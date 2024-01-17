Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
8 мин
9K

Как найти чат дома или создать свой

Дата публикации: 17 янв 2024
Как найти чат дома или создать свой
Содержание

Чат дома нужен для того, чтобы своевременно и слаженно решать проблемы, возникающие с обслуживанием общего имущества многоквартирного дома. Как искать такой канал коммуникации с другими жильцами или создать его самому, рассказываем в инструкции.

Чем полезен чат жильцов многоквартирного дома

Чат для жильцов многоквартирного дома может стать ценной площадкой для вовлечения в жизнь сообщества, улучшения коммуникации и эффективного решения различных вопросов, связанных с обслуживанием здания.

Вот несколько полезных функций и тем, которые можно быстро обсудить в таком чате:

  • Уведомления о состоянии дома. Можно информировать жильцов о предстоящем техническом обслуживании, ремонте либо реновации всего строения или мест общего пользования, например подъезда.
  • Общественные мероприятия. В чатах удобно инициировать общие собрания и обсуждать повестку, встречи или события в честь праздников. Это будет стимулировать взаимодействие с сообществом.
  • Запросы на ремонт и оказание услуг. Чат — это удобный канал для сообщения о проблемах или запросах на техническое обслуживание непосредственно управляющему зданием или персоналу. Например, если во дворе не убирают мусор или снег. Здесь же можно заявить о необходимых улучшениях и модернизации здания и двора.
  • Рекомендации по технике безопасности. В чате могут публиковаться сообщения о чрезвычайных ситуациях, советы по тем или иным действиям в разных случаях, правила и протоколы, законы и другие нормативные акты. Особенно полезен и эффективен такой канал при ЧС.
  • Оповещения о правонарушениях. Чат поможет уведомлять жителей о проблемах безопасности (или мерах предосторожности), таких как кражи, подозрительные действия или угроза жизни и здоровью (как запросить записи с видеокамер, мы рассказывали здесь).
  • Бронирование. Если в жилом комплексе есть инфраструктура, которой могут пользоваться все жильцы, то чат позволит планировать или резервировать помещения, такие как комнаты общего пользования, тренажерные залы или зоны бассейна.
  • Административные функции. В чате дома можно напоминать о сроках и способах оплаты или любых изменениях в процедурах оплаты, о новых платежах и сборах, например за капремонт.
  • Канал для взаимопомощи и взаимодействия между жильцами. Чат станет пространством для предоставления обратной связи, просьб об аренде какого-то инструмента (например, позволит позаимствовать у соседей дрель на пару часов) или для вопросов о соблюдении правил общественного порядка (там можно сообщить о громкой музыке в неурочный час и попросить убавить звук).  

Плюс ко всему чат может служить площадкой для обмена информацией о потерянных или забытых вещах, а также быть инструментом для поиска помощников по уходу за домашними животными.

Если есть потребность организовать открытый опрос жильцов, то чат упростит и ускорит задачу. Включив эти функции или темы в чат-платформу для арендаторов жилья в многоквартирных домах, управляющие недвижимостью или арендодатели могут эффективно решать различные проблемы многоквартирных домов.

Как искать чат дома

Для новых жильцов, которые хотят найти чат дома, проще всего пообщаться с соседями и выяснить, как присоединиться к чату. В этом может помочь старший по дому — возможно, кто-то из соседей направит к нему.

Еще один способ — внимательно посмотреть на доску объявлений. Особенно в новых домах она может стать источником полезных сведений для жильцов. Если там ничего нет, можно попробовать поискать самостоятельно в мессенджерах. В строке поиска нужно набрать свой адрес + чат. Это может помочь.

Региональные сервисы

В регионах есть собственные платформы, объединяющие информацию о жилищно-коммунальных услугах и обо всем, что касается жилья. Так, в Москве владельцы аккаунтов на mos.ru ищут информацию на сайте «Электронный дом». В разделе «Карта домов» нужно вбить свой адрес и посмотреть результаты поиска.

Если неизвестен региональный портал, то можно воспользоваться федеральным. На «Госуслуги. Дом», во вкладке «Домовой чат», нужно войти с помощью авторизационных данных «ВКонтакте». Там станет ясно: если чат есть, к нему можно присоединиться, а если нет, он будет создан с нуля.

