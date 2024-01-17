Как найти чат дома или создать свой
Чат дома нужен для того, чтобы своевременно и слаженно решать проблемы, возникающие с обслуживанием общего имущества многоквартирного дома. Как искать такой канал коммуникации с другими жильцами или создать его самому, рассказываем в инструкции.
Чем полезен чат жильцов многоквартирного дома
Чат для жильцов многоквартирного дома может стать ценной площадкой для вовлечения в жизнь сообщества, улучшения коммуникации и эффективного решения различных вопросов, связанных с обслуживанием здания.
Вот несколько полезных функций и тем, которые можно быстро обсудить в таком чате:
- Уведомления о состоянии дома. Можно информировать жильцов о предстоящем техническом обслуживании, ремонте либо реновации всего строения или мест общего пользования, например подъезда.
- Общественные мероприятия. В чатах удобно инициировать общие собрания и обсуждать повестку, встречи или события в честь праздников. Это будет стимулировать взаимодействие с сообществом.
- Запросы на ремонт и оказание услуг. Чат — это удобный канал для сообщения о проблемах или запросах на техническое обслуживание непосредственно управляющему зданием или персоналу. Например, если во дворе не убирают мусор или снег. Здесь же можно заявить о необходимых улучшениях и модернизации здания и двора.
- Рекомендации по технике безопасности. В чате могут публиковаться сообщения о чрезвычайных ситуациях, советы по тем или иным действиям в разных случаях, правила и протоколы, законы и другие нормативные акты. Особенно полезен и эффективен такой канал при ЧС.
- Оповещения о правонарушениях. Чат поможет уведомлять жителей о проблемах безопасности (или мерах предосторожности), таких как кражи, подозрительные действия или угроза жизни и здоровью (как запросить записи с видеокамер, мы рассказывали здесь).
- Бронирование. Если в жилом комплексе есть инфраструктура, которой могут пользоваться все жильцы, то чат позволит планировать или резервировать помещения, такие как комнаты общего пользования, тренажерные залы или зоны бассейна.
- Административные функции. В чате дома можно напоминать о сроках и способах оплаты или любых изменениях в процедурах оплаты, о новых платежах и сборах, например за капремонт.
- Канал для взаимопомощи и взаимодействия между жильцами. Чат станет пространством для предоставления обратной связи, просьб об аренде какого-то инструмента (например, позволит позаимствовать у соседей дрель на пару часов) или для вопросов о соблюдении правил общественного порядка (там можно сообщить о громкой музыке в неурочный час и попросить убавить звук).
Плюс ко всему чат может служить площадкой для обмена информацией о потерянных или забытых вещах, а также быть инструментом для поиска помощников по уходу за домашними животными.
Если есть потребность организовать открытый опрос жильцов, то чат упростит и ускорит задачу. Включив эти функции или темы в чат-платформу для арендаторов жилья в многоквартирных домах, управляющие недвижимостью или арендодатели могут эффективно решать различные проблемы многоквартирных домов.
Как искать чат дома
Для новых жильцов, которые хотят найти чат дома, проще всего пообщаться с соседями и выяснить, как присоединиться к чату. В этом может помочь старший по дому — возможно, кто-то из соседей направит к нему.
Еще один способ — внимательно посмотреть на доску объявлений. Особенно в новых домах она может стать источником полезных сведений для жильцов. Если там ничего нет, можно попробовать поискать самостоятельно в мессенджерах. В строке поиска нужно набрать свой адрес + чат. Это может помочь.
Региональные сервисы
В регионах есть собственные платформы, объединяющие информацию о жилищно-коммунальных услугах и обо всем, что касается жилья. Так, в Москве владельцы аккаунтов на mos.ru ищут информацию на сайте «Электронный дом». В разделе «Карта домов» нужно вбить свой адрес и посмотреть результаты поиска.
Если неизвестен региональный портал, то можно воспользоваться федеральным. На «Госуслуги. Дом», во вкладке «Домовой чат», нужно войти с помощью авторизационных данных «ВКонтакте». Там станет ясно: если чат есть, к нему можно присоединиться, а если нет, он будет создан с нуля.
