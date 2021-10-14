Как выбрать квартиру для инвестиций
Недвижимость — беспроигрышный вариант для инвестиций. Во-первых, квартиры, особенно в новых домах, точно не упадут в цене. Во-вторых, в крупных городах существует стабильный спрос на аренду жилья. Строительная компания «КВС» рассказывает, по каким параметрам выбрать перспективную квартиру, которая поможет заработать.
Партнерский материал
Современная планировка
Пожалуй, один из ключевых критериев. От планировки сильно зависит уровень комфорта, при этом изменить ее достаточно трудно, а в некоторых случаях невозможно.
Для инвестиций лучше выбирать квартиру европейского формата — в последнее время варианты с кухнями-гостиными пользуются все большей популярностью. Также в современной планировке не должно быть бесполезного пространства: например, длинного узкого коридора.
Особенно внимательно нужно подойти к выбору планировки при покупке студии: удачная конфигурация может компенсировать небольшую площадь. Лучше выбирать варианты с двумя окнами и возможностью зонировать пространство. Также большим преимуществом будет просторный широкий балкон.
Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»
В малоэтажных домах иногда встречаются варианты с террасами, которые тоже стоит рассмотреть для инвестиций. Такие квартиры есть, к примеру, в ЖК «Любоград» от «КВС». А вот планировки с мансардами лучше не приобретать для перепродажи или аренды: нетипичный скошенный потолок не каждому придется по вкусу.
Нейтральная отделка
Лаконичная отделка в спокойных и светлых тонах — лучший вариант для инвестиционной квартиры. Нейтральный интерьер позволит будущему арендатору или покупателю воплотить разные дизайнерские решения и привнести в квартиру что-то свое.
Если вы покупаете жилье, чтобы сдавать, его также необходимо обставить. В этом случае лучше сразу обращаться к застройщикам, которые предлагают услугу готовой меблировки. Например, клиенты «КВС» могут заказать комплекты мебели и техники у одного из двух партнеров компании.
Инфраструктура в перспективе
При покупке инвестиционной квартиры важно изучить собственную инфраструктуру будущего жилого комплекса и перспективы развития района. Когда новый квартал только начинает строиться, рядом может не быть ни магазинов, ни школ, ни садиков. Главное, чтобы все это было в планах: каждый новый объект инфраструктуры в шаговой доступности делает квартиру привлекательнее.
ЖК «Новое Сертолово» от «КВС»
К примеру, в Олимпийских кварталах «ЮгТаун» компания «КВС» построит три школы и семь детских садов. Кроме того, в проекте предусмотрен собственный парк с площадью, амфитеатром, тренажерами, детскими площадками и полями для командных видов спорта.
Высотность дома
В последнее время все больше людей предпочитают жить в невысокиих домах, поэтому инвесторам стоит обратить внимание на малоэтажные объекты. В черте Петербурга таких проектов не так много, но это делает их особенно привлекательными для вложений. Среди вариантов — «Любоград» в Петродворцовом районе и Олимпийские кварталы «ЮгТаун» в Пушкинском районе.
ЖК «Новое Сертолово» от «КВС»
Жилые комплексы состоят из домов высотой всего 4 и 5 этажей. Благодаря этому здесь будет комфортно и безопасно, а нагрузка на инфраструктуру не будет высокой.
Вид из окна
Хороший вид из окна поднимет вашу квартиру в глазах покупателей и съемщиков и поможет выделиться среди конкурентов. При покупке жилья с таким преимуществом изучите перспективы развития района и убедитесь, что живописный пейзаж не будет закрыт новыми очередями строительства.
Выбрать подходящую для инвестиций квартиру в Петербурге можно на Домклик. На сайте представлено более 30 тысяч вариантов: вы обязательно найдете то, что соответствует именно вашим критериям.
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