Еще один вариант — найти чат в мессенджере Telegram. Для этого в настройках ищите раздел «Люди рядом», а в нем — «Группы рядом». В результатах поиска будут группы по названию и расстоянию от инициатора запроса. Дистанцию поиска можно задать самостоятельно. Чтобы этот способ сработал, в настройках смартфона нужно разрешить доступ к геоданным для мессенджера Telegram.

Если чат не нашелся

Бывает так, что чата дома нет. Например, если дом очень старый или, наоборот, новый и почти не заселен. Тогда чат реально организовать самому. Сначала нужно определиться, в каком мессенджере его создавать.

Есть условное разделение аудитории: люди более старшего возраста предпочитают WhatsApp и Viber, а молодые — Telegram (весной 2023 года Роскомнадзор ввел ограничения для использования этих систем коммуникации определенными компаниями и организациями, но для частных лиц оно не запрещено).

Можно создать чаты в нескольких мессенджерах, а потом договориться с присоединившимися, где удобнее общаться. Аналогичный чат можно создать в соцсети «ВКонтакте» и там же легко проверить наличие уже работающих сообществ.

Принцип везде одинаков: ищем в опциях мессенджера возможность присоединить других пользователей. Например, чтобы организовать сообщество в Telegram, нужно зайти в мобильное приложение. На экране со всеми чатами будет иконка в виде ручки — вверху или внизу (она хорошо узнаваема).

Нажав на иконку, вы окажетесь в меню, где нужно выбрать раздел «Новый канал». Затем канал стоит назвать (например, указав адрес дома). Можно добавить в шапку фото дома, выбрав подходящее из своей галереи или интернета.

Добавлять участников придется вручную, то есть у вас должны быть телефоны жильцов. Но можно разместить адрес созданного канала на доске объявлений, чтобы соседи могли найти группу сами. Там же, в шапке, стоит сделать ссылку-приглашение, по которой смогут прийти новые участники.

Что касается WhatsApp, нужно войти, нажать на три точки в правом верхнем углу (если речь о мобильной версии). Там появится мини-меню, где можно выбрать «Новая группа» и добавить участников вручную.

Просто создать чат, даже если добавить в него несколько соседей, недостаточно. Чтобы объединить всех жильцов, может потребоваться отдельное объявление о создании чата. Его следует разместить на доске объявлений в подъезде. Если стоит задача объединить жильцов всего дома, то объявление следует повесить на доске в каждом подъезде.

Можно создать QR-код чата. В WhatsApp для этого нужно нажать на имя созданной группы и в настройках выбрать QR-код группы. Его тоже стоит поместить в объявлении, чтобы желающие могли присоединиться.

В Telegram нужно нажать на название канала (он должен быть создан заранее) — появится его описание. В мобильной версии приложения справа будет значок кода. Его можно скопировать и распечатать.

Правила чата

Чтобы чат не превратился в неконтролируемое обсуждение новостей политики и общества, нужно назначить администратора — он будет модерировать негативные сообщения. Этот статус может присвоить участникам группы тот, кто ее создал.

Администратору нужно будет следить за тем, чтобы сообщения в чате не выходили за рамки темы, для которой он создан. Правила можно закрепить в заглавном сообщении или шапке канала (подробнее о том, что можно зафиксировать в заглавии, ниже).

Современная политика цифровой вежливости подразумевает, что нарушителя правил сначала предупреждают, призывая к порядку и соблюдению правил. Если он не подчиняется, у администратора есть право его исключить. Но, оперируя правом исключения, важно не руководствоваться личными соображениями, главное — объективность.

Если ситуация выходит из-под контроля, лучше отключить комментарии. Тогда никто не сможет писать в чат, а «руководящие» сообщения администратора успокоят присутствующих и охладят ситуацию. Администраторов бывает несколько: это поможет оставаться объективными и сверяться друг с другом.

В шапке чата стоит закрепить и другие важные сообщения. Это может быть расчетный счет управляющей компании (для оплаты услуг) или телефон старшего по дому. Тогда его можно будет быстро найти всем, кому он понадобится.

Читайте также: Как застройщик познакомил соседей между собой

Инструкция
Соседи
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Актуальное
Как бюджетно организовать новогодние каникулы
12 дек 2024
743
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
10 дек 2024
842
Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
09 дек 2024
1K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
09 дек 2024
65K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал