инструкция по составлению заявления.
В Роспотребнадзор
В том случае, если вышеперечисленное не дало никакого эффекта, следует обратиться в Роспотребнадзор. Сделать это можно через конкретный территориальный отдел ведомства, а также онлайн, заполнив форму на сайте.
Куда еще пожаловаться, если в квартире нет тепла
На сайте госуслуг
Подать жалобу таким образом могут жители всех регионов, кроме Москвы — у них для этого есть портал mos.ru.
Отправить претензию легко — нужно лишь заполнить готовую форму. Адресата система назначит автоматически, но выбрать его можно и самостоятельно. Среди доступных вариантов в зависимости от субъекта — администрация округа, губернатора региона, Жилищная инспекция, Министерство ЖКХ и т. п.
По телефону горячей линии
В ряде регионов есть горячие линии по вопросам отопления. В Москве, к примеру, обращения принимают по телефону 8-800-100-23-29.
Как быть, если отопления нет только у вас
В этом случае также следует обратиться в управляющую компанию — чтобы пригласить специалиста, который устранит неисправности.
Кроме этого, можно позвонить в единую диспетчерскую службу региона. Ее номер указан в платежке за ЖКУ и на информационном стенде в подъезде.
Какой должна быть температура в квартире и на сколько могут отключить отопление в холода
В холодное время года температура в жилом помещении должна быть не ниже +18 градусов (в угловых комнатах — +20 градусов). Ночью она может снижаться не более чем на три градуса.
За месяц в целом тепло могут отключать не более чем на сутки. Единовременно — не более чем:
- на 16 часов, если в квартире свыше +12 градусов;
- на восемь часов при +10-12 градусах;
- на четыре часа при +8-10 градусах.
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Здравствуйте я проживаю по адресу 14й проезд,д10,корпус 3 во всём корпусе отопления есть кроме моего стояка были сантехники и сказали что нужно воду спускать на пятом этаже, я живу на 4 этаже .Но на домной не кто сейчас не живёт как мне быть на улице холодно помогите пожалуйста
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