Еще один вариант — найти чат в мессенджере Telegram. Для этого в настройках ищите раздел «Люди рядом», а в нем — «Группы рядом». В результатах поиска будут группы по названию и расстоянию от инициатора запроса. Дистанцию поиска можно задать самостоятельно. Чтобы этот способ сработал, в настройках смартфона нужно разрешить доступ к геоданным для мессенджера Telegram.
Если чат не нашелся
Бывает так, что чата дома нет. Например, если дом очень старый или, наоборот, новый и почти не заселен. Тогда чат реально организовать самому. Сначала нужно определиться, в каком мессенджере его создавать.
Есть условное разделение аудитории: люди более старшего возраста предпочитают WhatsApp и Viber, а молодые — Telegram (весной 2023 года Роскомнадзор ввел ограничения для использования этих систем коммуникации определенными компаниями и организациями, но для частных лиц оно не запрещено).
Можно создать чаты в нескольких мессенджерах, а потом договориться с присоединившимися, где удобнее общаться. Аналогичный чат можно создать в соцсети «ВКонтакте» и там же легко проверить наличие уже работающих сообществ.
Принцип везде одинаков: ищем в опциях мессенджера возможность присоединить других пользователей. Например, чтобы организовать сообщество в Telegram, нужно зайти в мобильное приложение. На экране со всеми чатами будет иконка в виде ручки — вверху или внизу (она хорошо узнаваема).
Нажав на иконку, вы окажетесь в меню, где нужно выбрать раздел «Новый канал». Затем канал стоит назвать (например, указав адрес дома). Можно добавить в шапку фото дома, выбрав подходящее из своей галереи или интернета.
Добавлять участников придется вручную, то есть у вас должны быть телефоны жильцов. Но можно разместить адрес созданного канала на доске объявлений, чтобы соседи могли найти группу сами. Там же, в шапке, стоит сделать ссылку-приглашение, по которой смогут прийти новые участники.
Что касается WhatsApp, нужно войти, нажать на три точки в правом верхнем углу (если речь о мобильной версии). Там появится мини-меню, где можно выбрать «Новая группа» и добавить участников вручную.
Просто создать чат, даже если добавить в него несколько соседей, недостаточно. Чтобы объединить всех жильцов, может потребоваться отдельное объявление о создании чата. Его следует разместить на доске объявлений в подъезде. Если стоит задача объединить жильцов всего дома, то объявление следует повесить на доске в каждом подъезде.
Можно создать QR-код чата. В WhatsApp для этого нужно нажать на имя созданной группы и в настройках выбрать QR-код группы. Его тоже стоит поместить в объявлении, чтобы желающие могли присоединиться.
В Telegram нужно нажать на название канала (он должен быть создан заранее) — появится его описание. В мобильной версии приложения справа будет значок кода. Его можно скопировать и распечатать.
Правила чата
Чтобы чат не превратился в неконтролируемое обсуждение новостей политики и общества, нужно назначить администратора — он будет модерировать негативные сообщения. Этот статус может присвоить участникам группы тот, кто ее создал.
Администратору нужно будет следить за тем, чтобы сообщения в чате не выходили за рамки темы, для которой он создан. Правила можно закрепить в заглавном сообщении или шапке канала (подробнее о том, что можно зафиксировать в заглавии, ниже).
Современная политика цифровой вежливости подразумевает, что нарушителя правил сначала предупреждают, призывая к порядку и соблюдению правил. Если он не подчиняется, у администратора есть право его исключить. Но, оперируя правом исключения, важно не руководствоваться личными соображениями, главное — объективность.
Если ситуация выходит из-под контроля, лучше отключить комментарии. Тогда никто не сможет писать в чат, а «руководящие» сообщения администратора успокоят присутствующих и охладят ситуацию. Администраторов бывает несколько: это поможет оставаться объективными и сверяться друг с другом.
В шапке чата стоит закрепить и другие важные сообщения. Это может быть расчетный счет управляющей компании (для оплаты услуг) или телефон старшего по дому. Тогда его можно будет быстро найти всем, кому он понадобится.